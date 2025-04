Del caos a la claridad: cómo liderar equipos eficientes sin aumentar el estrés

El desafío pasa por generar entornos que fomenten la autonomía, la confianza y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal (Imagen ilustrativa Infobae)

En tiempos de cambios acelerados y alta demanda laboral, liderar un equipo implica mucho más que asignar tareas: significa inspirar, desarrollar vínculos, coordinar objetivos y compromisos comunes y cuidar el bienestar de los colaboradores. Sin embargo, muchas empresas aún enfrentan altos niveles de estrés y desmotivación en sus equipos. ¿Cómo lograr eficiencia sin caer en la sobrecarga? Es importante resignificar la idea de bienestar, que no implica la ausencia de momentos tensión, problemas o conflictos; podríamos tomar la idea de que es un estado individual y conjunto que se puede cultivar, promover y alcanzar, esto requiere una decisión y acción voluntaria, combinado con la adquisición de competencias blandas para poder volver al mismo, cada vez que una circunstancia o situación nos desvía.

Bienestar y rendimiento: una relación indiscutible

El bienestar en el ámbito laboral no es un lujo, sino una inversión en productividad. Según el estudio “State of the Global Workplace 2024″, de Gallup, las empresas que priorizan el bienestar de sus empleados reportan un 23% más de rentabilidad y un 18% más de compromiso en sus equipos. En contraste, la sobrecarga y el estrés crónico generan mayor ausentismo y menor rendimiento. El desafío pasa por generar entornos que fomenten la autonomía, la confianza y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Por eso, hay cambios en la rutina diaria que pueden marcar una gran diferencia. Fomentar pausas activas, brindar opciones de horarios flexibles y promover espacios de diálogo responsable dentro de los equipos son estrategias efectivas para mejorar el bienestar organizacional y potenciar el desempeño.

Claridad en la comunicación y alineación de objetivos

Uno de los principales problemas en el liderazgo de equipos es la falta de claridad en las metas y en la comunicación con propósito. Otro estudio, esta vez de la American Management Association, revela que los equipos con objetivos bien definidos aumentan su efectividad en un 47 por ciento. Esto implica no solo establecer metas claras, sino también comunicar expectativas de manera efectiva, alinear los objetivos individuales a los organizacionales, con espacios para retroalimentación y ajustes continuos. Un equipo alineado es un equipo más eficiente y menos propenso al desgaste.

Profesionales que potencian la dinámica organizacional

Ante la complejidad del mundo laboral actual, las empresas recurren a diversos especialistas para fortalecer el liderazgo de equipos. Entre ellos, se encuentran los coaches ontológicos que trabajan en la construcción de habilidades blandas, resolución de conflictos y optimización del desempeño.

Uno de los principales problemas en el liderazgo de equipos es la falta de claridad en las metas y en la comunicación con propósito

El coach ontológico no solo puede acompañar a los equipos de trabajo y sus líderes a resolver problemáticas, sino que, más aún, asiste en el diseño de un estilo de liderazgo y construcción de equipos de acuerdo a los objetivos, la visión, misión y valores de la organización. De este modo, promueve aspectos clave en el desarrollo de liderazgo y equipos de trabajo como cohesión, feedback responsable, el servicio y la pertenencia.

Flexibilidad y adaptación: el nuevo paradigma laboral

Las estructuras rígidas han demostrado ser ineficaces frente a un entorno en constante cambio. Así lo demuestra un informe de la consultora PwC, que señala que el 62% de las empresas con modelos flexibles de trabajo logran una mayor retención de talento y mejoran la satisfacción de sus empleados. Adaptarse a las nuevas dinámicas implica no solo ofrecer esquemas híbridos o jornadas más flexibles, sino también promover una mentalidad abierta al cambio y a la innovación en los procesos de trabajo.

En otras palabras, es necesario transformar el liderazgo en un fenómeno de servicio, comprometido con los vínculos, poniendo a sus colaboradores en el centro de la escena; lo que es esencial para construir un nuevo paradigma. Generar confianza y brindar autonomía sin perder de vista, los objetivos generales de la empresa son factores determinantes para construir entornos laborales más saludables y eficientes.

La importancia del feedback ecológico

Asimismo, otro aspecto clave para la gestión eficiente de equipos es la implementación de un sistema de feedback ecológico, lo que implica crear contextos seguros de conversación que agreguen valor. Evaluaciones de desempeño periódicas, reuniones individuales y espacios de intercambio dentro de los equipos no solo ayudan a identificar oportunidades de mejora, sino que también fortalecen el vínculo entre líderes y colaboradores, favoreciendo el feedback responsable. El reconocimiento del trabajo bien hecho es fundamental. Un paradigma muy común es el del “modelo de la falta o escasez”, que hace foco única o principalmente en el error o la falta. Por eso, los empleados que reciben reconocimiento frecuente tienen más probabilidades de sentirse comprometidos con su organización. La gratitud manifestada en un “gracias” genuino, o una valoración del esfuerzo de un equipo pueden marcar la diferencia en la automotivación y el rendimiento.

En definitiva, liderar equipos eficientes y productivos, incluyendo niveles de estrés gestionables requiere desarrollar un estilo de liderazgo que sirva a sus colaboradores priorizando vínculos ecológicos, adquirir competencias blandas que favorezcan la resiliencia, la motivación y promuevan el bienestar común.

El autor es Master coach profesional y presidente de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional (AACOP)