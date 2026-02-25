La Doctrina Donroe: de México a Irán

Elementos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y Elementos del Ejército Mexicano (GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM)

Asumir responsabilidad en los temas internacionales siempre es algo muy serio y requiere mucho compromiso, el patrón común en la comunidad internacional es hacer exactamente lo contrario, es decir, no meterse. La Doctrina Donroe en expansión redimensiona la evolución de la guerra al narcotráfico en México. Las fuerzas de seguridad mexicanas mataron a “el Mencho”, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, esta operación tuvo en Estados Unidos su socio principal que proporcionó inteligencia y determinó el objetivo para planear y ejecutar la misma por fuerzas especiales mexicanas. El Mencho estaba menos confiado que Maduro y su seguridad mató a 25 miembros de la Guardia Nacional Mexicana en el proceso.

Las redes de narcotráfico establecidas por “el Mencho” trafican fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos. Tras esta operación, el cártel sembró caos y fuego como reacción a su muerte. La inestabilidad y violencia en algunas zonas de México que están bajo el control territorial del narco son fenómenos que necesitan ser revertidos en el marco de este proceso de terminar con los negocios del narco y neutralizar sus capacidades de acción hacia los EUA. El Estado necesita recuperar el control territorial completo del país como condición fundamental para terminar con la violencia del crimen organizado.

Por supuesto que es un momento para tener especial consideración en la acción para controlar la violencia de los carteles que, hoy por hoy, luego del semi sometimiento de las dictaduras a los designios estadounidenses, se han transformado en los principales violadores de Derechos Humanos. Las acciones del crimen organizado son siempre para dañar la democracia, sea con corrupción, dinero en el sistema electoral y especialmente violencia, por lo cual debemos tener especialmente presente las lecciones más importantes de las guerras al narcotráfico, así como cómo se debe reflexionar sobre las lecciones del pasado e implementar acciones contundentes en el contexto actual.

El poder de Estados Unidos puede forzar las asociaciones que los intereses de ese poder exigen. EUA se afirma en una situación de poder a través de la cual desarrolla su capacidad de acción bajo un signo de dignidad marcado por su objetivo de combatir el crimen organizado. EUA ha fortalecido su imagen y le ha dado seriedad y proyección a través de la visión del protagonista de la Doctrina Donroe, su Presidente Donald Trump. La aplicación disciplinada de esta doctrina que tiene componentes racionales basados en la existencia de problemas reales e insoslayables para la comunidad internacional y la capacidad de uso preciso de la fuerza y la negociación alternadamente. EUA es un socio que entiende su superioridad respecto a sus asociados y sabe que es necesaria su eficiencia para cumplir con objetivos de uso de la fuerza, ya sea contra el crimen organizado, ya sea contra Estados criminales.

El poder excesivo con el que cuenta le facilita establecer relaciones significativas con diversos aliados, ya sean diplomáticas o militares, así como sus aliados tienen la oportunidad de resolver en una forma más contundente sus problemas más grandes. Como fruto de esas relaciones los EUA va resolviendo parcialmente algunos de sus problemas vinculados al crimen organizado. E ir resolviendo otras amenazas a la paz internacional y algunos de sus principales temas comerciales.

Como resultado, esto llevó a Trump a ejecutar acciones en Irán y Venezuela pero su primer objetivo es convencer para que se haga por autoridades locales de los paises concernidos, solamente cuando alguien no entiende la dinámica de la negociación o cuando se considera la misma inútil después de un tiempo procede a la acción directa. Khamenei y Maduro son ejemplo de ello.

Es obvio comprender que a la administración Trump en la ejecución de su doctrina no tiene mucho aprecio por los que quieren viajar gratis o los que quieren transformarse en parásitos de la asociación. En una operación pinza en que por un lado se esgrime el Estado de Derecho y por el otro el uso de la fuerza, digamos que la aplicación práctica de la doctrina consiste en que la virtud moral de la democracia es suficiente para permitirle cometer sus acciones legítimamente.

El ejercicio de poder bajo la doctrina Donroe lleva a EUA a la acción directa y dura, su actitud es de protagonista con capacidad de ejecución. Cree que el tipo de autoconciencia que da la democracia no debe impedir el ejercicio de acciones militares, por eso su evolución a policía global a lo largo de estos procesos de la doctrina Donroe para el restablecimiento de un orden que procura eliminar las amenazas más notables a la paz internacional, la Venezuela de Maduro en este hemisferio, el narcotráfico también en la región, Gaza e Irán en el medio oriente.

"The Donroe Doctrine", la tapa de The New York Post que instaló un nuevo término sobre la política exterior del presidente Donald Trump (NYP)

El 4to. Aniversario de la guerra de agresión Rusa en Ucrania nos muestra que no todas las asociaciones funcionan de la misma forma, se da uno de esos razonamientos de la administración actual de los EUA que siente que es tan malo que Rusia gane la guerra como que Rusia pierda la guerra. Esta guerra significa un equilibrio raro por el cual Rusia parece ejercer de potencia, Europa aumenta su gasto militar (un objetivo claro de la administración Trump) y Ucrania paga todo eso con su sangre, pero mantiene un statu quo casi razonable, sino fuera por eso mismo.

No creo que vayamos a encontrar Democracia en las relaciones internacionales, este tema de ayudar a los demás es para que, en última instancia, se ayuden a sí mismos, pero fundamentalmente para que ayuden a la administración Trump, cuya brújula moral de combatir el crimen organizado y “rogue States” lo ha llevado al criterio amplio de asociarse con todo aquel que de una mano al respecto.

No he conocido a nadie que experimente arrepentimiento por el ejercicio de su propia razón de justicia, esta dimensión de moral práctica lleva a presentar el uso de la fuerza como un elemento fundamental de disuasión para la expansión de los principios de la doctrina Donroe, sabiendo que ese ejercicio de poder no lo aislaría del resto sino todo lo contrario. Por lo tanto, Estados Unidos cree que la estrategia de poder lo transforma en “EL” socio relevante de la sociedad internacional.

Por otro lado, EUA acepta las diferencias con sus iguales y aun así establece conexiones significativas que llevan tanto a lograr soluciones en materia de Derechos Humanos como la liberación de centenas de presos políticos.

Estados Unidos usa su riqueza y estatus superiores a los demás, pero el valor del uso de la fuerza no puede determinarse por este tipo de criterios. La conclusión de EUA es que la racionalidad por sí sola no decide el valor del uso de la fuerza y que la Democracia y los Derechos Humanos son también importantes para guiar la vida internacional. Al final, todos los países deberían tratarse con respeto para ser mejores. La tecnología militar como herramienta abre puertas al dolor, pero la inacción respecto a crimenes internacionales abren portones a la miseria y al sufrimiento de los pueblos como resultado constante.

Ha sido dicho que, para ser mejor uno mismo, y vale también para los países, equivocarse en el propio camino es mejor que acertar en el de otro. Esa no es la visión de la administración Trump que transmite que es mejor seguir su camino. A través de las asociaciones de Trump, los EUA se esfuerzan por mantener su posición hegemónica, ese es el sentido de sus acciones, neutralizar al enemigo antes que sea más fuerte, neutralizar a sus competidores, obtener ventajas para sus intereses, mirar con indulgencia al resto del mundo y exigir cooperación haciendo saber su sentido de superioridad. EUA se ha embarcado en su papel de potencia, posición que alguna vez fue sacrificada en el altar de lo políticamente correcto y/o de ser indulgente con sus aliados. Las posturas de fuerza y poder es lo que ha hecho siempre que las grandes naciones sean admiradas, aunque sus posicionamientos pudieran parecer materialistas o mezquinos, aunque no es posible ser consciente de ello respecto a estas acciones hasta ver los resultados finales de la doctrina Donroe.

En el marco de la Doctrina Donroe conviven visiones como las del Vicepresidente Vance y del Secretario de Estado Marco Rubio. El discurso del Secretario de Estado en Munich marcó una impronta cultural renovadora y fue de una visión constructora de alianzas sustentables.

EUA ha generado un profundo impacto con su visión y, fundamentalmente, su actitud, sus amenazas a largo plazo se centra en el desarrollo de un principio propio de justicia al que hemos referido, este concepto no es nuevo, de hecho, el plan Colombia consistió esencialmente en la tercerización de la justicia colombiana. La guerra retaliativa y/o preventiva contra los narcos se inspira en la capacidad disuasiva de EUA que últimamente desarrolló este concepto de que la virtud democrática cuando tiene poder le permite compartir y extender su significado de justicia. EUA expresa a través de la doctrina Donroe que la justicia está en ellos mismos, no afuera. Ser una potencia y comprender la lógica de interacción de la comunidad de naciones y permanecer como tal de manera sustentable sin importar las circunstancias implica prevalecer en la participación en el grupo de las ideas de la fuerza, de la diplomacia y la política. Definitivamente una visión imperialista.

La Doctrina Donroe para Irán ha llevado a la acumulación de fuerzas navales (incluyendo submarinos) y aéreas frente a las costas de Irán en el Golfo Pérsico, con un fuerte despliegue asimismo en el Mediterráneo. La amenaza es real y la posibilidad de uso de la fuerza es real lo cual nos lleva a pensar como las negociaciones pueden desarrollarse, teniendo en cuenta la necesidad iraní de generar una crisis y una tendencia natural a negar la relación causa-efecto. Por otra parte, la idea de la administración Trump de lograr un cambio de régimen haciendo ruido con los pies, o con una operación muy puntual de alta precisión militar, quizás no sea suficiente. No obstante, se debe ser consciente que la amenaza a la paz internacional solo termina con un cambio de régimen en Irán, ya sea por el apoyo al terrorismo del régimen iraní o por su programa de enriquecimiento de uranio o por sus crímenes de lesa humanidad, tratar de inducir una idea diferente es un grave error conceptual. La persistencia del régimen iraní y de sus maniobras implica la persistencia de estas amenazas.