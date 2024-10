La política y sus intereses flotantes

Decía una educadora, constructora de igualdades llamada Chiqui González, que “hay que cuidar lo público, porque para muchos es lo único que tienen”. El Presidente asegura que se jugaba el equilibrio fiscal tanto con la movilidad jubilatoria como con el financiamiento universitario. “Perderíamos un tercio del PBI”, esto dijo, justificando el porqué del veto al financiamiento universitario.

¿De qué forma se altera el equilibrio fiscal con el 0.14% del PBI? Las victorias pírricas le salen cada vez más caras a un Presidente que desacredita el índice GINI al decir: “no hay nada más aberrante que preocuparse por la igualdad social”. El mundo financiero sigue aplaudiéndolo, tal vez porque la mayoría no vive en Argentina y los que sí lo hacen son quienes disfrutan del plan financiero del gobierno.

El libertario llegó a la presidencia por las mayorías, pero gobierna para las minorías. No le tiembla la mano al accionar su serrucho contra jubilados y la universidad pública. Aunque su discurso viró y terminó diciendo que la defiende y que solo detesta a los que la gobiernan: “3 o 4 delincuentes que prostituyen una causa noble y le roban a los alumnos”, señaló.

Milei miente y avanza con la destrucción de lo poco que funciona bien en Argentina, sin piedad y con el apoyo de un grupo de legisladores convencidos y otros inescrupulosos que, calzándose el traje de políticos, hacen sus propios negocios.

El método Milei es faltar recurrentemente a la verdad. Sumamente peligroso en un país estafado por muchos. Es jugar con fuego, ya que la credibilidad presidencial está en juego. El gobierno destruye, pero no construye sobre las ruinas que va dejando. Hasta ahora no aparece un proyecto de país que trate los problemas que tiene Argentina.

Milei juega a la política, mientras que quienes defendieron su veto mostraron enorme endeblez en sus argumentos, repitiendo falacias sobre alguna que otra verdad. Lo usa a Sarmiento —que aportará su nombre al CCK—, al día siguiente que serruchara las posibilidades de la máxima expresión sarmientina: llegar a la universidad pública de excelencia.

Uno de los discursos mejor estructurados y de gran profundidad fue el que en seis minutos produjo el diputado Miguel Ángel Pichetto. Al día siguiente manifestó: “Veo que se ha consolidado el partido de las minorías, y esto produce inestabilidad política. Ha frustrado la posibilidad de la construcción de mayorías para posibilitar el arribo de inversiones y fundamentalmente para atacar en serio la pobreza. El PRO traiciona a su propia base: jubilados y universitarios, los abandona. Veo una deserción política y un esquema muy chico que no sirve para enfrentar los graves problemas que tenemos. El gobierno camina hacia un abismo de conflictos y lo veo en un proceso de desintegración. La liberación de aranceles a la importación de Sturzenegger termina con nuestra industria, afectando al sector exportador. Mantener el dólar bajo es sólo para decir “bajé la inflación” (le va a costar); pero nada de esto sirve para reactivar la economía. Me pregunto: ¿cuál es la agenda del Presidente? ¿Quién gobierna la Argentina? ¿Por qué el ministro de economía no viene al Congreso a discutir el presupuesto y va a cuanto acto o viaje con el Presidente?”. Continúa diciendo: “CFK es funcional a Milei. El grave problema de hoy es la inexistencia de gobernadores. Nosotros en momentos difíciles teníamos a Reutemann, Duhalde, Romero, De la Sota.”

Milei es un Presidente de la democracia pero permanentemente juega a traspasar sus barreras. Agrede y provoca a una calle aún —salvo pequeños incidentes— pacífica. Por otro lado hay una legión de personas que están al límite de traspasar la frontera de la paciencia, de la tolerancia. El desencanto viene juntando adeptos, incluso en las filas de los propios libertarios.

Algunas consideraciones: suponer que el 65% que abandona en los dos primeros años la universidad es plata perdida es un error. La UBA, como otras instituciones, otorgará un título intermedio de bachiller universitario posibilitando mejoras laborales. Infobae consultó a algunas autoridades de universidades nacionales. Una de ellas indicó en el tema auditoría, que desea especialmente que las mismas se hagan cuanto antes, pero no es: “pasen y vean las facturas” Se necesita una auditoría profesional que entienda el sistema universitario.

Lo que busca esta política, que es explícito en el pensamiento del Presidente, es que no haya educación pública porque supone que todo lo estatal es malo. Lo que va a pasar es que, al igual que en el primario y el secundario, para tener una buena educación hay que tener plata. Esto significa una agudización de las desigualdades sociales en Argentina. Va contra nuestra historia y contra el pensamiento de Alberdi y de Sarmiento.

Dos enormes orgullos de ascenso social posibilitados por la universidad pública que el mundo destaca: Juan Maldacena, ganador del Yuri Milner a las investigaciones sobre física, es el profesor vitalicio más joven en la historia de Harvard. También el sanjuanino Dr. Ing. Marcelo Molina, director del Instituto de Energía Eléctrica (UNSJ-CONICET), fue elegido por la Universidad de Stanford como uno de los investigadores más influyentes del mundo, entre más de 8 millones de científicos. “Es muy importante para nuestra institución, la distinción se debe a un cúmulo de trabajos que se están aplicando en siete países del mundo. Doy clases también en Alemania y puedo asegurar que nuestro nivel es muy bueno. Soy hijo de la educación pública y creo que el problema de Argentina es que nos sobra todo y que la política nos ha llevado a tener una visión cortoplacista”, afirmó.