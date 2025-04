Papa Francisco, un “game changer” organizacional único

Desde la perspectiva organizacional, Francisco desafió la lógica de los liderazgos que consolidan poder para perpetuar estructuras

En tiempos donde el liderazgo se redefine al ritmo de la incertidumbre global, quienes hemos tenido oportunidad de conocer y conversar con Francisco sabemos que ha encarnado una figura disruptiva incluso para los estándares más flexibles de la historia. Cada conversación y espacio con el primer Papa latinoamericano, jesuita y elegido tras la renuncia inédita de su predecesor, trajo consigo no solo un cambio de estilo, sino una transformación profunda de la lógica de poder, gestión y comunicación de una de las instituciones más antiguas del mundo.

Lejos de limitarse a cuestiones teológicas, su impacto puede ser leído desde una perspectiva organizacional. Francisco entendió que la legitimidad no se hereda ni se impone, sino que se construye con gestos, símbolos, con cercanía, con coraje. En lugar de reforzar los privilegios del cargo, decidió habitarlo con humildad. Cambió el oro por lo austero, los discursos por las acciones, la distancia por la escucha. En una estructura vertical como la Iglesia, su estilo horizontal fue un golpe de efecto que redireccionó el eje del poder simbólico.

Pero no se trató solo de símbolos. Francisco ha sido un “game changer” en la gestión del cambio cultural. Reformó el Banco Vaticano, impulsó auditorías internas, promovió la transparencia financiera. En el plano político, asumió posiciones de avanzada: habló de justicia climática cuando pocos lo hacían, puso en agenda los derechos de los migrantes, y las minorías, criticó el capitalismo salvaje, pidió una Iglesia “en salida”.

También desafió con fuerza el statu quo eclesial. Llamó al sínodo permanente, promovió la participación de mujeres y laicos, y cuestionó una y otra vez el clericalismo. Consciente de las resistencias internas, nunca buscó erradicarlas por imposición, sino forzar el debate, abrir grietas para que el cambio se cuele. Un modelo más cercano al liderazgo adaptativo que al liderazgo carismático tradicional.

Incluso buscando trascender la esfera interna, poniendo el diálogo interreligioso y el impacto sobre el otro en el centro de la escena como parte de su legado. Existe un “otro” y merece la misma compasión que los propios.

En términos comunicacionales, Francisco volvió a conectar a la Iglesia con millones que se habían alejado. Su lenguaje claro, su habilidad para resignificar conceptos tradicionales y su uso estratégico de la empatía como herramienta de conducción lo convierten en un líder de época. No eligió la confrontación, sino la tensión creativa. No canceló, interrogó. No bajó línea, propuso caminos.

Desde la perspectiva organizacional, Francisco desafió la lógica de los liderazgos que consolidan poder para perpetuar estructuras. Él lo ejerció para transformarlas. No buscó ser el centro, sino el que enciende procesos. Su apuesta fue que una organización milenaria pueda reinventarse sin perder su identidad, reconociendo su historia pero sin quedar atrapada en ella.

Francisco nos deja una lección potente: incluso en sistemas rígidos, complejos y globales, es posible cambiar las reglas del juego si se tiene la capacidad de escuchar, adaptarse, incomodar y volver a proponer sentido. En un mundo que clama por líderes genuinos, su figura se recorta como la de un “game changer” atípico. No por ser disruptivo a la manera de Silicon Valley, sino por ser fiel a una visión que pone a la persona —con sus heridas, búsquedas y dignidad— en el centro de todo proceso de transformación.

