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Terminal Portuario de Corio: ¿oportunidad o sobreinversión?

La iniciativa en Islay, Arequipa, ofrece una profundidad natural superior a 20 metros y es promovida por el Gobierno Regional y ProInversión, con una inversión inicial estimada en alrededor de 7.000 millones de dólares

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Puerto Corío
El Puerto de Corio en Arequipa se proyecta como un megaproyecto portuario para la macrorregión sur del país.

El Puerto de Corio, ubicado en la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa, es un ambicioso megaproyecto portuario esperado con gran expectativa por toda la macrorregión sur del país. Su principal ventaja competitiva es contar con una profundidad natural de calado superior a los 20 metros, característica que lo convierte en un proyecto sumamente atractivo para cualquier inversionista del sector portuario y logístico.

El Gobierno Regional de Arequipa y el Gobierno Central, a través de ProInversión, vienen promoviendo la búsqueda de inversionistas interesados en apostar por este megaproyecto, cuya inversión inicial se estima en aproximadamente siete mil millones de dólares.

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Puerto Corío
Terminal quedará ubicado en el distrito de Punta de Bombón, en la provincia de Islay, Arequipa. (Prensa Regional)

Sin embargo, desde mi punto de vista, es importante analizar previamente la infraestructura portuaria existente en el sur del país antes de impulsar una inversión de esta magnitud. En primer lugar, tenemos el Terminal Portuario de Matarani, operado por TISUR, ubicado en el departamento de Arequipa. Este terminal fue la primera concesión portuaria otorgada en el país a finales del siglo pasado y también el primero en obtener una renovación de concesión por 30 años adicionales, respaldada por una inversión cercana a los 700 millones de dólares.

Asimismo, más al norte se encuentra el Terminal Portuario de Paracas, ubicado en el departamento de Ica, el cual opera como un terminal multipropósito, aunque actualmente no embarca concentrado de mineral. De igual manera, debemos considerar el nuevo proyecto portuario de San Juan de Marcona, a cargo de la empresa china Jinzhao Perú, que contempla una inversión aproximada de 405 millones de dólares. Este terminal también tendrá carácter multipropósito y atenderá no solo carga de minerales, sino también carga general.

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Puerto Corío en Arequipa está en la mira de inversionistas chinos tras la inauguración del megapuerto de Chancay. (Foto: El Búho)
Puerto Corío en Arequipa está en la mira de inversionistas chinos tras la inauguración del megapuerto de Chancay. (Foto: El Búho)

Ante este escenario surge una interrogante importante: ¿acaso estos tres terminales portuarios no podrían satisfacer la demanda de las empresas mineras, agroindustriales y de otros sectores productivos dentro de sus respectivas áreas de influencia?

Pensar más allá de nuestras fronteras y proyectar una gran integración logística con Brasil y Bolivia todavía parece una posibilidad poco concreta. Basta analizar el caso del Terminal Multipropósito de Chancay, que inició operaciones con una inversión inicial de aproximadamente mil trescientos millones de dólares, dentro de un proyecto total estimado en cuatro mil millones de dólares. En torno al Puerto de Chancay se habló mucho sobre el denominado tren bioceánico con Brasil; sin embargo, después de más de un año y medio, todavía no existen avances concretos. A ello se suma la lentitud del Estado en el desarrollo de la conectividad necesaria hacia dicho puerto, ya sea mediante el anunciado tren de cercanía o a través de carreteras modernas y eficientes.

Puerto Corío podría desplazar al Megapuerto de Chancay y convertirse en el principal terminar portuario de los países del sur. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: TV Perú/Andina)
Puerto Corío podría desplazar al Megapuerto de Chancay y convertirse en el principal terminar portuario de los países del sur. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: TV Perú/Andina)

Cuando se analiza un terminal portuario, no debe verse únicamente como una infraestructura portuaria aislada, sino como parte de una gran red logística internacional. En ese aspecto, el Estado cumple un rol fundamental fuera de los límites del puerto, especialmente en materia de conectividad vial, ferroviaria y logística. La gran pregunta es si nuestro país realmente está preparado para asumir ese desafío y desarrollar las obras de conectividad que un megaproyecto de esta magnitud requiere.

Por todo lo antes mencionado, considero que el proyecto del Puerto de Corio todavía se percibe como una iniciativa lejana. No debemos dejarnos llevar únicamente por el entusiasmo o las expectativas regionales, sino analizar con responsabilidad, planificación y visión estratégica antes de tomar decisiones de gran impacto económico y logístico.

Jorge Cornejo

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