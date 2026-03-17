Por qué cada vez más viajeros buscan destinos inesperados

Ushuaia

La planificación de los viajes está cambiando. Incluso en fechas tradicionalmente previsibles como Semana Santa, los hábitos de los viajeros muestran señales claras de transformación: más consultas anticipadas, decisiones de compra más tardías y una creciente búsqueda de experiencias distintas a los destinos clásicos.

En los últimos meses se observó un fenómeno interesante. Muchas personas comenzaron a pensar sus escapadas con mayor anticipación: ya desde enero y febrero quienes no habían podido salir en verano empezaron a planificar viajes para los próximos meses. Sin embargo, ese interés temprano no siempre se traduce inmediatamente en reservas. Las decisiones finales suelen tomarse cerca de la fecha de salida, reflejando un comportamiento más cauteloso y flexible a la hora de viajar.

En cuanto a los destinos, el turismo dentro de Argentina sigue mostrando una fuerte demanda. Lugares como Ushuaia o El Calafate siguen siendo una buena escapada de otoño, combinando naturaleza, paisajes imponentes y una experiencia distinta al típico viaje de playa. De hecho, los viajes nacionales vienen creciendo con fuerza frente al año pasado.

En los últimos meses se observó un fenómeno interesante. Muchas personas comenzaron a pensar sus escapadas con mayor anticipación

En el plano internacional, en cambio, el mapa de intereses es mucho más diverso. Para Semana Santa ya no se trata solo de un fin de semana largo: muchos viajeros aprovechan el feriado, suman algunos días adicionales y transforman la escapada en un viaje de una semana. En ese escenario conviven destinos clásicos de playa —como Brasil o el Caribe— con ciudades europeas y propuestas más lejanas o exóticas que ganan cada vez más protagonismo.

A este contexto se suma otro factor que también influye en las decisiones: la situación geopolítica global. Los conflictos internacionales suelen impactar primero en la percepción del viajero. Cuando surge una crisis en una región específica, es común que disminuyan las decisiones de compra hacia ese destino o incluso hacia países cercanos, especialmente cuando funcionan como hubs de conexión. En esos casos, muchos viajeros optan por esperar o evaluar alternativas antes de confirmar el viaje.

Pero quizás el cambio más interesante en el turismo actual tiene que ver con la búsqueda de experiencias diferentes. En fechas muy demandadas como Semana Santa, cada vez más personas intentan evitar los destinos saturados y prefieren descubrir lugares menos obvios.

Los conflictos internacionales suelen impactar primero en la percepción del viajero

Las cifras ayudan a dimensionar el peso de esta fecha en el calendario turístico. Solo en Argentina, alrededor de 2,7 millones de personas viajaron durante el fin de semana largo de Semana Santa 2025, con un gasto total estimado en $733.128 millones y una estadía promedio de 3,1 días por viajero. Al mismo tiempo, a nivel global se observa un crecimiento sostenido: las reservas hoteleras para Pascuas aumentaron 16,8% interanual, con viajeros que planifican con más anticipación —el tiempo promedio entre la reserva y el viaje pasó de 87 a 96 días— y con una mayor proporción de viajes internacionales.

Un ejemplo claro de esta tendencia hacia destinos distintos es Sudáfrica. En esta época del año ofrece condiciones climáticas muy agradables y la posibilidad de combinar experiencias muy diferentes en un mismo viaje: safaris en reservas naturales donde los animales se observan a pocos metros de distancia, recorridos urbanos por Ciudad del Cabo, visitas a viñedos y una rica propuesta cultural e histórica. Es un destino que mezcla naturaleza, aventura y ciudad en un mismo itinerario. Además, existen programas de aproximadamente nueve días que incluyen vuelos, estadías en lodge con safaris en la región de Kruger y varios días en Ciudad del Cabo, con valores cercanos a los USD 3.900 por persona en base doble.

En un contexto donde viajar sigue siendo una de las prioridades de muchas personas, Semana Santa aparece cada vez más como una oportunidad para algo más que una simple escapada. Para muchos viajeros se está transformando en el momento ideal para explorar destinos diferentes, extender el viaje unos días más y convertir un feriado en una experiencia memorable.

El autor es CEO de BlinkTrip