Se sabe también por testimonios de sobrevivientes que varios de ellos no tenían idea de lo que realmente iba a suceder y creían que "iban a hacer una toma simbólica y que no iba a haber tiros´", según consignan Gallo y Álvarez Guerrero. "Era tomar el cuartel y salir", dijo uno y otro contó que no habían previsto una red sanitaria para el caso de que hubiese heridos.