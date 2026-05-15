Brecha entre el decir social y el actuar gubernamental

Una multitud colmó la Plaza de Mayo para pedir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario (Foto: NA)

Por cuarta vez, una inmensa mayoría se expresó en las calles sintetizando el pedido unánime en el mantenimiento de la universidad pública, pidiendo un cambio de prioridades de las políticas del Gobierno.

En esta variación de prioridades solicitadas, está el torcer el rumbo de las políticas que empujan fuera del sistema a millones de argentinos. En ese giro que una mayoría creciente pide, está el modificar el sujeto del ajuste.

Hasta ahora, ese ajuste ha enriquecido en millones las arcas del gobierno nacional, mientras que en paralelo empobrece a millones de argentinos, producto -entre otras cosas- de la desindustrialización deliberada. También ha mejorado sus cuentas el Estado por el no cumplimiento deliberado de las políticas de financiamiento educativo, no solo a nivel universitario, sino además a nivel primario y secundario, donde el Estado nacional tiene responsabilidades.

A propósito, los gremios docentes de la CGT intimaron a la ministra Sandra Pettovello a convocar a paritaria. Sergio Romero, secretario general de UDA, le dijo a Infobae: “Tenemos salarios de indigencia, estancados hace más de un año en $ 500 mil, y el Gobierno sigue recortando el presupuesto educativo,. Si no atienden esta solicitud, entraremos en una etapa de conflicto con medidas de acción directa”.

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Se observa una madurez en la sociedad de la que el Gobierno carece. A lo largo y ancho de las calles federales argentinas, no hubo un pedido de “que se vaya”, pero sí de que cumpla con la ley. Este hecho reafirma el apego desde hace 43 años al sistema democrático. Argentina, desde 1983 a hoy, consolidó una democracia electoral –elecciones libres, competitivas, sin proscripciones-. Esto, está instalado y garantiza la continuidad del sistema, más allá de Peter Thiel y sus intentos de innovar al respecto. Este es un gran logro. Es un límite firme ante cualquier otro ensayo.

Este apego al sistema no se altera ante las demandas que la propia sociedad realiza sobre correcciones en políticas públicas como educación, salud, empleo, etc.

Estamos ante una brecha entre el decir social y el actuar gubernamental. La sociedad reclama un Estado presente –al menos- en temas claves como trabajo (ergo plan industrial amplio sin restricciones), salud, educación, justicia. La contradicción está en las miradas.

Mientras el Gobierno observa solo los mercados, una amplia mayoría pretende aquí también un cambio de prioridades, al reclamar ser observada y que esa mirada presidencial se detenga en los daños colaterales de sus políticas.

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En Rosario se reunieron intendentes de distintas procedencias políticas y geográficas (COFEIN). Manifestaron que “el federalismo no es una concesión del poder central, sino la base fundacional de nuestra Nación”.

“Mientras el poder central se refugia en la frialdad de las métricas macroeconómicas, nosotros gestionamos la urgencia diaria. Compartimos y practicamos el equilibrio fiscal, pero es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios”, concluyeron.

El intendente anfitrión, Pablo Javkin, señaló que “el gobierno nacional, en concepto de impuesto a los combustibles, en el primer cuatrimestre del 2026 recaudó $ 2 billones y en ATN sin distribuir $ 1 billón 300 mil”. Le dijo a Infobae: “Pido en nombre de todos mis pares ser recibidos con urgencia por los legisladores nacionales para que incluyan en la agenda legislativa estos temas”.

Un dato social del municipio de Rosario. El secretario del área social, Nicolás Gianelloni, le dijo a este medio: “En el primer trimestre 2026, atendimos 3800 situaciones de personas que están o viven en la calle. La decisión política es asistirlos. Causas: primero, problemas de salud mental/adicciones; segundo, la situación económica; y tercero, problemas habitacionales por causa de despido”.

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El gobierno nacional sigue atravesado por las internas. El Presidente, en un gesto difícil de entender, pasa a ser fusible de su jefe de Gabinete. Esto trae un parate virtual del Gobierno. Está en punto muerto. Pero puede, como ocurrió otras veces, reaccionar y arrancar. Mientras tanto, Patricia Bullrich avanza en su proyecto, lo consulta a Cavallo, conversa con el círculo rojo, percibe que el escenario 2027 puede resultarle más amigable que el 2023.

El peronismo aún no aparece. El ruido a interna aún es más fuerte que en cualquier otro postulante.

Hoy es difícil advertir dónde irán los desencantados de Milei.

Lo que queda claro es que el Gobierno no planifica ni siquiera para los sectores elegidos, los del 20% al que le va bien. Es decir, hoy, Argentina no planifica ni para los elegidos ni para los desechados.

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También en Rosario se reunieron los gobernadores –podríamos decir de Juntos por el Cambio- Pullaro, Cornejo, Torres y Valdés, en el Foro de Intendentes. El gobernador santafesino, en sintonía con el documento de los intendentes, señaló que el principal problema son “los recursos que se van y no vuelven”.

Estos gobernadores saben que sus PyMEs crujen al igual que la infraestructura. No obstante, hoy principalmente es la zona centro la que se pone al hombro a un país que cruje en lo social y en lo político.

Solo un ejemplo: el Pte de la UIA santafesina, Cristian Fiereder, publicó un comunicado titulado “Para qué formamos a nuestros jóvenes si les cerramos las fabricas”.

Hace 4 años, la Comisión de jóvenes de la UIA Santa Fe, con el gobierno de la provincia, impulsaron Tedind-X. Más de mil estudiantes de escuelas técnicas vinculados con la innovación y la cultura del esfuerzo, formando los mejores cuadros técnicos . Hoy, la matriz económica no los demanda. Fiereder, señala: “No queremos que nuestros talentos se vayan, queremos que se queden a diseñar el futuro productivo del país. Estamos convencidos de la importancia de la integración educación-industria, porque un país es plenamente soberano cuando puede producir y exportar valor agregado. Y fundamentalmente cuando cuida, por sobre todas las cosas, el trabajo de su gente”.

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Concluye: ”Necesitamos un Estado nacional presente, equilibrado fiscalmente y ordenado macroeconómicamente. Un Estado con visión de desarrollo y financiamiento, que piense y planifique un futuro mejor para todos los argentinos, en lugar de aplicar un plan sistemático de eliminación de la industria, la ciencia y la educación publica” .