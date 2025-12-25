2025: el límite de la emergencia pública y el nuevo orden económico

El Decreto 70/2023 estableció la emergencia pública en materia económica en Argentina hasta el 31 de diciembre de 2025, según la Constitución Nacional

Este año concluye consolidándose como un período de ordenamiento económico para la Argentina. Tras décadas de inestabilidad, inflación persistente y crisis de confianza institucional, el país ingresó en un proceso de reformas orientadas a restablecer la estabilidad del sistema.

En ese marco, el Estado avanzó en una agenda de reformas económicas que, lejos de ofrecer soluciones inmediatas, se desplegó de manera progresiva. Este proceso fue impulsado principalmente desde el Poder Ejecutivo Nacional, a través del uso de herramientas normativas excepcionales que hoy llegan a un punto de definición.

Dentro de ese proceso, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, denominado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, se consolidó como el principal antecedente del ordenamiento económico iniciado. A través de este instrumento, el Poder Ejecutivo declaró la emergencia pública en múltiples materias hasta el 31 de diciembre de 2025 y estableció una orientación general de desregulación económica y reducción de restricciones estatales que, según sus fundamentos, distorsionaban los precios y limitaban la actividad. Este marco excepcional sirvió de base para las políticas económicas que marcaron el cierre de 2025.

Esa declaración se plasmó de manera expresa en el artículo 1° del decreto, que dispone:

ARTÍCULO 1°.- EMERGENCIA. Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal [...] hasta el 31 de diciembre de 2025.

El límite de la excepcionalidad y la Constitución Nacional

La fijación de una fecha de vencimiento para la emergencia no constituye un dato menor. “Al establecer el 31 de diciembre de 2025 como límite temporal, el decreto delimitó el alcance de la excepcionalidad y evitó su proyección indefinida”. Esta previsión introdujo un horizonte claro para la toma de decisiones económicas y convirtió al año 2025 en una instancia decisiva: el momento en el que el ordenamiento iniciado bajo un marco excepcional debía consolidarse, redefinirse o dar paso a un retorno al régimen ordinario.

El decreto encuadra la urgencia bajo el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y en doctrina de la Corte Suprema de la Nación, al sostener la necesidad de una “genuina situación de emergencia” y la incompatibilidad de la crisis con los tiempos del trámite legislativo ordinario. En términos prácticos, ese marco normativo funcionó como señal institucional: durante 2025, la discusión económica dejó de girar únicamente en torno al “día a día” y empezó a concentrarse en reglas, previsibilidad y expectativas, un componente decisivo en cualquier proceso de estabilización.

Expectativas y resultadosEn paralelo a ese marco institucional, los datos oficiales comenzaron a reflejar cambios en algunas de las variables más sensibles de la economía. Los informes publicados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), mostraron una desaceleración de los índices de inflación respecto de los niveles críticos registrados en la etapa previa. Sin establecer una relación causal directa ni atribuir los resultados a una única política, la evolución de esos indicadores acompañó un cambio en las expectativas, “en un contexto donde la previsibilidad volvió a ocupar un lugar central en la toma de decisiones económicas”.

¿Qué esperar después del vencimiento?Así, el reordenamiento económico de 2025 puede leerse como un proceso que combinó normas, límites institucionales y señales hacia el futuro. El uso de instrumentos excepcionales encontró su justificación en la urgencia, pero también quedó condicionado por un plazo cierto. Lo que ocurra a partir del vencimiento de la emergencia marcará si ese ordenamiento fue apenas una respuesta transitoria a la crisis o el punto de partida de una etapa distinta en la economía argentina.