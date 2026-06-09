Segunda vuelta: Retos institucionales y constitucionales 2026-2031

El pasado domingo 7 de junio se cerró la votación de segunda vuelta y se iniciará en breve el período presidencial 2026-2031. No es un período cualquiera: nuestro presidencialismo atenuado coexistirá con un Congreso que ahora volverá a ser bicameral (con una Cámara de Diputados debilitada frente a un Senado con amplias facultades). Es un diseño institucional peligrosamente desequilibrado.
Sea que resulte victoriosa Keiko Fujimori o triunfe Roberto Sánchez, ambos requerirán consensos políticos, considerando estas cifras que vengo difundiendo hace meses:
- 87 Diputados y 41 Senadores. Permite al Presidente gobernar más holgadamente, incluyendo la posibilidad de aprobar reformas constitucionales sin referéndum.
- 66 Diputados y 31 Senadores. Mayoría absoluta (por ejemplo, aprobar leyes orgánicas) y, en el caso del Senado, ratificar algunos tratados.
- 44 Diputados o 21 Senadores. Bloqueo de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral (que en los últimos diez años ha generado mucho caos). Fujimori tendría mayoría propia en el Senado para bloquear una vacancia; Sánchez podría lograrlo mediante alianzas con otros partidos. Eso reduce el riesgo de una nueva crisis presidencial como las que hemos vivido en el período 2016-2026, la cual impacta severamente en la Administración Pública, pero se generan otros retos.
A mi criterio, tenemos tres retos principales:
- Mantener la independencia técnica y la autonomía del Directorio del BCRP. Su autonomía debe preservarse y para ello se requieren consensos, pues el Presidente de la República propone al Presidente del Directorio y a 3 Directores, los cuales deben ser ratificados por el Senado, el cual designa a 3 Directores más. La estabilidad monetaria es vital para el desarrollo del país.
- Reformar la Constitución para recuperar un equilibrio de poderes sostenible y democrático, lo cual no significa modificar lo que ha funcionado adecuadamente y es la base para retomar un mayor crecimiento económico del país, que todos esperamos. Hoy el Presidente ha perdido peso frente al Congreso (por ejemplo, para hacer cuestión de confianza) y el Senado concentra demasiado poder (incluso frente a la Cámara de Diputados). Esto puede ser terreno fértil para más crisis políticas, si no se corrige a tiempo.
- Fortalecer la capacidad de conducción de la Administración Pública. Exige enfrentar la inseguridad, la informalidad y la pobreza, y corregir excesos del período 2021-2026, como las sucesivas prórrogas del REINFO o las leyes que afectan la estabilidad financiera del país (como lo ha advertido el Consejo Fiscal e incluso Julio Velarde).
El escenario 2026-2031 es retador. Debemos exigirles responsabilidad a nuestros actores políticos, pues nuestras autoridades deben estar genuinamente comprometidas con la democracia, la separación y cooperación de poderes. Ese debería ser el mínimo común exigible a quien sea que gane el domingo, pues en el 2031 nos deben entregar un mejor país. No hay más tiempo que perder.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Directrices judiciales ante reclamos de homologación de sueldos
La Corte Suprema ha vuelto a poner sobre la mesa los factores esenciales que se deben evaluar en los juicios laborales de homologación de ingresos
Camisetas, productos temáticos, decoraciones y más: así están aprovechando los peruanos al Mundial 2026 para generar ingresos extra
La próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México abre un escenario de oportunidades para pequeños emprendedores en el Perú, que buscan capitalizar la alta demanda de productos y servicios vinculados al fútbol para generar ingresos adicionales durante la temporada de partidos
Adrián Ugarriza acrecienta el debate del ‘9′ en la selección peruana: ¿es el delantero que se necesita en la era Mano Menezes?
El goleador del Ironi K.S demostró mucho ímpetu, esfuerzo y carácter en la segunda ventana FIFA. Frente a España contó con más intencionalidades en ataque, aunque no acabó de convencer a la opinión popular
Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho
Conocer el pronóstico del clima puede ayudarte a prevenir contratiempos y tomar mejores decisiones en tu rutina diaria
Sicarios asesinan a pasajero dentro de bus de la ruta 91 en Chorrillos: crimen ocurrió a plena luz del día
La Policía halló más de diez casquillos de bala en la escena y analiza cámaras de seguridad para identificar a los responsables del homicidio
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD