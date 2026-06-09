Crónica de un empate anunciado, ¿Perú partido?

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales, aparecen con sus cédulas de sufragio frente a una urna de la ONPE. (Infobae / Fotocomposición)

La ciudad de Lima despertó atónita el lunes 8 de junio. Aún no lograba comprender los resultados del conteo rápido, que cambiaron el orden de los candidatos presidenciales frente al boca de urna.

La candidata Fujimori habría tenido un domingo 7 que le habría malogrado los festejos, que su interna decía lograría con tranquilidad. Las proyecciones de Fuerza Popular hablaban –incluso– de un holgado triunfo de hasta dos puntos. Pero no ocurrió.

Los grupos de chats afines a la candidata naranja comenzaron a proyectar cálculos desde la madrugada, llegando a especulaciones extremas que pusieron en evidencia que estaban al borde de un ataque de nervios.

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Desde que las cifras oficiales de la ONPE pusieron a Sánchez por encima de Fujimori, los seguidores naranjas hablaban del repunte, gracias al voto del exterior y las actas observadas que se concentran en Lima. Podría ser un triunfo, pero muy ajustado.

A diferencia de la tienda naranja, Juntos por el Perú recibió los resultados del conteo rápido con mucha algarabía, al punto de que Sánchez olvidó que si ganaba se lo debía al segundo plan de gobierno. Pero su retórica triunfalista le jugó una mala pasada en la Plaza San Martín, cuando arremetió con su discurso radical de la primera vuelta.

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Alguien con dos dedos de frente en su equipo le habría advertido que si ganaban era por el segundo plan, y sus aliados del pacto en segunda vuelta solo garantizarían el discurso moderado, no el que le salió del alma tras conocer el resultado del conteo rápido. Sánchez entró en razón, moderó discurso, y en el trayecto desde la Plaza San Martín al local de campaña transformó su retórica con entrevistas cautelosas y más estratégicas.

Mientras esto ocurría, la candidata Fujimori llegaba al hotel BTH, donde seguidores sin mucho entusiasmo la esperaban. Fue cauta al declarar y recordó que, estadísticamente, no se podía tener un ganador hasta que se cuente el último voto, así que esperarían los resultados oficiales para pronunciarse respecto al resultado.

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¿En qué momento se acercaron?

Lo cierto es que tres semanas antes del balotaje final, Fujimori parecía tener el triunfo asegurado. Había logrado sacarle hasta 5 o 6 puntos de ventaja en la intención de voto a su contrincante. Sánchez tenía la mochila más pesada por su alianza inicial con Antauro Humala, un asesino de policías convicto y confeso que, tras haber cumplido condena, decía no arrepentirse de su pecado original. Hermano, por cierto, del ex presidente Ollanta Humala… Lo otro era su plan de gobierno marcadamente anti mercado y anti sistema. Con esas mochilas difícilmente podría conquistar el centro del tablero electoral.

¿Qué sucedió entonces?… Fujimori habría logrado calmar el anti voto fujimorista e incluso el anti Keiko.

Al parecer los jales de último minuto al equipo de campaña la llevaron a cometer muchos errores las dos últimas semanas, en especial post debates, logrando incluso despertar el sentimiento anti-Keiko cuyo objetivo sería muy claro: neutralizar la ola naranja.

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La Escucha Digital ATIK-COPRA que activamos el último mes anticipó la reducción de la distancia entre ambos candidatos, e incluso el hipo del último día a favor de la candidata naranja y el estancamiento final de Sánchez.

Fujimori logró tener hasta 30% más de conversación digital que Sánchez tras la primera vuelta. No debía tener mayores problemas para consolidar un triunfo holgado. Pero tras el debate técnico y tras el debate presidencial, esta distancia se redujo a menos de 10%.

Algo había pasado con el discurso fujimorista que no lograba conectar con el ciudadano digital y no digital. Y esto comenzó a expresarse en la intención de voto, al punto de que en los simulacros del sábado 6, tanto Datum Internacional como Ipsos dieron empate técnico y nos llevaban a la terrible conclusión de que cualquiera de los dos podía ganar. Que deberíamos esperar el conteo voto a voto.

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El debate presidencial fue el hito que los llevó al empate técnico. Fujimori tuvo un pésimo debate. Sánchez no lució ninguna brillantez. Pero fue quien mejor aprovechó la mala presentación de su rival esa noche.

La exageración por edulcorarla y que no se defendiera de los golpes de su contrincante como estrategia le hicieron mucho daño, pues la expusieron como una líder vulnerable, cuya FUERZA no fue su principal característica en la contienda del domingo pasado.

Su comportamiento no correspondió al eslogan de campaña: La FUERZA de Keiko Fujimori para reestablecer el ORDEN nunca se vio en el debate.

Esa noche Fujimori tuvo todo a su favor para contrarrestar los ataques de Sánchez, pero evadir el choque explícito le terminó jugando en contra. Debió enrostrarle la mochila de Antauro Humala en el rostro y no lo hizo. Debió evidenciar la bipolaridad política de los dos planes de gobierno que tenía Sánchez y no lo hizo.

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A esos errores del debate debemos sumar que llevara un polémico dirigente deportivo como Jean Ferrari, quien generó la ira inmediata de la hinchada de futbol contraria. Lo mismo ocurrió con Rafael Belaunde, un perdedor de la primera vuelta, quien no le representó ningún voto adicional, e incluso le hizo perder el voto de 50 líderes jóvenes de su movimiento, que renunciaron porque “Rafo” no consultó con ninguna base su apoyo a Fujimori.

Su cuarto de guerra perdió el control de la situación y entró en desesperación. Tomó decisiones apresuradas sin sentido estratégico, y terminaron por pasarle factura a su intención de voto. Afortunadamente Fujimori, como ella misma lo repite reiteradamente, tiene una cabeza fría que le permite pensar mejor en momentos de crisis.

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Las últimas fotos de apoyo político que tendrían, sin embargo, serían las que lograron equilibrar la balanza. La postura radical inicial de López Aliaga logró poner a Fujimori en el centro del tablero, entre dos discursos radicales. Su apoyo con el voto a Fujimori le permitió cierto equilibrio final. Sucedió lo propio con Alvarez y Espá que, si bien no lograron entrar al Senado ni Congreso, sí representaron discursos propositivos.

Del otro lado, la foto con López Chau y Belmont, quienes sí tienen representación legislativa apoyando a Sánchez, serían los garantes del cumplimiento del segundo plan de gobierno.

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Sería la postura crítica de Nieto contra Sánchez, diciendo que no podía ser aliado de un candidato rodeado de terroristas, y que en su última entrevista no fue tan explícito en no votar por Fujimori, la que más daño le hizo al final al candidato de izquierda. Nieto sabe muy bien que su rol bisagra en el Legislativo será clave para tomar decisiones de reformas los próximos cinco años.

Ambas fotografías hacia el final del sábado fueron expuestas por las redes sociales para incentivar el voto final, el cual se convierte en uno de los actos más racionales, y dejan de lado la carga emocional que los acompañó durante toda la campaña.

Conteo final

Esta semana, sin duda, tendrá a los protagonistas con los nervios de punta. La interna de Juntos por el Perú sumó sus actas totales –dicen ellos– y revelan que tendrían hasta 17 mil votos por encima de Fujimori. Se les notó tranquilos hasta el final del lunes, cuando un Alfredo Torres, director de Ipsos, saliera en televisión nacional anunciando que según los distintos escenarios estadísticos que habían analizado, Keiko Fujimori tenía mayores posibilidades de ganar por muy pocos votos. Sánchez ya había moderado sus declaraciones desde el lunes mismo en la mañana, mostrándose más cauto y no tan triunfalista.

Hablaba de acuerdos y paz, de superar la confrontación y el enfrentamiento de la campaña, y proponía que debíamos mirar hacia adelante. Fujimori, por su parte, declaró también que, si bien la espera desespera, debían mantener la calma hasta el conteo final.

Al final del día, las distintas proyecciones matemáticas parecían darle la razón a la candidata naranja, que según los cálculos más finos podría superar finalmente a Sánchez por unos 10 mil votos.

Nadie sabe a ciencia cierta qué sucederá hacia el final de la semana, que es cuando la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones proyectan tener cifras definitivas.

Ambas autoridades electorales saben que juegan contra el tiempo. A más tiempo de espera mayor incertidumbre, menor credibilidad en el proceso y mayor posibilidad de exasperar los ánimos en cualquiera de los bandos.

Un solo Perú

El reto es esperar los resultados oficiales con calma, con apertura y con convicción de que el futuro del país se construye por igual, con estos dos Perú que, si bien parecen divididos y partidos en esencia, comparten muchos más puntos de agenda país de los que se imaginan en común.

El futuro del Perú, gane quien gane, exige de quien asuma el gobierno mirar hacia adelante y no hacia atrás.

Delante está una pugna geopolítica entre dos potencias mundiales, Estados Unidos de Norteamérica y China, que están reconfigurando el equilibrio de bloques continentales.

Delante está la migración de la matriz energética de combustibles a electricidad, que requiere mucho cobre y otros metales que nuestro país tiene como reservas incalculables. La reactivación minera está a un paso y no la detendrá nadie. Debemos aprovechar esta nueva oportunidad.

Delante está el nuevo boom de productos agroindustriales orgánicos donde ya lideramos listas de grandes exportadores en el mundo. Este sector tiene por delante un horizonte sin límites.

Delante están las grandes obras de infraestructura que requiere el país, donde la Construcción tiene un modelo de acuerdo entre empresarios (CAPECO) y trabajadores (Federación de Trabajadores de Construcción Civil) que deberíamos multiplicar como buena práctica en todos los sectores socio económicos…

Perder tiempo valioso como lo hemos hecho los últimos 10 años no puede ser parte más de la agenda país.

Un nuevo Perú está en marcha. Un Perú que requiere integrarse, un Perú al que todos los peruanos estamos convocados.

Dichosos los llamados a cumplir este reto. Pero la clave del éxito, en adelante, dependerá del reconocimiento del otro como par. He allí la solución a nuestros problemas. Y tener muy claro quién es el verdadero enemigo al cual doblegar: la economía ilegal.

Paciencia y buen humor para esperar el conteo voto a voto… ¡Manos a la obra!