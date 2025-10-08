Opinión

Empresas que aprenden: la educación como motor de transformación

Se debe apuntar a la capacitación interna; la formación de los colaboradores en habilidades blandas, pensamiento crítico, liderazgo, comunicación efectiva o inteligencia emocional; y al apoyo a la comunidad

Carina Cabo

Por Carina Cabo

Guardar
La figura de un especialista
La figura de un especialista en educación que aporte a la compañía se vuelve estratégica (Imagen ilustrativa Infobae)

En un contexto laboral atravesado por la automatización y los nuevos modos de vincularnos con el trabajo, las empresas que más crecen son las que más aprenden. En este escenario, la figura de un especialista en educación que aporte a la compañía se vuelve estratégica: ya no se trata solo de capacitar, sino de generar ecosistemas de aprendizaje que impacten dentro y fuera de la organización.

Un profesional del campo educativo puede aportar una mirada integral sobre los procesos humanos, las dinámicas de grupo y las estrategias pedagógicas que potencian las capacidades del equipo hacia adentro y hacia afuera de la entidad.

Su intervención puede traducirse en tres ejes fundamentales: por un lado, capacitación interna, ya que el aprendizaje continuo dentro de las empresas dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad. La formación de los colaboradores en habilidades blandas, pensamiento crítico, liderazgo, comunicación efectiva o inteligencia emocional mejora no solo los resultados, sino también el clima laboral. Para ello, se puede diseñar itinerarios formativos personalizados, combinar modalidades presenciales y virtuales, y fomentar una cultura organizacional basada en la curiosidad y la innovación.

Por otro lado, es importante el apoyo a la comunidad que las empresas pueden aprovechar como una gran oportunidad, es decir, transformar su compromiso social en experiencias de aprendizaje compartido. A través de programas de alfabetización digital, mentorías, talleres en escuelas o acompañamiento a emprendedores, se pueden articular proyectos que fortalezcan el vínculo entre la empresa y su entorno, contribuyendo al desarrollo local y al bienestar colectivo.

A su vez, pueden implementar proyectos educativos de valor social, ya que cuando las compañías apuestan por iniciativas educativas generan impacto real. Crear un programa de lectura, un laboratorio de innovación escolar o una red de capacitación docente son ejemplos de cómo el conocimiento puede convertirse en capital social. Estos proyectos no solo posicionan a la empresa como agente de cambio, sino que promueven una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades.

Por mencionar solo un ejemplo, durante el año pasado llevamos adelante una capacitación interna destinada a todo el personal de IRT Medicina para empresas. Fue un proceso enriquecedor, de escucha y construcción colectiva, donde abordamos temas con especialistas en la capacitación en temáticas específicas, tales como el ausentismo, las adicciones en las empresas, la comunicación efectiva, las habilidades blandas y el trabajo en equipo. Cada encuentro nos permitió mirar la tarea cotidiana de la gestión empresarial desde una nueva perspectiva, la del aprendizaje como herramienta para mejorar la calidad de vida laboral.

Pero, ante la demanda de profesionales independientes interesados en esos temas, no nos quedamos allí, sino que, junto al equipo de IRT y al Instituto Universitario Italiano de Rosario diseñamos una Diplomatura en Salud para empresas abierta a médicos, ingenieros en Higiene y Seguridad, enfermeros, y otros trabajadores del área que buscaban actualizar sus saberes y repensar su práctica desde una mirada integral. El propósito fue claro: fortalecer el rol del profesional de la salud como agente de cambio en su lugar de trabajo, como la industria, por ejemplo, capaz de liderar equipos, promover la prevención y cuidar también su propio bienestar.

En definitiva, las empresas que incorporan la mirada pedagógica en su gestión logran humanizar sus procesos y potenciar sus objetivos. Formar equipos, acompañar comunidades y generar proyectos educativos sostenibles no es un gasto, es una inversión en el futuro. Una empresa que aprende, crece, transforma y deja huella en una sociedad que necesita el aporte de todos las que la conforman.

Temas Relacionados

EducaciónEmpresasFormaciónCapacitación internaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Escalando la IA: el desafío de mantener la cultura laboral intacta

Los profesionales de recursos humanos muchas veces observan que la principal resistencia no suele estar en la tecnología, sino en el impacto humano

Escalando la IA: el desafío

El futuro de la construcción demanda viviendas eficientes

Sustentabilidad, eficiencia energética, rapidez y precios más predecibles han llevado a las construcciones modulares a ser una tendencia global que avanza a niveles insospechados

El futuro de la construcción

El genocida es Hamas

El 7 de octubre es una fecha sin igual en la historia contemporánea

El genocida es Hamas

El oro, una reluciente moda que conviene evitar

Invertir en metal dorado requiere elegir el momento idóneo. Si usted no puede predecir la evolución de la bolsa, ni lo intente

El oro, una reluciente moda

Saldos a favor de impuestos: cómo evitar que se derritan como un helado

La proliferación de pagos a cuenta de impuestos transforma a las empresas en acreedoras de los fiscos. Existen alternativas legales para revertir esa situación

Saldos a favor de impuestos:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el fruto seco

Cuál es el fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

Dictaron prisión peventiva para el único sospechoso por el femicidio de Daiana Mendieta tras negarse a declarar

Escalando la IA: el desafío de mantener la cultura laboral intacta

El futuro de la construcción demanda viviendas eficientes

El celular de Azul Semeñenko marcó su última ubicación y se intensifican los rastrillajes en Neuquén

INFOBAE AMÉRICA
EEUU, Qatar y Turquía se

EEUU, Qatar y Turquía se unen al tercer día de negociaciones entre Israel y Hamas para poner fin a la guerra en Gaza

Keir Starmer llegó a India para fortalecer los lazos comerciales tras la firma del histórico acuerdo de libre comercio

Rescataron a los cientos de escaladores y guías que estaban varados por una tormenta de nieve en el Monte Everest

La Justicia de Costa Rica aprobó la extradición del ex ministro Celso Gamboa a EEUU por supuestos vínculos con el narcotráfico

Cientos de simpatizantes de Bolsonaro marcharon en Brasilia para exigir su amnistía tras la condena por intento de golpe de Estado

TELESHOW
El abrazo más grande de

El abrazo más grande de Rosario: Nicki Nicole emocionó con su show sinfónico y selló los 300 años de la ciudad con lágrimas y aplausos

El emotivo posteo de Evangelina Anderson dedicado a sus hijos, a dos meses de su separación de Martín Demichelis

La Voz Argentina definió quiénes son los semifinalistas de Soledad Pastorutti y Miranda!

Quién es Matías Roure, el mediático argentino que discutió con Valeria Mazza en el Bailando de España

La Voz Argentina: Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento