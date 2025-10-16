Opinión

Argentina, entre el apoyo internacional y la expectativa electoral

La asistencia estadounidense responde a la importancia estratégica de Argentina y su potencial en recursos naturales

Thomas Haugaard

El respaldo de EE.UU. podría ampliarse al sector privado si el oficialismo logra un buen desempeño electoral

La reciente cooperación financiera de Estados Unidos hacia la Argentina adquiere relevancia tanto por su magnitud como por el contexto político en el que se produce. En un escenario marcado por la incertidumbre ante las elecciones legislativas, el swap de 20.000 millones de dólares y la intervención del Tesoro estadounidense en el mercado de cambios representan un respaldo inédito, con potencial para moderar la volatilidad y sostener la confianza de los mercados.

Desde nuestra perspectiva en Janus Henderson Investors, esta asistencia refleja la consideración de la Argentina como un socio estratégico, por su alineamiento político, su posición geopolítica y su potencial en recursos naturales. Más que una operación financiera aislada, es una señal de que Estados Unidos transforma sus anuncios verbales en acciones concretas, con un alcance que puede ir más allá de lo percibido localmente.

El apoyo estadounidense también tiene un trasfondo geopolítico. China mantiene un control significativo sobre tierras raras, mientras que Argentina cuenta con yacimientos extensos de litio, cobre y otros minerales críticos para las cadenas de suministro tecnológicas del futuro. La existencia de un swap en yuanes entre China y Argentina, por 5.000 millones de dólares, sumado a la falta de acceso del país a los mercados internacionales, aumenta su vulnerabilidad y explica la prudencia estadounidense. No obstante, el propio Scott Bessent ha negado que la revisión de esta línea haya sido parte de las negociaciones.

A corto plazo, el respaldo financiero podría estabilizar los mercados frente a la incertidumbre electoral. Un desempeño favorable del oficialismo podría ampliar esta señal de apoyo al sector privado. A mediano plazo, los inversores esperan que la administración avance hacia un tipo de cambio más flexible y priorice la acumulación de reservas internacionales.

La Argentina se convierte así en un caso testigo de cómo los mercados emergentes se insertan en la competencia global por recursos estratégicos y estabilidad geoeconómica. Las decisiones de las grandes potencias impactan directamente en la economía local, mientras el país navega entre la expectativa electoral y la búsqueda de confianza externa.

