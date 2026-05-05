Omar Corrado y Ricardo Lorenzetti: el diálogo infinito entre la música y el pensamiento

Omar Corrado, reconocido musicólogo argentino, reflexiona en su estudio con una estantería llena de libros de fondo. (Infobae)

Omar Corrado falleció a los 70 años el día 4 de mayo de 2026.

Omar Corrado merece todos los homenajes de un grande en todo sentido.

Trascendió Rafaela y se fue a Francia, obtuvo un Doctorado en Musicología en La Sorbona y, a partir de ello, viajó por todo el mundo dando conferencias con un nivel académico que pocos han podido igualar. Fue amigo de Beatriz Sarlo y de muchos argentinos destacados.

Pero fue mi amigo y sobre eso quiero escribir estas palabras, porque fueron muchos años de una amistad sólida, honesta y compartiendo ideales.

Eramos muy jóvenes y nos reuníamos periódicamente a estudiar; a Omar le interesaba trascender los límites de la musicología, a mi los del derecho. Entonces leíamos y discutíamos sobre psicología, lingüística, antropología, filosofía, arte. Con igual entusiasmo, ambos enfrentamos tanto los textos de Sigmund Freud y Gustav Jung como a los autores de la Escuela de Frankfurt; desde Jacques Lacan, Karl Popper, Claude Lévi-Strauss, Ferdinand de Saussure, Jean Piaget, Paul Ricoeur, Tzvetan Todorov, Julia Kristeva y Karl Marx, hasta Henri Bergson, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Umberto Eco y Thomas Kuhn. En resumen, todo lo que podíamos conseguir.

Omar me acercó a la música clásica del siglo XX, Schoemberg, Varesse, Stravinsky y me explicó sus complejidades. Con todo ese caudal de contenidos organizamos algunos eventos sobre surrealismo, dadaísmo, modernismo y otras corrientes en el centro municipal de Rafaela.

Estudiamos también las corrientes sobre pintura y literatura;

Omar me acercó también a Juan Jose Saer y sus reflexiones sobre “Nadie nada nunca”.

Omar había hecho su tesis sobre Debussy y con el aprendí a valorar a Erik Satie. Juntos leíamos también las memorias de otro músico argentino que el admiraba: Juan Carlos Paz, “Alturas, Tensiones, Ataques, Intensidades” que todavía conservo como un grato recuerdo.

Tuvo una gran influencia sobre mi formación y por eso se lo agradecí en dos de mis libros: “Las normas fundamentales de derecho privado” y “El arte de hacer justicia”

Nuestras vidas siguieron su camino y Omar fue reconocido en todo el mundo, publicó numerosos libros, pero siempre nos veíamos para recomendarnos lecturas.

Sólo se me ocurre recordar las palabras de Miguel Hernandez, en su poema “Elegía” cuando perdió a Ramón Sijé, su amigo y dijo: “no perdono a la muerte enamorada; no perdono a la vida desatenta”.

Los premiados en la terna de musicólogo, Enrique Landa, Omar Corrado, Fátima Graciela Musri, Irma Ruiz y Leonardo Waisman

Omar Corrado se graduó como Doctor en Historia de la Música y Musicología en la Universidad de París IV-Sorbona. Obtuvo el Premio de Musicología 2008 otorgado por Casa de las Américas (Cuba), y el Premio Konex 2009 y 2019 (Argentina). Miembro de Número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Profesor Titular Ordinario en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en las cátedras “Evolución de los estilos IV” y “Música latinoamericana y argentina” (1995-2019). Publicó varios libros

Ha dado seminarios dedicados a la música del siglo XX en el Collège de France y en el IRCAM. Ha dictado cursos y conferencias como profesor invitado en Estados Unidos (Columbia University, New York University, City University of New York, University of Maryland, University of North Texas), Francia (Université de Paris IV-Sorbonne, Université de Lyon II-Lumière), Alemania (Humboldt Universität-Berlin, Freie Universität-Berlin, Universität zu Köln), Reino Unido (Oxford University, Anglia Polytechnique University Cambridge, University of Cardiff, University of Sussex, University of Huddersfield), Canadá (McGill University, Université de Sherbrooke), México (Universidad Autónoma de México, CENIDIM), Uruguay (Núcleo Música Nueva, Escuela Universitaria de Música), Cuba (Casa de las Américas), Ecuador (Universidad de Cuenca, Universidad de Especialidades, Guayaquil), España (Universidades de Gerona, de Valladolid, de Oviedo, de La Rioja y Complutense de Madrid; Escuela de Música de Cataluña en Barcelona) y Chile (Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica, Universidad Alberto Hurtado).

Sus trabajos musicológicos fueron publicados en revistas especializadas de Argentina (Punto de Vista, Revista del Instituto Superior de Música-UNL, Música e Investigación, Revista Argentina de Musicología, Revista Afuera, Revista del Teatro Colón, Cuadernos de cine documental), Chile (Revista Musical Chilena, Resonancias), España (Cuadernos de Música Iberoamericana), Alemania (MusikTexte, World New Music Magazine, Lied und Populäre Kultur), Francia (Revue Internationale de Musique Française), México (Pauta), Canadá (L´ Arvista dl´Academia), Cuba (Boletín Música, Casa de las Américas), Suecia (Heterogenesis), y Estados Unidos (Latin American Music Review). Ha colaborado en volúmenes colectivos como Encyclopedia of Popular Music of the World, Komponisten der Gegenwart, Die Musik in Geschichte und Gegenwart y Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Otros trabajos aparecieron en actas de las reuniones científicas en las que intervino, así como en sitios y publicaciones electrónicas.