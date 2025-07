¿Qué pasa hoy en Argentina?

Ante las distintas dificultades, Milei acelera, no intenta un cambio

La pregunta sobre qué pasa en Argentina no tiene una respuesta fácil sin un poquito de historia reciente. Esta cronista cree -y con información- que el presidente Javier Milei (junto a su triángulo de hierro) fue sorprendido con el resultado electoral 2023. El efecto sorpresa -entiendo- impide preparar un plan de gobierno sólido, aunque este sea solo un plan financiero.

El Presidente y sus allegados más instruidos debieran haber analizado que si el mundo, con sus últimos 300 años de continuidad democrática, no tuvo nunca un gobierno anarcocapitalista, debe ser no porque no quisieran sus representantes a lo largo del tiempo, sino porque no pudieron. Porque la democracia tiene sus reglas y el sistema político propuesto por el Presidente va a contrapelo de las mismas.

En democracia, se ganan y se pierden elecciones, se dialoga hasta el cansancio, se consensúa y se acatan los consensos. Nunca se impone. Todo indicaría que hoy estamos viviendo un proceso en el que la ola que apoya a Milei se va acabando, aunque quizás le alcance para ganar en octubre, especialmente porque no hay oposiciones.

La sucesión de malas noticias, conflictos en aumento y tensiones que hoy enfrenta el Presidente lleva a que algunos hombres de su gobierno sientan que el techo esté acercándose. Pero, ante las distintas dificultades, Milei acelera, no intenta un cambio.

Todo indica que el conato de rebeldía de los gobernadores es un punto bisagra en cuanto a la relación y la dependencia mutua que tenían y que –aun haciendo una buena elección nacional La Libertad Avanza- post octubre deberán seguir teniendo.

Ya se habla de conversaciones, una vez pasadas las elecciones, con sectores que podrían confluir en un centro para el 2027. Un centro que hoy está muy desdibujado. Hay quienes creen que Mauricio Macri sería de la partida.

A propósito del PRO, consiguió que LLA le respetase en el cierre de listas bonaerenses próximo 4 amarillos sobre 15 y 1 por cada sección electoral. Un buen interlocutor dijo: “Es lo que renovábamos”.

Pero en este año electoral, también en Buenos Aires, se juntaron Florencio Randazzo y Juan Schiaretti, que le votaron casi todo a Milei, con Facundo Manes, quien le votó casi nada al Gobierno. Y lo llamativo es la presencia de la UCR en este sector, que es integrado también por la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Me detengo en este entramado porque tal vez anticipe ese armado post octubre antes mencionado, anexando al PRO.

Al cierre de este análisis, el Senado se disponía hacer valer los 37 votos que le permitirán avanzar con las medias sanciones de Diputados, previa extensa discusión reglamentaria. A los gobernadores solo les interesa el proyecto que les pertenece.

Mientras tanto, una amplia parte de la sociedad tiene puestas sus expectativas en los jubilados, tan maltratados (según la oficina de presupuesto de la Cámara baja, el aumento implica el 0,2% del PBI), así como también en la pervivencia del Hospital Garrahan y todos los efectores nacionales y del sostenimiento universitario, cuyos rectores anunciaron la dificultad en mantener los claustros abiertos en este segundo semestre.

Ese amplio sector de la sociedad también observa con preocupación el desmantelamiento de Vialidad Nacional, del INTI, del INTA, etc.

Sobre los haberes jubilatorios, el ministro Caputo ha dado una vez más cifras incorroborables, dado que la ANSES, excusándose en la confidencialidad, no brinda datos.

Una vez más, el ombudsman de la Tercera Edad ha levantado enérgicamente su voz, por quienes la tienen debilitada, para pedir la emergencia alimentaria, en salud y en vivienda.

Eugenio Semino dijo: “Millones de jubilados que hicieron sus aportes viven en condiciones de indigencia. Incorporar 61 mil pesos no resuelve ni remotamente el estado de miseria en el que vienen siendo condenados a vivir. Como es una catástrofe, pido la emergencia (como ocurre con toda catástrofe) paliada con fondos nacionales y provinciales”.

A propósito del apego que los gobernantes deben tener a la letra de la Constitución Nacional, Santa Fe comienza este próximo lunes a trabajar en la reforma de su Carta Magna. El ministro de Gobierno, Fabián Bastía, le señala a Infobae: “Nuestro mayor esfuerzo está en escuchar, dialogar y encontrar consensos. Esta semana estamos abocados a acordar el reglamento”.

Todo indica que el oficialismo y el conglomerado PJ están muy cerca de coincidir y los separan solo matices que serán resueltos.

Infobae le consultó al ministro sobre un documento con la firma de distintas organizaciones empresariales santafesinas que solicitan que la Caja de Jubilaciones provincial no sea intransferible, que se los proteja frente a los trabajadores y que se subordine la sostenibilidad ambiental a la viabilidad económica de sus empresas.

Bastía consideró que el “que todas las corporaciones quieran su renglón en la Carta Magna es no entender que lo que allí se hará es fijar los nuevos valores de convivencia con que los santafesinos desean vivir”.