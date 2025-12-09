Opinión

Credibilidad compartida

Con la inminente aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, es hora de apostar por la integración regional

Guardar
El 6 de diciembre de
El 6 de diciembre de 2024 se reunieron Javier Milei, Luis Lacalle Pou, Ursula von der Leyen, Lula da Silva y Santiago Peña (Foto: EFE/Sofía Torres)

Estamos al borde de la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea por parte del Consejo y el Parlamento Europeo.

Es un hecho histórico que expresa la voluntad de apertura de la región, concretando el espíritu original de “regionalismo abierto” que inspiró el Tratado de Asunción en 1991.

Por otro lado, Argentina y Brasil somos los “Principales Aliados Extra-OTAN” de Estados Unidos. Chile (miembro asociado del Mercosur) tiene acuerdos de libre comercio con EEUU, la UE y China.

Tanto Chile como Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina tenemos a China como nuestro primer socio comercial.

Esta red de vínculos marca el intenso intercambio entre nuestra región y los mercados más importantes del mundo.

Cuando vemos el índice de riesgo país, Argentina ha logrado en los últimos 2 años bajarlo de 2.000 a 630 puntos, mientras Brasil tiene 180 puntos, Paraguay 116, Chile 92 y Uruguay 59 (en Bolivia, el solo cambio de signo ideológico de las últimas elecciones produjo una caída de 2.110 a 930 puntos).

Todos nuestros vecinos tienen abundantes reservas en sus bancos centrales -las más voluminosas, en Brasil, suman u$s 380.000 millones-.

Lo mismo ocurre con los crecientes índices de inversión extranjera, baja inflación -todos muy debajo del 10% anual- y los crecimientos del empleo y el salario real.

Argentina tuvo tres “salvatajes” en el curso del último año: en julio del 2024, China nos refinanció un crédito de u$s 5.500 millones que, si exigían su pago, nos hubiera arrastrado al default; en mayo de este año, nos refinanció los vencimientos el FMI y los reforzó con u$s 20.000 millones; y en ocubre llegó el turno de la Secretaría del Tesoro estadounidense, que nos otorgó un crédito SWAP por u$s 20.000 millones (del cual ya se activaron u$s 2.000 millones para el repago de la asistencia cambiaria de emergencia antes de las elecciones del 26 de octubre).

Todas las ayudas deben ser agradecidas, pero es claro que el definitivo despegue de Argentina ocurrirá cuando encontremos la forma de movilizar los extraordinarios recursos humanos y naturales con los que contamos. Las inversiones -internas y externas- ocurrirán cuando generemos las condiciones de credibilidad que hemos postergado por privilegiar el eterno péndulo alimentado por la grieta fratricida que venimos profundizando desde hace 50 años.

Seguimos ignorando el mayor elemento de confiabilidad y estabilidad que tenemos al alcance de la mano: la integración con nuestros vecinos, que han aprendido durante los últimos 20 años a vivir con alternancia política e ideológica, logrando un proceso acumulativo que nos ha dejado relegados a ser “los peores del barrio”.

Por décadas, nos considerábamos los mejores… la realidad nos enseña que, si esto fue cierto, es parte de un pasado que tenemos que superar, sumándonos con entusiasmo a una realidad regional que nos prestigia y nos suma fuerza para negociar en conjunto. Juntos, tenemos 300 millones de habitantes, con 20 millones de kilómetros cuadrados, y somos la sexta economía mundial.

La integración está por encima de las identidades políticas e ideológicas, que serán siempre cambiantes y sujetas a la voluntad democrática de nuestros pueblos.

Sepamos pedirles perdón a nuestros vecinos por la soberbia con la cual supimos tratarlos, y gracias por el apoyo, la confianza y, muchas veces, la admiración que nos han profesado.

Temas Relacionados

MercosurUnión EuropeaArgentinaBrasilEstados UnidosChinaChileUruguayParaguayÚltimas noticias

Últimas Noticias

El valor de aprender

La brecha entre la complejidad del sistema financiero y la preparación de los ciudadanos sigue siendo uno de los retos más importantes de nuestro tiempo

El valor de aprender

Santa Fe: novedoso menú de créditos fiscales y deducciones para aliviar la carga del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

El Proyecto de Ley propone distintos beneficios que permitirán a los contribuyentes reducir el monto a pagar por dicho tributo, contemplando asimismo incentivos para la creación de empleo privado

Santa Fe: novedoso menú de

Una estrategia de gaming para las marcas

Más de 3.300 millones de jugadores activos en el mundo posicionan a los videojuegos como la cultura dominante global

Una estrategia de gaming para

Un sistema más ágil y razonable para los contribuyentes

Un repaso por las medidas fiscales recientes que apuntan a simplificar el cumplimiento tributario y reducir cargas administrativas

Un sistema más ágil y

La asamblea de la ONU para el Ambiente es esencial para el planeta

La COP30 reafirmó el Acuerdo de París y promueve triplicar la financiación para la adaptación climática antes de 2035

La asamblea de la ONU
DEPORTES
El viaje espiritual de un

El viaje espiritual de un referente del Barcelona por su salud mental: “Está pensado para que pueda desconectarse”

Comenzó la Messi Cup, el torneo que reúne a jóvenes talentos en Miami: la euforia de los chicos de River y Newell’s al verlo a Lionel

El Liverpool de Mac Allister venció al Inter de Lautaro Martínez en el cruce más atractivo de la fecha de Champions: todos los goles

Australian Open 2026: los nueve argentinos confirmados para el primer Grand Slam del año

El plan de Jack Doohan para volver a correr en la F1: los tests que hará en una categoría top

TELESHOW
Stefi Roitman contó cuál es

Stefi Roitman contó cuál es el máximo de días que puede pasar separada de Ricky Montaner: “Por el bien de la relación”

La fantasía que cumplió Esteban Lamothe al besar a cuatro famosas

APTRA presentó los Premios Martín Fierro a la Música 2026

Rocío Marengo celebró la mejoría de su hijo y compartió una tierna foto del nacimiento: “Acá se festeja”

La palabra de Roberto García Moritán tras su separación de Priscila Crivocapich: “Las cosas no salieron como pensamos”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador regula el uso de

Ecuador regula el uso de la fuerza en prisiones y prohíbe castigos físicos en respuesta a denuncias de presuntos abusos

La Justicia de Ecuador llamó a juicio al ex presidente Lenín Moreno y a varios allegados por los sobornos del caso Sinohydro

Imputada por la megaestafa ganadera en Uruguay se opone al remate judicial de su lujoso apartamento en Punta del Este

Parpadeo y concentración: cómo detectar el esfuerzo cognitivo a través de los ojos, según un estudio

El papa León XIV advirtió que un acuerdo de paz en Ucrania “no es realista” sin la participación de Europa