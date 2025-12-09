Opinión

Intendencia de Pilar: ejemplo de voracidad fiscal

El municipio cambió la forma de recaudar la Tasa de Derecho Ambiental y ahora grava con 2% extra las compras en supermercados, generando un costo oculto para las familias y fortaleciendo el esquema recaudatorio local

Guardar
El intendente de Pilar dispuso
El intendente de Pilar dispuso sustituir un monto fijo de la Tasa de Derecho Ambiental por una tasa del 2% sobre las compras realizadas en supermercados e hipermercados

El intendente de Pilar, Federico Achával, acaba de aumentar la Tasa de Derecho Ambiental, un concepto cuya aplicación a compras de supermercado carece de una explicación clara. El cambio consiste en sustituir un monto fijo por una tasa del 2% sobre las compras realizadas en supermercados e hipermercados.

Considerando una familia tipo -un matrimonio de aproximadamente treinta años y dos hijos pequeños, según la clasificación del Indec para la canasta básica alimentaria-, el gasto mensual en supermercados puede alcanzar los $700.000. La Canasta Básica Alimentaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en octubre era de $544.000 mensuales, pero si a ese valor se suman artículos de limpieza e higiene personal, el presupuesto mímimo de $700.000 resulta prudente.

Con la nueva tasa, si los comercios trasladan el costo al consumidor, cada familia abonará $14.000 más por mes en sus compras habituales. Difícilmente las familias elijan viajar a municipios vecinos para evitar la carga, ya que lo que se ahorraría en la tasa suele gastarse en combustible.

La lógica del intendente Achaval es cobrar pequeños montos a una gran cantidad de personas, lo suficiente para recaudar sin provocar una reacción social. Además, como la tasa no se discrimina en la cuenta, el ciudadano puede pensar que el supermercado elevó sus precios y no percibir el rol del municipio.

La lógica del intendente Achaval es cobrar pequeños montos a una gran cantidad de personas, lo suficiente para recaudar sin provocar una reacción social

Mientras tanto, el municipio recibirá $14.000 adicionales por el total de la compra mensual del vecino, y el ingreso total mensual representa una suma formidable. El consumidor, en cambio, no encuentra incentivo suficiente para protestar, mientras que el Estado local maximiza su recaudación.

Mancur Olson analizó este tipo de fenómeno en La Lógica de la Acción Colectiva: los grupos pequeños, como productores beneficiados por el proteccionismo, consiguen organizarse fácilmente para presionar y obtener ventajas, mientras las grandes mayorías no se movilizan porque el costo individual resulta bajo y difuso.

Factor de decadencia

En Argentina, el sistema impositivo se ha transformado en un factor de decadencia. La democracia tiende a una competencia populista donde se ofrecen viviendas, subsidios y beneficios en nombre de la solidaridad social, pero esto siempre termina financiándose con impuestos progresivos o tasas sobre minorías, que afectan a los sectores productivos.

El resultado es que, en el corto plazo, los políticos ganan votos castigando a quienes invierten y generan trabajo, pero en el tiempo las empresas emigran, disminuye la productividad y caen los ingresos reales.

En el corto plazo, los
En el corto plazo, los políticos ganan votos castigando a quienes invierten y generan trabajo, pero en el tiempo las empresas emigran, disminuye la productividad y caen los ingresos reales (Foto: Nicolás Aboaf)

Los municipios, lejos de limitarse a financiar funciones básicas, convierten los impuestos en herramientas para exprimir a los que producen y distribuir en nombre de un asistencialismo que, en última instancia, castiga a todos por igual.

En Pilar, este aumento impacta en todos los consumidores, aunque el sobrecosto no sea visible en el ticket, cargando sobre el comercio la imagen negativa del encarecimiento.

El municipio, además, aplica otras tasas insólitas, como la de Publicidad y Propaganda, el Derecho de Oficina y la de Plusvalía, al igual que otros distritos bonaerenses.

El municipio aplica otras tasas insólitas, como la de Publicidad y Propaganda, el Derecho de Oficina y la de Plusvalía

Juan Bautista Alberdi ya señalaba en su Sistema Económico y Rentístico: “Hasta aquí el peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del fisco. Debemos al antiguo régimen colonial el legado de este error fundamental de su economía española. Somos países de complexión fiscal, pueblos organizados para producir rentas reales. Simples tributarios o colonos, por espacio de tres siglos, somos hasta hoy la obra de ese antecedente, que tiene más poder que nuestras constituciones escritas. Después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco nacional: he ahí toda la diferencia. Después de ser colonos de España, lo hemos sido de nuestros gobiernos patrios: siempre estados fiscales, siempre máquinas serviles de rentas, que jamás llegan, porque la miseria y el atraso nada pueden redituar”.

PD: No resido en el municipio de Pilar.

Temas Relacionados

Voracidad fiscalTasa municipalDerecho Ambiental PilarCargo a supermercadosEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

La discrecionalidad e inconsistencia tributaria que frena al Perú

El Banco Mundial ha advertido que esta gestión del sistema tributario no solo disminuye la predictibilidad, sino que limita el crecimiento económico y encarece innecesariamente el cumplimiento de obligaciones

La discrecionalidad e inconsistencia tributaria

Regular la pesca en ANP: una tarea pública que no admite improvisaciones

El reciente compromiso de Perú ante la OCDE exige regular la pesca en Áreas Naturales Protegidas con transparencia, evidencia científica y procesos legales claros y participativos

Regular la pesca en ANP:

La importancia de la conservación en el turismo de América Latina

En la región, este tipo de turismo tiene una enorme oportunidad: ser no solo un motor de crecimiento, sino que también un promotor de conservación real

La importancia de la conservación

El podcast de Ricardo Lorenzetti: reparar el mundo, soluciones para la crisis ambiental

El nuevo episodio aborda los instrumentos jurídicos, políticos y globales para enfrentar el deterioro ecológico: del principio precautorio al in dubio pro natura, del caso Riachuelo a la protección de glaciares, de la gobernanza de cuencas al rol de la cooperación internacional. Una conversación sobre cómo reconstruir la relación entre humanidad y naturaleza.

El podcast de Ricardo Lorenzetti:

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de
DEPORTES
Los mejores pilotos de Argentina,

Los mejores pilotos de Argentina, 135 autos y la invitación de Mirtha Legrand: la única que vez que el TC y TC 2000 corrieron juntos

Era un 10 habilidoso, jugó en River y Boca y le hizo un gol a Milei, pero se retiró a los 25 años: “No fui feliz siendo futbolista”

Las lágrimas del DT de Gimnasia tras perder el clásico de La Plata frente a Estudiantes: el gesto de su familia

“No volaba una mosca”: Diego Martínez confesó un momento de tensión con Cavani y Rojo en su paso por Boca

La millonaria cifra que deberán pagar los equipos de Fórmula 1 para correr en 2026: por qué Alpine se verá beneficiado

TELESHOW
Zoe Hochbaum defendió el cine

Zoe Hochbaum defendió el cine independiente en los Martín Fierro: “Es un momento importante para darle visibilidad”

Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con el Oro en los Martín Fierro de Cine y Series: conmovedor discurso e implacable triunfo

El guiño de Leonardo Sbaraglia al ganar en los Martín Fierro por la serie de Carlos Menem: “Vamos por la reelección”

Marta González se conmovió al recibir el Martín Fierro de Cine a la Trayectoria: “El cariño de la gente es el mejor premio”

Camila Plaate ganó Revelación en el Martín Fierro de Cine 2025 por la película Belén: “Se lo dedico a las mujeres pobres”

INFOBAE AMÉRICA

Israel bombardeó infraestructura del grupo

Israel bombardeó infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Le pagaron para hacer llover y pasaron cosas. Pero, ¡ojo!, que al final llovió

El día que un retrato provocó un escándalo real: la fallida boda de Enrique VIII y Ana de Cleves

“El Eternauta”: una profecía sobre la resistencia que se renueva

Tras la cita en Londres, Ucrania propondrá a Estados Unidos un plan de paz que excluye la cesión de tierras reclamadas por Rusia