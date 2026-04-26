Qué implica el próximo desembolso de USD 1.000 millones que llegará desde el FMI

Según anticipó el FMI, la documentación para el próximo desembolso sería enviada en mayo para dar curso a la revisión, reafirma la buena relación entre el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva

El 15 de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el gobierno argentino sobre la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) vigente desde abril de 2025.

Se trata de una instancia previa a la aprobación formal del staff ejecutivo del organismo, que habilitaría un nuevo desembolso de aproximadamente USD 1.000 millones. Según anticipó el propio FMI, la documentación sería enviada en mayo para dar curso a la revisión.

El giro permitirá a Argentina avanzar en la devolución de Letras Intransferibles del Banco Central y cubrir vencimientos del programa anterior sin incrementar el stock total de deuda pública, de acuerdo con la normativa aprobada en 2025.

¿Qué es el EFF y en qué consiste el programa?

A diferencia de los bancos de desarrollo, que financian proyectos en sectores como infraestructura, educación o salud, el FMI otorga fondos para sostener la estabilidad macroeconómica del país receptor. Entre sus principales herramientas se destacan los Acuerdos Stand-By (SBA) y el Programa de Facilidades Extendidas (EFF). La diferencia central radica en el horizonte temporal: el SBA está diseñado para desequilibrios de corto plazo, mientras que el EFF apunta a reformas estructurales de mediano plazo y contempla plazos más extensos tanto para los desembolsos como para el repago.

El FMI otorga fondos para sostener la estabilidad macroeconómica del país receptor

Características del acuerdo

El programa vigente con Argentina es un EFF firmado en abril de 2025, con una duración de cuatro años para el cumplimiento de metas y desembolsos, y un plazo total de diez años para la devolución del capital. El acuerdo prevé un financiamiento total equivalente a USD 20.000 millones, a desembolsar en diez tramos sujetos al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y de reservas, evaluadas en revisiones periódicas.

Desde la firma del programa, se realizaron dos desembolsos que representan el 70% del monto total acordado. El primero, recibido junto con la firma en abril de 2025, fue de USD 12.000 millones (DEG 9.160 millones), y el segundo, en agosto de 2025, de aproximadamente USD 2.000 millones (DEG 1.529 millones), tras la aprobación de la primera revisión por parte del Directorio.

Desde la firma del programa en abril de 2025, se realizaron dos desembolsos que representan el 70% del monto total acordado

Con el desembolso de USD 1.000 millones previsto para las próximas semanas, Argentina habrá recibido cerca de USD 15.000 millones de los USD 20.000 millones pactados, es decir, el 75% del total. Los desembolsos se devuelven en 12 cuotas semestrales de amortización, a partir de los cuatro años y medio de recibido cada tramo. Por lo tanto, la primera amortización del EFF 2025 tendrá lugar en octubre de 2029. Además, se pagan intereses trimestrales sobre el stock de deuda total con el FMI, en febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año.

Destino de los fondos

El financiamiento del EFF 2025 fue aprobado mediante el DNU 179/2025 en marzo de 2025, convalidado por la Cámara de Diputados mediante la Resolución 741/2025. Se estableció que los fondos se destinarían prioritariamente a cancelar Letras Intransferibles en dólares del Banco Central (BCRA), comenzando por las de vencimiento más próximo, y luego a cubrir los vencimientos del programa anterior, un EFF firmado en 2022. De este modo, los desembolsos del FMI no implican un aumento del stock total de la deuda pública, sino una reasignación y refinanciación de pasivos existentes.

Con los fondos del primer desembolso de USD 12.000 millones, en mayo de 2025 se recompraron tres letras intransferibles del BCRA por un valor nominal total de USD 13.617 millones. El segundo giro de USD 2.000 millones permitió recomprar otra Letra por USD 3.269 millones.

En mayo de 2025 se recompraron tres letras intransferibles del BCRA por un valor nominal total de USD 13.617 millones

Las Letras Intransferibles son títulos emitidos por el Tesoro entre 2010 y 2015 para captar reservas del BCRA. Se trata de instrumentos sin valor de mercado, que no pueden venderse y con rendimientos prácticamente nulos. Además, inflaban artificialmente el balance del Banco Central al ser valuadas a valor técnico en lugar de precio de mercado, permitiendo contabilizar ganancias ficticias y justificar el giro de utilidades al Tesoro, con impacto en la emisión. Su recompra constituye una estrategia de saneamiento del balance del BCRA.

Qué evalúa el FMI

Tras el anuncio, el FMI destacó los avances en el frente fiscal, con un superávit primario de 1,4% del PBI, superando la meta de 1,3%. También resaltó mejoras en el frente cambiario y monetario, con compras de divisas del BCRA que rondan los USD 5.500 millones en lo que va de 2026. El organismo valoró la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas en los ámbitos laboral, minero y comercial.

El FMI también resaltó mejoras en el frente cambiario y monetario, con compras de divisas del BCRA que rondan los USD 5.500 millones en lo que va de 2026 (Foto: Reuters)

El FMI también destacó que, por primera vez en seis años, las empresas pudieron repatriar dividendos, y que la Argentina, como exportadora neta de energía, ha sorteado de manera favorable los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Respecto a la inflación, el organismo atribuyó el salto de marzo, 3,4%, al alza global de precios energéticos, aumentos estacionales en educación y la corrección de precios regulados. Proyecta una desaceleración en los próximos meses y sostiene que las expectativas de mercado para los próximos 12 meses se mantienen estables.

El FMI considera que el programa continúa avanzando, apoyado en un ancla fiscal sólida y mejoras en la política monetaria. Su implementación debería contribuir a la acumulación de reservas, la reducción de spreads y, a mediano plazo, la recuperación del acceso a los mercados internacionales.

El autor es economista, diputado por La Pampa y presidente de La Libertad Avanza La Pampa; la autora es economista y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación