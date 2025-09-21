El Ejército en la sombra de Cuba en Ucrania: la alianza silenciosa de La Habana con Moscú

En esta foto tomada de un video distribuido por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el domingo 30 de marzo de 2025, un obús 2S5 del Ejército ruso Giatsint-S dispara hacia posiciones ucranianas en Ucrania (Foto, Servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso vía AP)

Cada vez hay más pruebas de que nacionales cubanos—cuyo número oscila entre cientos y varios miles—están combatiendo en favor de Rusia en Ucrania. Aunque La Habana niega oficialmente cualquier participación y afirma oponerse al “mercenarismo”, investigaciones periodísticas, inteligencia ucraniana y testimonios de familias de combatientes apuntan a la existencia de un canal de reclutamiento organizado. A los cubanos se les atrae con promesas de salarios de alrededor de 195.000 rublos al mes (≈USD 2.000) y ciudadanía rusa acelerada, solo para encontrarse después en la línea de fuego. La magnitud del fenómeno está en debate: las estimaciones conservadoras hablan de varios cientos, mientras que funcionarios ucranianos aseguran que hasta 20.000 cubanos han pasado por contratos rusos desde 2022 (El País, 2025). Un informe al Congreso de los EEUU del 18 de septiembre de 2025 reforzó estas preocupaciones, presentando pruebas de complicidad estatal, explotación sistémica y la necesidad de una respuesta coherente entre EEUU y la UE (U.S. House of Representatives, Subcommittee on National Security, 2025).

De los exiliados en Miami a las trincheras en Ucrania

En Miami, un ciudadano ucraniano lo dijo con franqueza: “Un número significativo de cubanos está luchando en nombre de Rusia”. Su certeza refleja lo que ha salido a la luz a través de filtraciones, investigaciones periodísticas y testimonios.

No se trata solo de rumores. Encaja en un patrón más amplio: un régimen en colapso económico, un aliado necesitado de soldados y una red de reclutamiento que se extiende de La Habana a Tula. Por primera vez desde Angola en los años setenta, un gran número de cubanos vuelve a combatir en una guerra extranjera—no bajo su bandera, sino bajo la de Rusia (Reuters, 2023a; El País, 2025).

Militares de Rusia (archivo) (MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA)

Evidencia de combatientes cubanos en Ucrania

• Informes iniciales (2023): en mayo de 2023, medios rusos en Riazán informaron de cubanos que firmaban contratos con el Ejército ruso a cambio de ciudadanía (Reuters, 2023a). Para el verano, aparecieron videos de jóvenes cubanos afirmando que habían sido engañados para ir al combate (El País, 2025).

• Redes de reclutamiento: en septiembre de 2023, el gobierno cubano anunció haber descubierto una red de trata y arrestó a 17 personas (AP, 2023; Reuters, 2023b). Sin embargo, pronto surgieron pruebas de flujos continuos, poniendo en duda la sinceridad de La Habana.

• Confirmación OSINT: la unidad investigativa Schemes de RFE/RL documentó a reclutas cubanos entrenando en la 106ª División Aerotransportada de la Guardia en Tula, utilizando geolocalización en redes sociales e imágenes satelitales (Radio Free Europe/Radio Liberty [RFE/RL], 2025).

• Estimaciones ucranianas: un diplomático ucraniano dijo a The Wall Street Journal en febrero de 2024 que había unos 400 cubanos en el frente (The Wall Street Journal, 2024). Otro parlamentario citó entre 1.500 y 3.000. Para junio de 2025, El País, citando a la inteligencia GUR de Ucrania, reportó un total acumulado de 20.000 reclutas desde 2022, con 6.000–7.000 activos en cualquier momento. Estas cifras no han sido verificadas por inteligencia occidental, pero reflejan la magnitud de la preocupación.

Roles, reclutamiento y explotación

Los combatientes cubanos no están en puestos de retaguardia; son infantería en Jersón, Donbás y Bajmut. Víctimas como la del joven de 21 años Raibel Palacio (muerto en Jersón a finales de 2023) confirman su presencia en las líneas de combate (The Wall Street Journal, 2024).

Los métodos de reclutamiento son consistentes:

• Promesas: salarios de unos 195.000 rublos/mes (≈USD 2.000 en 2023–2024) y ciudadanía rusa (TIME, 2023).

• Realidad: entrenamiento mínimo, equipo deficiente y sueldos impagos; en algunos casos, retención forzada más allá de la expiración del contrato (TIME, 2023).

• Engaño: a muchos se les dijo que trabajarían en construcción o seguridad. Un recluta declaró a Politico que habían “firmado un contrato con el diablo” (Politico, 2023).

Funcionarios ucranianos alegan que hasta el 40% de estos reclutas podrían proceder del propio ejército o de los servicios de seguridad de Cuba—una acusación seria que sigue siendo controvertida (El País, 2025).

Avance de tropas rusas en Ucrania (MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA)

¿Por qué el secreto?

• La Habana: mantiene una negación verosímil, presentando a los combatientes como víctimas de trata. Reconocerlo abiertamente podría desatar indignación interna y sanciones internacionales.

• Moscú: los combatientes extranjeros cubren déficits de personal, pero admitir dependencia socavaría la narrativa de Putin sobre la movilización patriótica.

• Kyiv: destaca la participación cubana de forma selectiva, sobre todo ante la UE y América Latina, pero evita exagerar para mantener el foco en Moscú y Teherán (Reuters, 2023b).

La dimensión del Congreso: Vinculando a La Habana con la máquina de guerra de Moscú

El 18 de septiembre de 2025, durante una audiencia del Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EEUU encabezada por el Rep. Mario Díaz-Balart, oficiales de inteligencia ucranianos y parlamentarios presentaron nuevos datos a los legisladores (U.S. House of Representatives, Subcommittee on National Security, 2025).

La evidencia incluyó:

• Escala: más de 1.000 identidades cubanas verificadas en contratos firmados entre junio de 2023 y febrero de 2024; al menos 250 casos de retención forzada tras la expiración del contrato.

• Bajas: ≥40 cubanos confirmados muertos, con un saldo real probablemente de cientos; supervivencia media de 140–150 días, con algunos muriendo en menos de una semana.

• Explotación: reclutas frecuentemente sin pago; un reclutador ruso admitió haber malversado salarios de 300–400 cubanos.

• Complicidad: el reclutamiento a gran escala es inverosímil sin la aprobación del régimen; correos electrónicos hackeados muestran a oficiales rusos reclutando en suelo cubano.

Los legisladores subrayaron que la mano de obra cubana reduce las bajas rusas y prolonga la guerra. Situaron a La Habana dentro de un eje autoritario más amplio—Rusia, Cuba, Irán, Corea del Norte, China y Venezuela—que sostiene la agresión a pesar de las sanciones. La Comisionada Rosa María Payá y los Reps. Díaz-Balart, Giménez y Salazar reclamaron coherencia política: Europa no puede financiar a La Habana mientras pide a Washington que sostenga a Ucrania (U.S. House of Representatives, Subcommittee on National Security, 2025).

En esta imagen, tomada de un video distribuido por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 24 de junio de 2025, un soldado ruso prepara un Giatsint-B 152 mm para disparar contra posiciones ucranianas en un punto no revelado de Ucrania (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

Implicaciones y propuestas de política

Los líderes congresionales propusieron medidas concretas:

1. designación y diplomacia: instar a la UE a suspender créditos y ayuda a La Habana; considerar la designación de estado terrorista.

2. Sanciones dirigidas: penalizar a reclutadores, aerolíneas y facilitadores financieros; aplicar sanciones secundarias a operadores de la flota en la sombra.

3. Presión financiera: confiscar activos rusos inmovilizados para Ucrania; interrumpir los canales de lavado de dinero de Cuba.

4. Medidas humanitarias: establecer mecanismos de salida segura para cubanos atrapados a través del CICR y la OIM.

5. Operaciones de información: documentar bajas cubanas; contrarrestar la propaganda cubana/rusa en América Latina.

Foto tomada de video del Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 8 de abril del 2025, que muestra a soldados rusos disparando contra soldados ucranianos en algún lugar de Ucrania (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia via AP)

Motivos geopolíticos

1. Tabla de salvación económica: Moscú condonó miles de millones de deuda cubana y suministra petróleo vital; la mano de obra es la forma de pago de La Habana (Reuters, 2023a).

2. Alineamiento estratégico: apoyar a Moscú señala solidaridad antiestadounidense (El País, 2025).

3. Alivio interno: exportar jóvenes desempleados o descontentos reduce la presión interna.

4. Mano de obra como moneda: si se confirman las estimaciones de GUR, Cuba estaría exportando combatientes a una escala no vista desde la Guerra Fría—aunque esta vez por dinero y pasaportes, no por ideología (El País, 2025).

El regreso de la legacía expedicionaria cubana

Si la estimación de GUR es correcta, el papel encubierto de Cuba en Ucrania representa el mayor despliegue en el extranjero de sus nacionales desde Angola. Ya sean cientos o decenas de miles, el fenómeno es innegable: los cubanos están luchando—y muriendo—por Rusia.

Para Moscú, los cubanos son refuerzos desechables. Para La Habana, son fichas de negociación por petróleo y créditos. Para Washington y Bruselas, son una prueba de coherencia política: la ayuda occidental a Ucrania no puede coexistir con los salvavidas europeos a La Habana. Esta es a la vez tragedia y advertencia: la guerra en Ucrania no es solo de Europa, sino un conflicto proxy global que se extiende desde el Caribe hasta la península de Corea.