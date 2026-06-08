Opinión

Bolivia necesita restituir los elementos esenciales de la democracia para salir de la crisis

Con el golpe de estado consumado el 17 de octubre de 2003 contra el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada comenzó la destrucción de Bolivia como República independiente y soberana

Guardar
Google icon
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, observa mientras se reúne con miembros de la policía y las fuerzas armadas en medio de semanas de disturbios sociales y protestas masivas, en La Paz, Bolivia, el 5 de junio de 2026 (Reuters)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, observa mientras se reúne con miembros de la policía y las fuerzas armadas en medio de semanas de disturbios sociales y protestas masivas, en La Paz, Bolivia, el 5 de junio de 2026 (Reuters)

El golpe de estado en curso que viola los derechos humanos del pueblo boliviano, que pide la renuncia del Presidente Rodrigo Paz y que ha puesto en alerta a las democracias de las Américas, es solo síntoma de la crisis, no es la crisis. Bolivia soporta desde el año 2003 la destrucción de la sociedad, la educación, la justicia, la legalidad, las instituciones, la economía, la unidad nacional y el intento de liquidar la Nación Boliviana, victimada por el socialismo del siglo 21 que con Evo Morales y su grupo delictivo convirtieron al país en una dictadura/narcoestado.

Con el golpe de estado consumado el 17 de octubre de 2003 contra el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada comenzó la destrucción de Bolivia como República independiente y soberana. Destruyeron las Fuerzas Armadas de la Nación acusando falsamente a los mandos militares de la democracia de los crímenes cometidos por los golpistas, planearon la ocupación de la Policía Nacional, del sistema de justicia, la liquidación del sistema regulatorio, la independencia del Banco Central, la terminación de la Participación Popular, la subordinación del Parlamento y más.

PUBLICIDAD

Los miembros del Alto Mando Militar 2003 fueron enjuiciados y perseguidos junto al presidente derrocado y los ministros. Los Generales de la República y oficiales no eran políticos, habían cumplido ordenes en el marco de la Constitución y las leyes, tenían mando por el mérito en el ascenso y los mecanismos legales e institucionales de la democracia, pero fueron encarcelados, condenados y humillados. Así se acabó en Bolivia -con efecto regional- la posibilidad de que las Fuerzas Armadas cumplan su rol constitucional de “Institución Fundamental se la Patria”. Era la “vacuna castrista”.

Con control total de la justicia -aplicando el método de Cuba y Venezuela, con cubanos y venezolanos operando- Morales persiguió y mandó sentenciar más mandos militares con falsas acusaciones como los “misiles chinos”, acusando falsamente a generales de la democracia de haber entregado material -obsoleto y de descarte- al imperialismo norteamericano.

PUBLICIDAD

Evo Morales renunció en 2019 por fraude electoral y huyó a México con ayuda de sus “opositores funcionales”, asumió la Presidenta Jeanine Añez, “salió el dictador pero no la dictadura”. Quedó intacto el sistema dictatorial de leyes, destrucción de instituciones, narcoestado pluri, multiplicación de la confrontación para destruir la nación, corrupción e impunidad, control de la justicia con “fiscales sicarios y jueces verdugos”, fraude electoral y más. El poder dictatorial reconoció a la presidenta Añez, luego la desconoció y más tarde la encarceló, y los mandos militares fueron perseguidos, encarcelados, condenados y humillados.

El mérito en los ascensos fue desconocido por Evo Morales y Luis Arce, haciendo de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional entes manipulados por el régimen e intervenidos por Cuba-Venezuela-Irán, destruyendo la “doctrina institucional”, cambiando ingreso y contenidos de estudio. Pusieron a las Fuerzas Armadas al servicio del crimen trasnacional creando la “Escuela Antiimperialista del Alba” con las dictaduras de Cuba e Irán. La Policía Nacional al servicio del narcoestado pluri expulsando a la DEA y corrompiendo.

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional, Fiscalía General de la República, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional Electoral y más, con mandatos democráticos vigentes fueron barridos con la promulgación -luego de falsificaciones, masacres sangrientas y fraude- de la constitución del estado plurinacional que cambió los nombres de las instituciones para ocuparlas.

Organización del Poder Ejecutivo, Descentralización Administrativa, Participación Popular (poder a los municipios), Sistema de Regulación, Banco Central, Ley de Sustancias Controladas y Lucha contra el narcotráfico, Ley de Tierras (INRA), Sistema de garantías a la inversión, Sistema Educativo Nacional, Seguridad Social, Medicina, y más fueron destruidos y suplantados con “leyes infames” que son las que violan los derechos humanos en lugar de protegerlos.

Cambiaron códigos y procedimientos, establecieron tribunales especiales, justicia paralela, encarcelaron y asesinaron a defensores de la libertad, asegurando la impunidad de los delincuentes y nuevos ricos del régimen.

Destruyeron el Poder Legislativo cambiando sistemas, restando competencias, anulando la inmunidad parlamentaria, operando mecanismos de subordinación y convirtiendo al llamado “primer poder del estado” en un apéndice del poder central.

La realidad objetiva, la crisis y extensa documentación prueban las “violaciones a los derechos humanos”, la inexistencia de “estado de derecho”, la falta de separación e independencia de los poderes públicos, la imposibilidad de “libre organización política” (presos y exiliados políticos), y el secretismo del registro electoral.

Hoy, no existe en Bolivia ninguno de los elementos esenciales de la democracia, y mientras esto ocurra la crisis persistirá, se agravará y llevará los bolivianos de la pobreza a la miseria. El Presidente Rodrigo Paz ha tomado el gobierno pero no el poder.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

Temas Relacionados

Rodrigo PazBoliviaEvo MoralesAmérica Latina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El retorno de María Corina Machado

La líder opositora venezolana tiene un rol especial. Vital va a ser conseguir que la nueva legislación electoral permita el voto de los millones que se vieron obligados a abandonar el país. Sin duda el chavismo todavía en el poder va a hacer lo posible para que no tenga lugar

El retorno de María Corina Machado

El histórico día que cambió el destino del mundo

Del totalitarismo a la libertad

El histórico día que cambió el destino del mundo

La Cuba futura: Constitución de 1940 o Constitución de 1901

Después de casi siete décadas de comunismo, Cuba necesita recuperar su República

La Cuba futura: Constitución de 1940 o Constitución de 1901

Corrupción y delincuencia: la prevalencia de la impunidad

En contextos de pobreza y debilidad institucional, las redes delictivas encuentran respaldo político y económico, mientras la inacción pública se vuelve complicidad y deteriora la confianza en la justicia y la democracia

Corrupción y delincuencia: la prevalencia de la impunidad

Elecciones municipales en Paraguay: unas internas que exigen una representación idónea

Dentro del Partido Colorado, dos figuras disputan la representación de la Lista 1 para las próximas elecciones municipales

Elecciones municipales en Paraguay: unas internas que exigen una representación idónea
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | El Gobierno aplaude el “valiente” discurso del papa sobre los migrantes", “absolutamente concordante” con el de Sánchez

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | El Gobierno aplaude el “valiente” discurso del papa sobre los migrantes", “absolutamente concordante” con el de Sánchez

Ucayali: Gobierno declara en emergencia eléctrica a Purús por falta de combustible que amenaza el suministro de energía

El regalo de los Reyes al papa León XIV en honor a Gaudí: un obsequio exclusivo para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: A los colombianos en el exterior aún les queda una manera de inscribir la cédula

Triglicéridos altos y colesterol en la sangre: cómo regularlos sin dietas y ejercicios extremos

INFOBAE AMÉRICA

El poema final de Julio Le Parc suma otra emoción a la exposición del Tate Modern

El poema final de Julio Le Parc suma otra emoción a la exposición del Tate Modern

Berlín enfrenta una amenaza invisible en sus barrios residenciales

Irán anunció el cese de los ataques contra Israel y su presidente aseguró que el país no abandonó las negociaciones

Un tribunal iraní rechazó el recurso del cineasta Jafar Panahi contra su condena a la cárcel

La SE-CONRED promueve el plan familiar de respuesta ante emergencias en Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Lewis Hamilton oficializa su romance con Kim Kardashian en el podio de Mónaco: “Es increíble contar con su apoyo”

Lewis Hamilton oficializa su romance con Kim Kardashian en el podio de Mónaco: “Es increíble contar con su apoyo”

La película cristiana que se convirtió en furor en Netflix

“Backrooms: sin salida”: Superó los 100 millones de dólares en seis días y convirtió a Kane Parsons en el director más joven en liderar la taquilla

Tom Holland explicó por qué su amistad con Jacob Batalon cambió la forma de ver a Spider-Man

Aceptó un papel icónico, pero perdió uno de culto: el dilema de Leonardo DiCaprio que nadie contó durante casi 30 años