Familias, escuela y libertad: la clave de la reforma educativa

A lo largo de su historia, Argentina tomó decisiones educativas que marcaron rumbos. Hubo momentos en que el Estado entendió que la educación no era un gasto, sino una inversión estratégica. Cuando se amplió el acceso al conocimiento, se integraron millones de personas y fuimos ejemplo en el mundo. Esas decisiones no fueron solo políticas educativas: fueron herramientas para ordenar, integrar y proyectar al país hacia el futuro.

Hoy, el desafío no es negar esos logros históricos, sino animarnos a actualizarlos para que vuelvan a cumplir su función: formar ciudadanos libres, con herramientas reales para desarrollarse en el mundo que viene.

La educación argentina atravesó reformas que tuvieron impactos dispares. Algunas iniciativas marcaron cambios estructurales, mientras que otras quedaron a mitad de camino, sin lograr las transformaciones profundas que el sistema necesitaba. Lo que ninguna comprendió a tiempo fue que el mundo ya estaba cambiando y que la tecnología exigía una actualización real del modelo educativo, no simples ajustes superficiales. El problema no fue solo cómo se organizó la educación, sino que nunca se la pensó para el mundo que venía.

Hoy nos enfrentamos a un nuevo punto de inflexión, que compartimos con toda la humanidad: un futuro dinámico, tecnológico e incierto. Un mundo que no se puede definir por una sola tendencia, sino por la convergencia de varios cambios profundos, que no pide alumnos obedientes ni repetidores de contenidos, sino ciudadanos autónomos, con criterio, habilidades reales y capacidad de aprender durante toda la vida. Y por primera vez en décadas, el gobierno nacional propone una reforma que recoge el guante.

El proyecto de Ley de Libertad Educativa no solo ordena el debate: lo oxigena, a la vez que recupera ideas que deberían ser obvias en cualquier país que aspire a brindar oportunidades reales.

No gira alrededor de más burocracia, más centralismo o más normas, sino alrededor de algo mucho más poderoso: la confianza en las escuelas, en los directivos, en los docentes y en las familias. En otras palabras, en la comunidad educativa.

La reforma propuesta a nivel nacional es una oportunidad histórica. Pero no olvidemos que una vez promulgada, necesitamos que cada jurisdicción se ponga a trabajar para ajustar aquello que sea necesario para adecuarse a la nueva ley. Y no solo son leyes y resoluciones provinciales. No. Es entender el cambio de paradigma que sí entendió nuestro Presidente. Es hacerse cargo de que hay 24 sistemas que se convirtieron en un andamiaje pesado que limita a directivos y docentes, y que deja a las familias sin respuestas.

La autonomía escolar brilla por su ausencia. La libertad pedagógica, también. Y las evaluaciones perdieron fuerza frente a una maquinaria que prioriza la gestión política antes que los aprendizajes.

Las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires no pueden mirar más para otro lado.

Necesitamos impulsar micro revoluciones, en cada escuela, en redes municipales, con las familias y el sector privado adentro. Directivos con poder real de decisión. Equipos capaces de innovar sin pedir permiso cada vez que quieren mover una silla. Familias con voz, con información y con capacidad de elegir. Y un sistema que deje de infantilizar a las escuelas y empiece a tratarlas como instituciones adultas, responsables y capaces.

Con libertad en los procesos y responsabilidad en los resultados.

Disponemos de los recursos humanos, técnicos y administrativos para avanzar rápido si hay voluntad política. Lo que faltaba, justamente, era un marco nacional que habilite el salto y un liderazgo dispuesto a hacerlo.

Eso es precisamente lo que trae esta reforma. No podemos seguir celebrando programas aislados como si fueran transformaciones estructurales.

La Argentina está cambiando y el país eligió libertad. Como en los inicios de nuestra Nación, nos toca a nosotros la responsabilidad de impulsar una estrategia educativa para proyectar al país a un futuro repleto de oportunidades para nuestros jóvenes. Resistirse no es conservadurismo: es seguir condenando generaciones.