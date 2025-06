Federico Achával habló sobre el armado electoral del peronismo en PBA: “No descarto que haya intendentes en las listas”

Federico Achaval hablo sobre el armado electoral del peronismo en PBA: "No descarto que haya intendentes en las listas"

El intendente de Pilar, Federico Achával, expresó su mirada sobre el presente del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el escenario electoral que se avecina, el rol de los jefes comunales y la posible inclusión de algunos de ellos en las listas legislativas.

En este contexto, en diálogo con Infobae en Vivo, se refirió al impacto de la ausencia de Cristina Kirchner en el debate político, la situación económica en los distritos y la necesidad de construir una propuesta alternativa frente al gobierno de Javier Milei.

“No descarto que haya intendentes en las listas”, dijo Achával al ser consultado sobre el armado electoral. Si bien destacó que personalmente le gusta el rol ejecutivo y la posibilidad de implementar políticas públicas desde su municipio, no cerró la puerta a una eventual candidatura: “Si después en esa mesa que se arma me dan la responsabilidad de presentarme, lo haré. La política la entiendo como una fuerza productiva, no como algo individual”.

Achával remarcó la importancia de discutir la representación territorial con criterios vinculados a la cercanía con la ciudadanía: “Lo que intentaría hacer es plantear representaciones o candidatos que tengan la capacidad de mostrarse cercanos a la gente y que muestren lo que pasa todos los días en el territorio bonaerense”.

Federico Achával afirmó que el peronismo necesita construir una propuesta alternativa frente al modelo de Javier Milei

En ese marco, se mostró a favor del desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires, una decisión que ya fue ratificada por el gobernador Axel Kicillof, a pesar de las tensiones internas en el peronismo. “Siempre sostuve que valía la pena resaltar las gestiones locales, estoy a favor del desdoblamiento. Es tiempo de que podamos discutir las cuestiones más relacionadas con nuestros distritos y después, en octubre, discutir las cuestiones nacionales y las gestiones económicas”, afirmó.

Achával también se refirió al bajo nivel de participación ciudadana que se viene registrando en elecciones locales en distintos puntos del país. “Hay poco interés en las elecciones locales. Lo vimos en los comicios que se hicieron en el resto del país. Es importante invitar a la gente a votar porque se votan distintas cuestiones: una tiene que ver con tu barrio, si hay avances, seguridad, salud; y después, en octubre, tiene que ver con el modelo del país”, detalló.

En relación con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su condena en la causa Vialidad y su decisión de no competir, el intendente de Pilar expresó que su ausencia genera un “impacto enorme”, tanto en el plano simbólico como en la agenda política del peronismo. “Cristina es inocente y estamos convencidos de que el proceso que la llevó a su detención fue irregular. Es indiscutido que tiene capacidad de instalar temas en agenda y lograr profundidad. Cuando habla, genera una discusión en la política y tiene sensibilidad para elegir los temas que hay que discutir”, señaló.

A modo de ejemplo, Achával indicó que uno de los debates que pierde fuerza sin la participación activa de CFK es el del declive de la industria nacional, un tema que —según dijo— afecta directamente a distritos como Pilar. “El nivel de actividad hoy está cerca de lo que fue durante la pandemia”, aseguró.

Achával expresó que la ausencia de Cristina Kirchner deja fuera de agenda debates importantes como el de la industria nacional (REUTERS/Matias Baglietto)

En cuanto al contexto social, el jefe comunal describió un clima económico complejo. “La gente hoy pide trabajo, porque no tiene. Es lo mismo que pasó en 2017 y 2018. Esa realidad tiene un impacto enorme, pero no sé cómo va a valorarlo la gente en las elecciones. Es un clima de mucha desigualdad”, señaló.

Achával también abordó el estado del peronismo frente al desafío de construir una propuesta electoral unificada. “Intento tender puentes. A los que hacemos política, nos interesa discutir políticas de salud, educación, pero cuando se dan diferencias, la gente ve que nos alejamos cada vez más de su realidad. El peronismo siempre ha tenido discusiones, pero en este contexto necesitamos mostrarle a la sociedad cuál es nuestro proyecto y que sea distinto al que presenta Milei”.

Además, manifestó su respaldo a Máximo Kirchner, sobre quien evitó hacer especulaciones electorales. “Habría que preguntarle a Máximo si tiene la vocación y la intención de ser candidato. Se ponen palabras y expectativas en él cuando no ha dicho nada, y eso después también confunde a la gente. Máximo tiene una capacidad como dirigente muy importante. Tiene una cosmovisión de la Argentina y la provincia que contribuye a nuestro espacio. Descartarlo sería una propuesta incompleta”.

En un gesto de amplitud política, Achával planteó la necesidad de integrar a otros sectores del campo nacional y popular. “Todo aquel que se sienta peronista y, extiendo un poco más, todo aquel que esté en contra del proyecto de Milei, a cualquiera de esos compañeros le damos la bienvenida a nuestro espacio”, expresó.

El dirigente bonaerense remarcó que la cercanía con la ciudadanía debe ser un criterio central para definir las candidaturas

Por último, hizo énfasis en la necesidad de “respetar nuestra identidad” y de proponer una alternativa política que defienda ideas como la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. “El Gobierno ha demonizado esta idea, pero el pueblo argentino es solidario. Además, tenemos que plantear un proyecto que represente a toda la Argentina”, concluyó.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

La entrevista completa a Juan Manuel López la podés encontrar en este enlace.