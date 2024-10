¿Existen las conspiraciones?: negarlas es de buen tono, pero que las hay, las hay

Escena del film "Hammarskjöld. Lucha por la paz"

Es de buen tono decir “no creo en las conspiraciones”. O descalificar a cualquiera que se pregunte el porqué o el trasfondo de acontecimientos como “conspiranoico”. Si se googlea la palabra “conspiración”, lo primero, por no decir casi lo único, que sale como resultado es una suerte de relativización -la conspiración es una “teoría-, o explicaciones casi paternalistas, condescendientes, hacia esa gente entre tonta y supersticiosa que necesita una explicación secreta para todo.

“Las diez teorías conspirativas más locas de la actualidad”, o bien “8 famosas teorías conspiratorias que han hecho historia”, son algunos de los resultados de la búsqueda.

Un sitio que se arroga la función de “chequeador” dice por ejemplo: “¿Qué significa la palabra conspirativa?: es la creencia de que ciertos eventos o situaciones son secretamente manipulados por fuerzas poderosas con intenciones negativas. Suele aparecer como una explicación lógica de eventos o situaciones que son difíciles de entender y trae una falsa sensación de control y orden”.

O sea, creer en una conspiración -o denunciar una manipulación- es equivalente a tener alguna falencia intelectual o psicológica.

Pues bien, yo parto de la base de que si alguien me dice, en una discusión o comentario sobre hechos presentes o pasados de la vida pública, “no creo en las conspiraciones”, es un inconsciente que prefiere vivir sin saber cómo funciona el mundo. Incluso un idiota útil.

Y si se trata de un poderoso, es simple: está tapando su autoría intelectual. O la de terceros.

Ya que se habla de Isabel Perón en estos días, el golpe del 24 de marzo del 76 no fue para nada un brote de último momento: pocos hechos fueron objeto de tanta conspiración previa. Eran tantos so confabulados que ya era vox pópuli: hasta había un diario que hacía la cuenta regresiva mientras el grueso de los dirigentes buscaba el palenque militar en el cual rascarse cuando estallara el asunto.

La junta militar que asumió el poder después del golpe del 24 de marzo de 1976

Y queda un capítulo poco explorado de esta historia: la colusión de las organizaciones armadas -de su cúpula- con los golpistas, a los que no se cansaron de darles argumentos, contribuyendo al caos y a la violencia, para que los militares pudieran voltear al gobierno en nombre de la restauración del orden.

Es un complot que a nadie le interesa investigar porque contradice el relato de moda de las primeras décadas de este siglo.

Hace poco escribí sobre la Operación Lobo, una infiltración en la organización terrorista vasca ETA por parte de la policía española. Pero lo interesante es que -en la película que se hizo sobre el caso- se insinúa que había otras infiltraciones y a más alto nivel y no precisamente por parte de la policía española. Adolfo Suárez, el primer presidente de gobierno español tras el fin del franquismo, lo insinuó hasta dónde pudo: “No sé si ETA cobra en rublos o en dólares”.

Es que muchos políticos -estadistas, más precisamente- saben bien de qué se trata, pero juegan el juego y, cada tanto, como Adolfo Suárez, dejan caer alguna verdad. Decir todo no se puede porque podrían tener problemas con su helicóptero, por ejemplo.

Una escena de Operación Lobo, la película sobre una infiltración en ETA

Este tema de las conspiraciones estuvo muy en el tapete con la pandemia del coronavirus. Aclaro que estoy vacunada, o sea, no niego la realidad del virus. Pero la historia del murciélago vendido en un mercado fue una tomadura de pelo. Tan berreta. De hecho, un señor tan serio como Luc Montagnier, el científico francés que identificó el virus del SIDA, lo dijo clarito: “Estaban manipulando el virus en un laboratorio…” Y algo pasó, sin querer o queriendo. Apenas lo dijo, los racionales que niegan todas las conspiraciones se olvidaron del respeto merecido al científico del Instituto Pasteur por su trayectoria y lo tildaron de viejo gagá. Luego la realidad le dio la razón pero Montagnier ya había muerto -en febrero de 2022- y evitaron tener que disculparse.

La historia está jalonada de conspiraciones y complots -no todos para el mal-, lo que no significa que todo pueda ser explicado de ese modo. Existen los fenómenos sociales, culturales y políticos. Hay gobernantes que exponen sus intenciones, que hacen docencia, que elevan las conciencias. Lamentablemente no son los más y últimamente escasean de modo cruel.

No todo en la historia y en el devenir humano se explica por conspiraciones, pero que las hay, las hay. Existen las conspiraciones, la manipulación de la opinión pública, las campañas orquestadas.

Luc Montagnier

De hecho, el grueso de los magnicidios son obra de conspiraciones. Recientemente, un título en un diario español decía: “Por qué todos queremos creer que detrás del atentado contra Trump hay una conspiración”. La respuesta seria: porque es lo más probable.

La teoría del “lobo solitario” es una de las formas de borrar la firma de un crimen político.

La nota en el elDiario.es estaba firmada por un tal Javier Cavanilles, que se presentaba como experto en teorías de la conspiración. “Ya se sabe que todos somos conspiranoicos, aunque algunos quieran ocultarlo”, decía no sin condescendencia.

“Que un loco intente matar a un presidente (o candidato) es tan americano como el apple pie, pero el público quiere una conspiración. Y si no lo hay, se la inventa”, sostiene Cavanilles. Es como decir que hay algo en el ADN estadounidense que explica esta tendencia a matar presidentes. El autor admite que es raro “que un chaval de 20 años intente asesinar al que probablemente sea el próximo presidente de EEUU [Pero] no se le puede pedir normalidad a los hechos que rodean un intento de magnicidio”.

O sea, los magnicidios son obra de locos. Esto evita buscar otra explicación y exponer verdades incómodas.

El magnicidio, como el golpe de Estado, es en realidad el recurso desesperado de un grupo de interés, un sector de elite que, cuando no puede apropiarse del poder por medios legítimos, recurre a la fuerza: en algunos países la “tradición” era el putsch, el derrocamiento del gobierno legal para instaurar uno de facto; en otros, el magnicidio porque el sistema no admitía el golpe de Estado.

El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, fue víctima de un atentado el 13 de julio pasado en Butler, Pensilvania (EFE/EPA/David Maxwell)

Increíblemente, se llegó a insinuar que Donald Trump pudo promover un autoatentado para sacar provecho electoral. El detalle es que casi lo matan. De hecho, no hubo más escándalo porque el candidato es muy de derecha. Si hubiese sido un progre todavía estarían llorando.

Hace poco día leí una frase de Diego Papic, en Seúl, que me pareció genial: “Quejarse es de izquierda”. De este concepto hay una versión muy buena de Sergio Romano, el brillante columnista del Corriere della Sera, pluma envidiable (tiene respetables 95 años): “Cuando la izquierda está en el llano culpa al gobierno hasta de la lluvia; cuando está en el poder grita ¡complot!” (cito de memoria).

Es una gran verdad. Cuando gobiernan los progresistas, todo lo que les sale mal es porque los boicotean, pero cuando ellos son oposición, el que ejerce el poder es responsable de absolutamente todo.

Si leyeron la novela de Frederick Forsyth, “El Chacal” (o vieron la película, la original, no la remake con Richard Gere, que es francamente mala), recordarán la escena en la cual un atentado contra Charles De Gaulle, entonces presidente de Francia, falla por esa maldita costumbre de los franceses de darse un beso en cada mejilla, En el momento en que De Gaulle, que era muy alto, se inclina para besar a un veterano al que está condecorando en la explanada del Arco de Triunfo, su cabeza esquiva la bala que dispara el francotirador que se hunde en el asfalto. Esta escena es producto de la imaginación del autor, que se basa en los varios atentados que sufrió De Gaulle por parte de la OAS (Organización del Ejército Secreto), un grupo de ultra derecha disconforme porque el general le había concedido la independencia a Argelia.

La novela de Frederick Fortsyth en la que una organización conspira para matar a Charles De Gaulle

Pero eso que Forsythe imaginó en el caso de De Gaulle es exactamente lo que pasó en el atentado contra Trump. Y fíjense qué poco escándalo causó. Un atentado que estuvo a punto de ser exitoso. La baja rozó la oreja de Trump porque éste se movió. Destino. Eso sí, el perpetrador murió -como el de Kennedy y tantos otros autores de atentados que no viven para contarlo- de modo que, de momento, ahí murió la investigación.

“El asesinato de Isaac Rabin en 1995 tampoco contribuyó en nada a la paz entre Israel y Palestina”, sigue Cavanilles, experto en conspiraciones. Insólita afirmación. Ese magnicidio tenía exactamente el objeto contrario: frustrar el proceso de paz que nunca había estado tan avanzado como en tiempo de Rabin. Lamentablemente ese atentado tuvo éxito, no sólo porque Rabin murió sino porque con él murió la chance de la convivencia pacífica de dos Estados. al menos por un buen tiempo.

Ahí también actuó un “loco sujeto”. Un colono israelí enojado…

“Un magnicidio sin motivo es un clásico que nunca muere”, agrega el experto Cavanilles. Sería interesante saber cuáles son los magnicidios sin motivo a los que alude porque todos, absolutamente todos, tienen motivo.

Arnaud de la Croix es un filósofo e historiador belga que escribió “13 complots qui ont fait l’histoire” - o sea “13 complots que han hecho la historia” (ed. Racine, 2018). Seleccionó 13 porque es un número agorero desde la traición de Judas, cuando eran 13 en la mesa, Jesús más sus 12 discípulos.

El autor reconoce que no siempre es fácil distinguir entre un complot real y lo que se llama “teoría del complot”. Y no es fácil, “sencillamente porque los complots existen y es complejo exponerlos a la luz”, por motivos obvios.

La teoría de la conspiración consiste en “dar una visión de los grandes acontecimientos históricos, frecuentemente mortíferos, presentados como producto de la acción de un grupo oculto que actúa en la sombra, (...) un pequeño grupo de gente poderosa que se coordina en secreto para planificar y emprender una acción ilegal y nefasta, que afecta el curso de los acontecimientos”, dice el prólogo del libro de De la Croix, citando “Conspiracy Theories in American History”, (2003).

13 complots que hicieron la historia, el libro de Arnaud de la Croix

Pues bien, la teoría tiene mucho de realidad, como lo prueban los mismos 13 casos que presenta el libro, que arranca con uno de los primeros complots registrados de la historia: la muerte de Julio César, a manos de varios conjurados: una puñalada por cada uno…

Está claro que hay complots imaginarios que juegan un rol social nefasto: el señalamiento de un chivo emisario para que cargue las culpas colectivas o inexplicables, algo de lo cual fueron muy frecuentemente víctimas los judíos, por ejemplo, como durante la peste bubónica del siglo XIV y, en el siglo XX, bajo el nazismo.

Hay un dato significativo: los nazis que fueron juzgados en Nüremberg, lo fueron por una acusación de “conspiración”. En concreto, conspiración para cometer “crímenes contra la paz” (guerra de agresión), “crímenes de guerra” (violación de normas internacionales) y “crímenes contra la humanidad” (asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, etc.)

Pero, como dije antes, no todo complot es para el mal: la lamentablemente fracasada Operación Walkiria fue una conspiración de varios militares y civiles alemanes para matar a Hitler, derrocar al régimen nazi y negociar de inmediato la paz.

El asesinato de Julio César , por Vincenzo Camuccini

Y sin ir más lejos, nuestro San Martín, recién llegado a Buenos Aires, participó de la creación de la Logia Lautaro, grupo con el cual luego promovió el derrocamiento del primer triunvirato en octubre de 1812 para sacar al proceso de independencia de la parálisis en que lo estaba dejando Rivadavia.

Honoré de Balzac, el célebre novelista que retrató su siglo (XIX) como pocos, decía: “Hay dos historias, la historia oficial, mentirosa, y luego la historia secreta, donde están las verdaderas causas de los acontecimientos”. ¿Conspiranoico o realista?

Hay un complot que (casi) nunca dice su nombre: el Watergate. Presentado como una investigación periodística que dio celebridad a sus autores que tenían un misteriosa fuente a la que llamaban “garganta profunda”. Pues bien, eso no fue más que una conspiración contra Richard Nixon para sacarlo del gobierno. Esto quedó expuesto cuando se confirmó al fin que la “fuente” era Mark Felt, ni más ni menos el n°2 del FBI, en el momento del Watergate.

Los franceses crearon la expresión “cherchez la femme” (“busquen la mujer”) para explicar casos policiales en los que el comportamiento fuera de la ley de un hombre está inspirado en el interés por una dama. Algunos recrean la frase como “cherchez l’argent”, es decir busquen el dinero.

El asesinato de John F. Kennedy

Todas las políticas deconstructivas de que es víctima o laboratorio de ensayo nuestro país en los últimos años -vaciamiento educativo, antinatalismo, abolicionismo psiquiátrico, propagandización del transgenerismo, ideología de género, etc.- todo, absolutamente todo, está promovido por ong locales que o bien son filiales de organizaciones internacionales o bien están todas financiadas por las mismas fundaciones extranjeras. O gobiernos.

No sé qué es más delirante, si creer en la filantropía o pensar que persiguen un interés.

¿Alguien puede pensar que el robo de las manos de Perón no fue el fruto de una conspiración? No se trató de una simple profanación. Como lo muestra la investigación publicada por Claudio Negrete y Juan Carlos Iglesias, ingresar a la bóveda, abrir el ataúd y proceder a la mutilación fue una operación que requirió mucha planificación, infraestructura y protección. Pero muchos prefieren fingir demencia antes que pensar en lo siniestro de esta conspiración y en la impunidad que la rodea. Ni hablar de lo ocurrido luego: la eliminación, un año y medio después de la profanación, del juez Jaime Far Suau, que estaba investigando a conciencia el hecho y que murió en un accidente automovilístico en una ruta desierta.

Jaime Far Suau, el juez que investigaba el robo de las manos de Perón y murió en un extraño accidente en una ruta desierta

El asalto al cuartel de La Tablada es un caso de conspiraciones superpuestas: allí hubo provocadores e idiotas útiles, y manipuladores por detrás. Fue una conspiración destinada a dificultar el regreso -inminente, porque ya se sabía que Carlos Menem ganaría las elecciones- del peronismo al gobierno.

En el libro de De la Croix se habla de un caso poco conocido entre nosotros, las Matanzas de Brabant, que es una región de Bélgica. El asunto es bastante impactante.

Entre 1982 y 1985, se sucedieron una serie de asaltos y crímenes sangrientos ese país europeo que se caracterizaban por un modus operandi particular: dejaban un reguero innecesario de muertos para botines demasiado magros. Los asaltantes tenían un accionar tipo comando, fusilaban a sangre fría a los dueños de los comercios o restaurantes que asaltaban o a cualquier policía que se les cruzara por delante. Y en su retirada de la escena uno de ellos disparaba con ametralladora desde el baúl del auto…

De película. Y así como asolaron la región de Brabant durante tres años un día desparecieron sin más. 40 años de investigación no dieron resultados.

Mapa de los crímenes de Brabant

Recientemente, el caso volvió a la luz pública hace unos pocos años cuando en su lecho de muerte un gendarme confesó haber sido uno de los asaltantes, confirmando así la hipótesis más plausible: que lso asaltos eran cometidos por hombres de las mismas fuerzas de seguridad, lo que explica su profesionalismo y la capacidad para eludir a la policía. Tenían inside information.

¿Pero cuál era el objetivo?

Arnaud de la Croix cree que la explicación radica en el contexto de tensión ligado a la guerra fría. Bélgica habría sido una suerte de terreno de juego para los Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la crisis de los euromisiles. “Parto de una constatación: sufrimos una serie de matanzas cometidas de forma muy profesional, sin errores. Se escapan de todas las persecuciones. Y, en contraste, el botín era ridículo. Esa paradoja muestra en mi opinión que se trató de algo por completo diferente de un accionar de grandes bandas delictivas”.

Para algunos se trató de un accionar de la misma policía para obtener un refuerzo del poder policial en una Bélgica demasiado laxa.

En total, las Matanzas de Brabant dejaron 28 muertos y un número equivalente de heridos, muchos de ellos graves.

El tema de las conspiraciones es interminable porque los ejemplos abundan en la historia y en el presente, pero a modo de conclusión cabe decir que, si alguien dice que no cree en las conspiraciones, debe inspirar lástima, por su ingenuidad, o desconfianza, porque intenta esconder algo.

