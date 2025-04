Los secretos del éxito del negocio de la Fórmula 1

Franco Colapinto (ARG) Williams Racing FW46

La Fórmula 1 es un fenómeno global que no deja de crecer. Con entradas que comienzan en los 200 dólares y pueden llegar a cifras astronómicas, es legítimo preguntarse: ¿por qué tanta gente está dispuesta a pagar por un espectáculo donde, en vivo, apenas se ve un auto pasar a más de 300 kilómetros por hora durante menos de dos segundos?

En Argentina, el interés por la F1 se revitalizó fuertemente en el último tiempo gracias al fenómeno Franco Colapinto. Su ascenso meteórico, su paso y la posibilidad de su retorno a la máxima categoría encendieron la pasión de una nueva generación de fanáticos locales, que siguen cada carrera, compran merchandising y participan activamente en redes. Pero más allá de este entusiasmo puntual —que es real y potente— el negocio de la Fórmula 1 tiene una estructura mucho más compleja, diseñada para generar valor sostenido y escalable a nivel mundial.

La F1 no vende solo carreras, vende una experiencia. Y no cualquier experiencia: una aspiracional, multisensorial, cargada de emoción, tecnología y exclusividad. Detrás de cada Gran Premio hay una maquinaria de marketing que convierte al espectador en protagonista. Desde los simuladores en los fans zones hasta los contenidos premium, todo está pensado para que el fan no sea un mero observador, sino parte activa del show.

El modelo de valor de la F1 se apoya en varios pilares que cualquier emprendedor debería mirar de cerca:

1. Narrativa poderosa: La Fórmula 1 no se limita a una serie de competencias automovilísticas. Es una historia en constante evolución. Hay héroes, villanos, rivalidades intensas, redenciones, escándalos y gestas épicas. La temporada 2021 y la feroz disputa entre Verstappen y Hamilton fue casi una serie de Netflix en tiempo real, y así lo entendieron en Drive to Survive, el documental que catapultó a la F1 a nuevos públicos. Cuando una marca cuenta una historia con emoción, gana algo más valioso que dinero: gana fidelidad.

2. Exclusividad y aspiración: La F1 transpira lujo. Autos inalcanzables, pilotos carismáticos, champagne, yates, lifestyle de élite. La experiencia es aspiracional: no todos pueden estar ahí, pero muchos quieren sentirse parte de ese universo. Y ahí está la clave: transformar un producto o servicio en símbolo de estatus. ¿Qué tan aspiracional es tu marca para tus clientes?

3. Tecnología e innovación constante: En cada temporada, los equipos invierten cientos de millones en mejorar su rendimiento. La F1 es sinónimo de vanguardia. Cada detalle cuenta, cada milésima de segundo es decisiva. Ese mismo espíritu es el que necesitan los negocios: no quedarse quietos, adaptarse, mejorar, iterar. Así como la categoría hoy trabaja con motores híbridos y avanza hacia la sostenibilidad, las empresas deben estar dispuestas a transformarse para seguir siendo relevantes.

Pero lo más importante que enseña la F1 es que no alcanza con tener un buen producto. Se necesita construir una experiencia envolvente. Vender velocidad puede ser un buen gancho, pero lo que fideliza es la sensación de pertenecer a algo más grande, de ser parte de una comunidad, de compartir una pasión.

Entonces, alguien lidera una marca o tiene un producto/servicio puede preguntarse: ¿estás vendiendo un producto o estás creando una experiencia? ¿Tenés una historia que contar? ¿Generás una conexión emocional con tus clientes? ¿Tu propuesta invita a soñar, a desear, a participar?

La Fórmula 1 entendió que el negocio no está en los autos, sino en todo lo que los autos representan. Y ese modelo es replicable, en mayor o menor escala, para cualquier emprendimiento. El desafío es encontrar tu propio “Gran Premio”. Y correrlo todos los días con mentalidad ganadora.