Opinión

Justicia e inteligencia artificial: un encuentro entre Borges y León XIV

Una decisión judicial redactada con asistencia algorítmica seguirá siendo legítima únicamente si el juez puede asumirla como propia, explicarla públicamente, responder por ella y que aparezca el corazón, la frescura y los sentimientos de quien la emite

Guardar
Caricatura realista de Jorge Luis Borges y el Papa León XIV mirándose, separados por una balanza de justicia con libros y pergaminos en una biblioteca.
La intuición literaria de Jorge Luis Borges y las reflexiones éticas del papa León XIV convergen en una reflexión sobre la utilización de IA en la Justicia (Imagen ilustrativa Infobae)

La expansión de la inteligencia artificial en el ámbito judicial tiene una incidencia directa en uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho: la motivación de los pronunciamientos judiciales. No basta con que una decisión sea correcta; debe ser comprensible, controlable y racionalmente fundada.

Precisamente, al menos en este punto, convergen la intuición literaria de Jorge Luis Borges -plasmadas en sus textos La Biblioteca de Babel y La lotería en Babilonia- con las reflexiones éticas de la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV.

PUBLICIDAD

En La Biblioteca de Babel, Borges imagina o diseca una biblioteca infinita que atesora todos los libros posibles. Allí se encuentran todas las respuestas, pero también todos los errores. La existencia de información ilimitada no garantiza la verdad. Por el contrario, puede hacerla más difícil de encontrar.

La inteligencia artificial aplicada al derecho o la administración de justicia reproduce ese desafío. Puede examinar millones de precedentes, sentencias, normas u opiniones doctrinarias en pocos segundos. Sin embargo, el pronunciamiento judicial no se legitima por la cantidad de información utilizada, sino por la calidad, profundidad de su fundamentación o el abordaje de las cuestiones que se someten. El juez no está llamado a exhibir todo el universo de datos disponibles, sino a explicar o delimitar la conclusión axiológica a la que arriba.

PUBLICIDAD

La motivación judicial es, precisamente, el antídoto contra el laberinto de Babel. Frente a la multiplicidad infinita de argumentos posibles, la decisión del juez selecciona, ordena y justifica. La razón sustituye al caos.

Pero existe un segundo riesgo, anticipado por Borges en La lotería en Babilonia. Allí, una misteriosa compañía distribuye premios y castigos mediante procedimientos cada vez más complejos y secretos. Los ciudadanos ignoran quién decide y según qué criterios. El poder permanece, pero desaparece la explicación.

Esta imagen resulta inquietantemente cercana a ciertos sistemas algorítmicos contemporáneos. Si una inteligencia artificial se basa en la aplicación robótica del derecho y se encamina hacia condenas mecánicas, clasifica riesgos o determina derechamente las decisiones judiciales mediante mecanismos inaccesibles para las partes, la justicia corre el riesgo de transformarse en una nueva lotería. No porque las decisiones sean azarosas, sino porque sus fundamentos dejan de ser inteligibles.

La historia del constitucionalismo moderno puede leerse, en gran medida, como una lucha contra la arbitrariedad o encaminada hacia la contención del poder punitivo. Como señala Zaffaroni, un poder punitivo descontrolado puede llevarnos a la catástrofe. Y una de las principales herramientas para combatirla germina de la obligación de motivar las decisiones. Un laudo judicial motivado es una decisión sometida al derecho.

En este punto, la encíclica Magnifica Humanitas de León XIV aporta una reflexión particularmente relevante. El documento sostiene que la inteligencia artificial puede constituir una herramienta valiosa, pero advierte que la tecnología nunca es neutral y que toda decisión que afecte a las personas debe preservar la responsabilidad humana, la transparencia y la dignidad de la persona. Asimismo, alerta contra una nueva “Torre de Babel” tecnológica fundada en la concentración del conocimiento y del poder. Incluso, al inicio mismo del escrito pontificio, compacta el apotegma en oportunidad de predicar que “la magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy una elección decisiva; levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad de Dios y la humanidad habiten juntos”.

La preocupación de la encíclica coincide con una exigencia clásica del derecho: quien decide, debe poder dar razones de su decisión. La augusta labor jurisdiccional presupone suministrar los soportes de hecho y de derecho que culmina en una decisión.

Allí donde nadie puede explicar cómo se llegó a una conclusión, también se vuelve difícil determinar quién responde por ella. La opacidad tecnológica proyecta su bruma oscura no solo hacia la transparencia, sino también hacia la propia legitimidad de la función jurisdiccional.

Desde esta perspectiva, la motivación de la decisión aparece como el punto de encuentro entre Borges y León XIV. Frente a la Biblioteca de Babel, la motivación selecciona y jerarquiza razones. Frente a la Lotería en Babilonia, la motivación hace visible el proceso decisorio. Frente a la inteligencia artificial, la motivación preserva la responsabilidad humana.

Sería rayano con la estolidez propiciar el rechazo de la inteligencia artificial o pretender volver a “la vieja Remigton“; lo que debe impedirse es que aquella sustituya la exigencia de fundamentación o, lisa y llanamente, que la máquina reemplace al hombre. Una decisión judicial redactada con asistencia algorítmica seguirá siendo legítima únicamente si el juez puede asumirla como propia, explicarla públicamente, responder por ella y que aparezca el corazón, la frescura y los sentimientos de quien la emite.

La justicia del futuro deberá evitar dos tentaciones. La primera, creer que la acumulación ilimitada de datos garantiza decisiones justas: un pronunciamiento judicial no debe imitar a las añejas “guías telefónicas”. La segunda, aceptar decisiones técnicamente sofisticadas pero incomprensibles. Borges mostró los peligros de ambos laberintos; León XIV recuerda que toda tecnología debe estar al servicio de la persona humana. Entre la Biblioteca y la Lotería, entre la información infinita y el algoritmo opaco, la motivación de la decisión continúa siendo la garantía esencial de una justicia verdaderamente humana.

En su libro Atenas y Jerusalén, Lev Shetov advierte de la pérfida elección, por parte del hombre, entre Dios y la serpiente, donde el primero nos previene contra los frutos del árbol del conocimiento, del bien y del mal y la serpiente que los ensalza: el hombre, elige al reptil. No debemos caer en la misma tentación con la inteligencia artificial: la máquina debe ser complementaria y auxiliadora del ser humano, no su sustituta.

Finalizamos esta apostilla evocando a César Vallejos y apontocando que el nuevo servicio de justicia -sin dudas imbuido por la inteligencia artificial- va a seguir necesitando de gente profundamente humana, que sepa qué es un ser humano, su maravillosa riqueza, la capacidad de construir conocimiento, de tener un pensamiento libre y un amor incondicional por la verdad. El contacto humano, las emociones que van más allá de las ideas, no las posee el programador, que seguro suministra información, pero no transmite emoción.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialJusticiaTecnologíaJorge Luis BorgesLeón XIVÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tus residuos saben más de ti que tus redes sociales

En la vida cotidiana, los envases de reparto, los vasos de un solo uso y el desperdicio de alimentos contrastan con los mensajes ambientales en internet y exponen hábitos de consumo acelerado

Tus residuos saben más de ti que tus redes sociales

El juego en la infancia: derecho y prioridad pública

Las investigaciones muestran de manera consistente que el juego en la primera infancia mejora la autorregulación y favorece el rendimiento académico

El juego en la infancia: derecho y prioridad pública

Una eximente que no exime: los vacíos que deja la Ley N.° 31740

El actual artículo 12 de la Ley N.° 30424 genera dos problemas fundamentales: uno conceptual —sobre qué debe entenderse por “capacidad de control”— y otro práctico —sobre cómo aplicar esa categoría en organizaciones complejas—

Una eximente que no exime: los vacíos que deja la Ley N.° 31740

Ni negacionismo ni prohibiciones: ciencia y pesca responsable

El verdadero desafío no es prohibir ni negar sino construir un modelo productivo que reconozca el cambio climático y lo asuma con responsabilidad

Ni negacionismo ni prohibiciones: ciencia y pesca responsable

La tentación de Pekín

El interrogante principal hoy no es la capacidad militar china, sino qué límites existen para frenar una acción sobre Taiwán

La tentación de Pekín

DEPORTES

La tabla de posiciones histórica de los Mundiales: qué lugar ocupa Argentina antes de la Copa del Mundo 2026

La tabla de posiciones histórica de los Mundiales: qué lugar ocupa Argentina antes de la Copa del Mundo 2026

Comienza el Mundial 2026: el calendario completo con los días, horarios y estadios de todos los partidos

Todos los detalles de la tercera y última fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas confirmados, horario y cómo verla en vivo

Todos los detalles de la segunda fiesta inaugural del Mundial 2026 en Canadá: artistas, horario y cómo verla en vivo

Un penal desviado, una caída y un show que quedó en la historia: la “peor ceremonia de apertura de un Mundial”

TELESHOW

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: Cola fulminó a dos jugadoras de alto perfil

Kylie Minogue sorprendió en Buenos Aires visitando el restaurante de un famoso chef: las fotos

Así fue el estreno de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: del saludo de Cande Tinelli al mensaje de Ángel de Brito

Oriana Junco sobre el modo de trabajo de Aníbal Lotocki: “Él iba con una valijita haciendo operaciones a domicilio”

INFOBAE AMÉRICA

Las FDI abatieron a más de 35 terroristas de Hezbollah que operaban cerca de posiciones israelíes en el sur de Líbano

Las FDI abatieron a más de 35 terroristas de Hezbollah que operaban cerca de posiciones israelíes en el sur de Líbano

Canadá impulsa una ley para prohibir las cuentas en redes sociales a menores de 16 años

Macron convocó a Zelensky y a líderes de países árabes al G7 para abordar las guerras y debatir iniciativas de paz

Una movilización liderada por mujeres exigió justicia en Ecuador por una estudiante y una activista halladas sin vida

La responsable de ciencia de la NASA aseguró que el objetivo de las misiones Artemis es “vivir y trabajar” en la Luna