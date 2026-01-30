Opinión

Del santuario a la intemperie: la escuela hoy

La escuela atraviesa una transformación profunda, dejando atrás la sacralidad y enfrentando nuevas demandas sociales y culturales

Guardar
La vocación docente se redefine,
La vocación docente se redefine, priorizando la profesionalidad crítica, la colaboración y la defensa de condiciones dignas de trabajo

Durante décadas, la escuela fue pensada -y vivida- como un lugar donde ocurría lo sagrado. Un espacio separado del mundo, protegido de sus conflictos, con ciertos rituales, donde valores considerados universales y sacros ordenaban la tarea educativa. François Dubet (2006) describió con precisión ese idea-eje que sostuvo a la escuela moderna: la vocación docente, la autoridad incuestionada, la disciplina como vía de liberación y la promesa de que obedecer era, paradójicamente, el camino hacia la libertad. Hoy, ese modelo de institución está en declive. Y no porque la escuela haya fracasado, sino porque el mundo que le daba sentido cambió radicalmente.

La crisis que atraviesan las instituciones educativas no es solo organizativa ni pedagógica, sino que es simbólica, ya no pueden sostenerse como un espacio “fuera de lo social” cuando las desigualdades, las identidades, las tecnologías y las emociones atraviesan sus muros. También el aula dejó de ser un espacio de neutralidad y se convirtió en un territorio de tensiones, demandas y pluralidades.En la escuela lo que se resquebraja no es solo la autoridad, sino el modo mismo de socializar; ya no produce sujetos a partir de un orden único y trascendente, sino que trabaja con experiencias fragmentadas, trayectorias diversas y biografías atravesadas por la incertidumbre. Esto genera desconcierto, nostalgia y, muchas veces, una sensación de impotencia en docentes que fueron formados para una escuela que ya no existe.

Sin embargo, el declive de estas ideas no implica el fin de la escuela; sino una transformación profunda de su sentido político. La escuela dejó de ser un santuario, la vocación docente ya no se expresa en el sacrificio silencioso, sino en la profesionalidad crítica, en el trabajo colectivo y en la defensa de condiciones dignas para enseñar y aprender.

A su vez, la autoridad ya no puede apoyarse en lo sagrado ni en el hecho de “representar valores superiores”, debe construir el vínculo con capacidad de habilitar la palabra y reconocer al otro como sujeto. La escuela debe ser el lugar donde no se niegue el conflicto, sino que se lo trabaje pedagógicamente; donde la diversidad no sea tolerada como excepción, sino reconocida como punto de partida; donde la disciplina no sea sinónimo de obediencia ciega, sino de construcción de acuerdos y responsabilidad compartida.

La institución escolar está llamada a formar sujetos capaces de comprender el mundo, intervenir en él y transformarlo. Esto supone abandonar la ilusión de neutralidad, de sacralidad y asumir que educar siempre es una toma de posición. La escuela de hoy ya no “instituye” sujetos a partir de certezas absolutas, educa en la intemperie. Y quizá allí radique su desafío más potente: acompañar a niñas, niños y jóvenes a construir sentido en un mundo sin verdades únicas, pero con una urgente necesidad de justicia, inclusión y horizonte común.

El problema no es que la escuela haya perdido su carácter sagrado. El verdadero riesgo sería que, en nombre de esa pérdida, renuncie a su responsabilidad ética y social. Porque, si el santuario se ha derrumbado, lo que queda en pie -o debería quedar- es la escuela como espacio de humanidad compartida.

Temas Relacionados

EscuelaFrançois DubetInstitución escolarInstituciones educativasVocación docenteArgentinaAulaAutoridadDiversidadDisciplina

Últimas Noticias

El presidente Milei busca consolidar su agenda en un escenario político fragmentado

La coyuntura actual muestra a la dirigencia dispersa y a la sociedad resignada ante prácticas polémicas, mientras los referentes opositores carecen de una estrategia clara que desafíe el rumbo impuesto por el oficialismo

El presidente Milei busca consolidar

Menos trámites, más libertad: cómo Tres de Febrero le ganó a la burocracia

El municipio lidera el ranking nacional de simplificación y digitalización de trámites con un 67,7%

Infobae

Carta a mis hijos: consejos de una vida de 74 años, lecciones sobre el equilibrio, aprendizajes de la familia y el papel de la amistad

Carlos Vozzi es un experimentado médico jubilado, jugador veterano de waterpolo y estudiante de Filosofía. En esta misiva exhorta a sus hijos a cuidar su independencia y a resistirse ante cualquier amenaza que atente contra su derecho a decidir con conciencia

Carta a mis hijos: consejos

Consciencia, fantasmas y algoritmos: el alma oculta de la IA

La discusión ética respecto a la conciencia en inteligencia artificial se centra en las relaciones humanas establecidas con las máquinas, no en su naturaleza técnica

Consciencia, fantasmas y algoritmos: el

Candidato, candidata: el Perú ya no vota por el odio

Las grandes mayorías no están dispuestas a apoyar candidaturas basadas en el odio o la discriminación. Los ataques y las faltas de respeto no tienen cabida en el proceso electoral

Candidato, candidata: el Perú ya
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoff de la Champions League: posibles cruces, formato, hora y TV

Una historia “de película” y un viaje de 8 mil kilómetros: lo que no se sabe de la primera citación de Dibu Martínez a la selección argentina

Alpine mostró su potencial en los tests de Barcelona: los motivos que invitan a ilusionarse con ver a Colapinto sumando puntos en la F1

La misteriosa publicación de Kendry Páez a horas de transformarse en refuerzo de River Plate: los cálidos mensajes que recibió

El incómodo ida y vuelta entre un jugador de Atlético Tucumán y un “niño periodista” que se volvió viral

TELESHOW
De la casa más famosa

De la casa más famosa al escenario: Nacho Castañares se luce en Carlos Paz y apunta alto en su carrera

Julieta Díaz y Laura Novoa: amistad, lectura y playa en Mar Azul

Vuelve Ellas, el ciclo de entrevistas de Luli Fernández donde las mujeres son las protagonistas exclusivas

Germán Tripel y su nuevo espectáculo donde canta a Queen: “Es la banda, así con mayúsculas”

Ángel de Brito contó las internas de la separación de Facundo Arana y María Susini: “No pesa ninguna restricción perimetral”

INFOBAE AMÉRICA

La OTAN iniciará este fin

La OTAN iniciará este fin de semana su ejercicio militar más importante del 2026 para dar una “señal de unidad”

Trump calificó de “muy peligroso” el acercamiento del Reino Unido a China tras la reunión entre Keir Starmer y Xi Jinping en Beijing

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Irán, los precios del petróleo registraron un fuerte aumento

Cómo la Guardia Revolucionaria de Irán se convirtió en una fuerza poderosa en la teocracia iraní

El Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de su oficina en Haití ante el aumento de la violencia