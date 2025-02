La Iglesia, las personas en situación de calle y la defensa de las minorías

Entraderas a adultos mayores: una problemática que no para de crecer Es una tarea de los familiares aconsejar a nuestros padres y abuelos a que tomen decisiones correctas, que confíen en instituciones serias que le brindan no solo la seguridad que requieren para que sus valores estén protegidos, sino también la contención y calidad de atención que se merecen

Bitcoin: todo auge también puede terminar en decadencia ¿Se puede predecir los cambios de humor de los inversionistas en bitcoin? Yo, desde luego, no me veo capaz. Si usted tampoco, ¿mantendría su inversión en bitcoin, aunque cayera un 80%? Las emociones no suelen ser buenas consejeras