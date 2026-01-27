Nace una esperanza

El uso estratégico de la plataforma continental permitiría a Argentina abastecer sus propias necesidades alimentarias y energéticas y convertirse en exportador global (Foto: Shutterstock)

Cansado de los avatares económicos eternos de nuestro país, y de las soluciones que siempre proponen los políticos y economistas, ya sea establecer el equilibrio fiscal, el tipo de cambio, la macroeconomía, la dependencia de los capitales externos lo que conlleva al aumento de nuestra deuda externa; o, por otra parte, distribuir acciones populistas en busca del voto fácil, que solo crea inflación, pobreza y desempleo, realmente estoy decepcionado y frustrado con respecto al futuro de nuestra nación.

Sin embargo, hace un tiempo descubrí en las redes sociales y en los medios de prensa algo totalmente distinto e innovador, una propuesta totalmente original y de la cual nunca antes había tenido conciencia: el Proyecto Argentina Azul, la Fundación Argentina Azul y la Agrupación Argentina Azul, todos estos ítems liderados por el Dr. Carlos Lionel Traboulsi, y que ponen sobre la mesa la existencia y conveniente explotación de los inmensos recursos naturales que nos ofrece nuestro Mar Argentino. Millones de kilómetros cuadrados de extensión de nuestras costas y plataforma continental, que albergan pesca, acuicultura, minería, petróleo, energía, transporte marítimo y turismo que en el corto, mediano y largo plazo podrían convertirnos en una potencia marítima a nivel mundial, como Noruega y los países asiáticos, para poner un ejemplo.

El uso de estos recursos, como bien plantea el Dr. Traboulsi, no solo puede cubrir por completo las necesidades alimentarias y energéticas de nuestra población, sino que pueden ser exportados al mundo entero, generando una enorme cantidad de divisas que pueden hasta triplicar nuestro producto bruto interno, lo que nos permitiría exterminar la inflación y la pobreza e indigencia estructural de nuestro país, generando un pleno empleo y mejorando, definitivamente, la calidad de vida de nuestra gente.

En definitiva, aquí nace una esperanza real para el crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, sin necesidad de aplicar políticas de ajuste que solo atormentan a nuestra sociedad.