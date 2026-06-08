Se terminó la inteligencia artificial de veinte dólares

La inteligencia artificial deja atrás la etapa de suscripciones baratas y entra en una economía agéntica con costos más visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años usamos modelos capaces de escribir, programar, investigar y crear como si todo ese poder de cómputo pudiera sostenerse con una suscripción mínima. Esa etapa, barata, subsidiada y casi ilimitada, empieza a cerrarse. Pero lo que viene no es solo un aumento de precios, es el nacimiento de una economía de los agentes y, con ella, una pregunta incómoda, ¿cuánto vale la inteligencia humana?

Estamos despertando de una ficción económica, como si la electricidad del mundo hubiera sido casi gratuita, como si cualquiera pudiera encender todas las luces de su casa, dejar la calefacción funcionando y, a fin de mes, recibir una factura de unos pocos pesos. “La energía nunca fue gratis, lo que sucedía era que alguien más pagaba la diferencia.” Eso fue, exactamente, lo que ocurrió con la inteligencia artificial. Millones de personas accedieron a sistemas capaces de redactar, traducir, programar, resumir expedientes, analizar imágenes y asistir en tareas profesionales, en forma gratuita o por el precio de una suscripción de veinte dólares.

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El problema es que ese precio nunca representó el costo real de la tecnología. Fue una puerta de entrada, un ancla psicológica, una estrategia de adopción masiva financiada por capital de riesgo y por la carrera feroz de las grandes tecnológicas por capturar usuarios antes que rentabilidad.

La industria nos acostumbró a pensar que la inteligencia artificial costaba lo mismo que una plataforma de streaming. Pero detrás de cada respuesta no hay magia, sino centros de datos, chips, energía eléctrica, sistemas de refrigeración, agua para enfriamiento, ingeniería y una infraestructura física monumental. A esa desilusión se suma un descubrimiento que siempre estuvo frente a nosotros, la nube nunca fue una nube. Fue, y sigue siendo, una infraestructura pesada, territorial, energética y económica. Tiene temperatura, peso, consumo y demanda constante. No flota fuera del mundo físico. Lo habita, lo ocupa y lo factura.

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Hoy el cambio no se explica solo por el encarecimiento de las suscripciones, sino por una transformación más profunda. Pasamos de la inteligencia artificial conversacional a la inteligencia artificial agéntica. Un modelo tradicional responde una pregunta. Un agente, en cambio, trabaja, lee instrucciones, carga contexto, consulta archivos, usa herramientas, navega, ejecuta acciones, falla, se corrige y vuelve a intentar. La diferencia económica es enorme. Un prompt puede ser una operación breve, mientras que un agente puede permanecer activo durante horas, procesando información y tomando decisiones intermedias. Ese salto multiplica el consumo de tokens, las unidades mínimas con las que estos sistemas leen y generan texto.

GitHub Copilot, el asistente de programación del ecosistema Microsoft, desplazó una parte relevante de su modelo de facturación hacia un esquema medido por uso. Desde el 1 de junio de 2026, GitHub reemplazó la facturación basada en solicitudes por un sistema de GitHub AI Credits, donde determinadas interacciones se computan según el modelo utilizado y la cantidad de tokens consumidos, incluidos tokens de entrada, tokens de salida y tokens almacenados en caché. Cada crédito equivale a un centavo de dólar. OpenAI también consolidó un esquema más estratificado de acceso y capacidad de uso. Sus planes Pro ya se ofrecen en dos niveles, de cien y doscientos dólares mensuales, con las mismas capacidades centrales, pero con distinta asignación de uso, cinco veces y veinte veces superior al plan Plus, respectivamente.

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Anthropic sigue una lógica similar con Claude Max, disponible en niveles de cien y doscientos dólares mensuales, identificados como Max 5x y Max 20x, a los que se suma la posibilidad de activar créditos adicionales de uso cuando se alcanzan los límites incluidos en el plan. Google, por su parte, reorganizó Google AI Ultra. Aunque el plan superior había sido presentado en 2025 a 249,99 dólares mensuales, en mayo de 2026 la compañía redujo ese nivel a doscientos dólares y lanzó una alternativa de cien dólares mensuales. Además, avanzó desde los límites diarios de prompts hacia un modelo basado en el cómputo utilizado, con créditos adicionales de pago por uso para Google Antigravity, Google Flow y, próximamente, la aplicación Gemini. Si incluso las compañías con mayor infraestructura empiezan a reemplazar la promesa de uso ilimitado por modelos escalonados, medidos o directamente asociados al consumo, el mensaje para el resto de la industria es inequívoco. La inteligencia artificial deja de presentarse como una tarifa plana simbólica y comienza a revelar su verdadera condición económica, una infraestructura intensiva en cómputo, costosa de operar y cada vez más administrada como recurso escaso.

A esa señal se sumó otra aún más elocuente. Anthropic anunció que, desde el 15 de junio de 2026, ciertos usos agénticos de Claude dejarán de computarse dentro de la suscripción general y pasarán a medirse en créditos separados, con cobro adicional según tarifas estándar de API una vez agotado el cupo mensual. La conclusión es clara, “las tareas automatizadas, persistentes y de alto consumo ya no entran cómodamente en la lógica del todo incluido.” El cambio es conceptual. El problema ya no será si una persona tiene o no acceso a inteligencia artificial, sino qué tipo de inteligencia artificial puede pagar. Habrá una IA barata, suficiente para resumir un correo o pedir una receta. Y habrá otra, mucho más costosa, con agentes autónomos, contexto extenso y capacidad real de producir valor económico. Esa será la nueva brecha digital, ya no la división entre conectados y desconectados, sino entre quienes usan IA para consumir información y quienes pueden financiar IA para producir, automatizar y competir.

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Frente a ese costo creciente, el futuro probable será híbrido. Las tareas simples se resolverán cada vez más en el propio dispositivo, con mayor privacidad y menor dependencia de la nube, mientras que los procesos complejos seguirán reservados a servidores remotos de alta potencia. Esa transición ya comenzó. A comienzos de junio de 2026, en el marco de NVIDIA GTC Taipei y Computex, Nvidia y Microsoft presentaron RTX Spark, una plataforma para computadoras personales con Windows concebida para ejecutar agentes de inteligencia artificial en el propio dispositivo. La imagen es potente. La computadora deja de ser solo una herramienta y empieza a convertirse en una infraestructura personal de IA, capaz de asistir, ejecutar y acompañar tareas complejas sin enviar todo, permanentemente, a la nube.

Nada de esto ocurre en un vacío político. La carrera por dominar estas tecnologías es, sobre todo, una carrera geopolítica. Estados Unidos lidera; China avanza con rapidez e inunda el mercado con modelos de código abierto y accesos más baratos; Europa, atrapada en su propia cautela regulatoria, corre el riesgo de quedar relegada, al punto de que numerosas empresas emergentes migran en busca del capital que no consiguen en casa. En ese tablero se libra también un debate de fondo sobre el código abierto, figuras como Geoffrey Hinton han advertido que liberar modelos cada vez más capaces facilita su uso por actores maliciosos, mientras que otras voces sostienen que frenar el desarrollo abierto es, en el fondo, una barrera para proteger a las grandes corporaciones de la competencia.

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Queda, por último, la frontera más íntima. Nosotros. ¿Qué ocurrirá con el ser humano cuando la inteligencia artificial deje de ser una herramienta ocasional y se convierta en una fuerza económicamente rentable en todas las industrias? El desafío ya no será solamente aprender a usarla, sino aprender a administrarla. Asignarle presupuesto, distinguir las tareas menores de los procesos decisivos, saber cuándo alcanza con un modelo básico y cuándo se justifica pagar por un agente avanzado. El nuevo alfabetismo digital será también una alfabetización económica del cómputo.

Se terminó la ilusión de una inteligencia artificial barata. Lo que viene es una economía agéntica, y en ella la ventaja la tendrá quien pueda pagar el costo de una inteligencia no biológica, trabajando a su favor.

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