Opinión

Nace una esperanza

La Fundación Argentina Azul destaca el inmenso potencial de los recursos naturales del Mar Argentino, como pesca, minería, petróleo y energía renovable

Guardar
El uso estratégico de la
El uso estratégico de la plataforma continental permitiría a Argentina abastecer sus propias necesidades alimentarias y energéticas y convertirse en exportador global (Foto: Shutterstock)

Cansado de los avatares económicos eternos de nuestro país, y de las soluciones que siempre proponen los políticos y economistas, ya sea establecer el equilibrio fiscal, el tipo de cambio, la macroeconomía, la dependencia de los capitales externos lo que conlleva al aumento de nuestra deuda externa; o, por otra parte, distribuir acciones populistas en busca del voto fácil, que solo crea inflación, pobreza y desempleo, realmente estoy decepcionado y frustrado con respecto al futuro de nuestra nación.

Sin embargo, hace un tiempo descubrí en las redes sociales y en los medios de prensa algo totalmente distinto e innovador, una propuesta totalmente original y de la cual nunca antes había tenido conciencia: el Proyecto Argentina Azul, la Fundación Argentina Azul y la Agrupación Argentina Azul, todos estos ítems liderados por el Dr. Carlos Lionel Traboulsi, y que ponen sobre la mesa la existencia y conveniente explotación de los inmensos recursos naturales que nos ofrece nuestro Mar Argentino. Millones de kilómetros cuadrados de extensión de nuestras costas y plataforma continental, que albergan pesca, acuicultura, minería, petróleo, energía, transporte marítimo y turismo que en el corto, mediano y largo plazo podrían convertirnos en una potencia marítima a nivel mundial, como Noruega y los países asiáticos, para poner un ejemplo.

El uso de estos recursos, como bien plantea el Dr. Traboulsi, no solo puede cubrir por completo las necesidades alimentarias y energéticas de nuestra población, sino que pueden ser exportados al mundo entero, generando una enorme cantidad de divisas que pueden hasta triplicar nuestro producto bruto interno, lo que nos permitiría exterminar la inflación y la pobreza e indigencia estructural de nuestro país, generando un pleno empleo y mejorando, definitivamente, la calidad de vida de nuestra gente.

En definitiva, aquí nace una esperanza real para el crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, sin necesidad de aplicar políticas de ajuste que solo atormentan a nuestra sociedad.

Temas Relacionados

Proyecto Argentina AzulMar ArgentinoFundación Argentina AzulNoruegaDesarrollo económicoRecursos naturalesPlataforma continental

Últimas Noticias

Mr. Mercedes, la ficción como anticipo del derecho penal actual

La novela de Stephen King aborda el uso premeditado de un automóvil como instrumento de homicidio en masa, reflejando problemáticas actuales del derecho penal

Mr. Mercedes, la ficción como

Del Holocausto al presente: la memoria que nos obliga a actuar hoy

El Día del Holocausto y del Heroísmo Judío conmemora la valentía de los jóvenes que resistieron en el Levantamiento del Gueto de Varsovia

Del Holocausto al presente: la

Argentina, un faro que ilumina

El país es reconocido mundialmente por su compromiso en la lucha contra el antisemitismo y la defensa de los derechos humanos, fortaleciendo políticas de convivencia y diversidad

Argentina, un faro que ilumina

Una clase media que sobrevive sin aspirar a progresar

Mientras el debate público se concentra en la inflación y el ajuste fiscal, una parte de la población enfrenta una presión inédita: el peso creciente de los servicios esenciales, que restringe el ahorro y erosiona el avance social

Una clase media que sobrevive

“La arruga es bella”, algo más que un eslogan publicitario de éxito

Algo está cambiando, para bien, en la mirada hacia la vejez. La así llamada generación silver está superando airosamente los antiguos temores al envejecimiento

“La arruga es bella”, algo
DEPORTES
Cómo es dirigir en África,

Cómo es dirigir en África, su “pelea” con Maradona y por qué Argelia será difícil para la Selección: entrevista al DT argentino de Tanzania

Él era su fan, se enamoraron cuando le pidió una foto y ahora anunciaron la llegada de su hijo: la historia de amor de una leyenda del tenis

Ángel Romero reveló detalles de su llegada a Boca Juniors: cómo lo convenció Riquelme y el rol clave de su hermano Óscar

El TAS habilitó a los tres jugadores argentinos suspendidos por falsificar documentos: el club de Primera División que se beneficiaría

La increíble reacción del Colo Barco por el gol que le hicieron a su equipo pese al triunfo por 4-1: “Tenemos que jugar serio”

TELESHOW
Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum,

Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum, verano pleno en Punta del Este junto a su hija

Quién es el nuevo eliminado en Masterchef Celebrity: el desafío de pastas de diseño que sacó de juego a una gran figura

Evelyn Botto contó cómo vive su noviazgo con Fede Bal en Mar del Plata: “Enamorada diez de diez”

El llanto de Moria Casán al escuchar al Pato Galmarini hablar sobre su amor: “Vivamos juntos hasta el día de nuestro final”

Gran Hermano Generación Dorada tiene fecha de estreno: cuándo será la vuelta del reality de Telefe

INFOBAE AMÉRICA

El terror argentino después del

El terror argentino después del ruido

Entre bromas y nostalgia: Mel Brooks desnuda su corazón en un emotivo documental

“Pluribus”: ¿Qué hace humano al ser humano?

La trágica historia de la familia Albert Einstein, uno de los secretos más oscuros de la Segunda Guerra

Represión en Irán: el régimen detiene a manifestantes heridos en los hospitales como parte de la represión