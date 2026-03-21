La guerra es allá. El ajuste es acá

El aumento en los combustibles empuja la inflación y complica la vida de los argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una guerra que no votamos… pero pagamos todos los días. Una guerra que te empobrece sin preguntarte. Irán queda lejos; el golpe al bolsillo, no.

Es una guerra que no decidiste, pero te está bajando el sueldo. Los misiles no caen acá… pero la inflación sí.

Hay una ilusión recurrente en la Argentina: creer que los conflictos internacionales son ajenos. Que pasan lejos. Que no nos tocan. Pero la realidad —sobre todo en economía— es otra. Misiles en Medio Oriente, inflación en la Argentina.

Cada misil en Medio Oriente termina, tarde o temprano, en el surtidor de una estación de servicio en el conurbano. Porque la guerra entre Estados Unidos e Irán no es solo geopolítica. Es, antes que nada, energía. Y cuando la energía se tensiona, el precio sube. La guerra lejana que te vacía el bolsillo.

Y cuando el precio sube, en un país como la Argentina, todo lo demás sube detrás.

Acá no discutimos si intervenir o no intervenir. Acá discutimos algo más básico: cuánto cuesta vivir.

El precio de la guerra: cómo Irán impacta en tu tanque

Si el Estrecho de Ormuz se bloquea, si el petróleo se encarece, el impacto es directo. Suben los combustibles. Sube el transporte. Sube la logística. Y, como siempre, sube la inflación. Cada bomba en Medio Oriente se paga en el surtidor.

En un país que ya vive con la inflación como enfermedad crónica, cualquier shock externo no es un problema más: es un agravante.

La guerra en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz provocó una fuerte suba del petróleo

La política muchas veces mira el mundo con lógica ideológica. La sociedad lo mira con lógica doméstica. Geopolítica afuera, inflación adentro.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque? ¿Cuánto cuesta mover la mercadería? ¿Cuánto aumenta el precio de los alimentos? Esa es la verdadera traducción de la guerra.

Cuando la guerra entra por el bolsillo

Y ahí aparece un dato clave: la gente no procesa estos conflictos en términos estratégicos, sino en términos económicos. No importa quién tiene razón en el conflicto. Importa cuánto impacta en el bolsillo.

Por eso, cada escalada internacional tiene un efecto político interno. Conflictos globales, costos locales.

Porque el votante no distingue entre causas externas e internas cuando ve subir los precios. Castiga igual.

La Argentina, además, tiene una vulnerabilidad particular. Aunque produzca energía, sigue siendo sensible a los precios internacionales.

La verdadera batalla: el costo de vivir. Y más aún en un contexto donde la estabilidad es frágil y cualquier presión sobre los costos puede desordenar expectativas.

En este escenario, el riesgo no es solo económico. Es también político. Porque cuando el bolsillo se tensiona, la tolerancia social baja. Y cuando la tolerancia baja, la política entra en zona de inestabilidad.

Las guerras lejanas no son tan lejanas. Se filtran por el canal más directo que existe en cualquier sociedad: el costo de vida.

Y en la Argentina, donde cada peso cuenta, eso no es un dato más. Es EL dato.