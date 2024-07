San Pantaleón, Patrono de los enfermos

Pintura de San Pantaleón

San Pantaleón fue un médico y mártir cristiano que vivió en el siglo IV. Es considerado uno de los santos más populares de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Según la tradición, Pantaleón nació en Nicomedia, en la actual Turquía, alrededor del año 275 d.C. Era hijo de una familia pagana, pero se convirtió al cristianismo después de conocer a un sacerdote llamado Hermolao. Pantaleón se convirtió en un médico muy respetado y utilizaba su habilidad para curar a los pobres y a los marginados. Sin embargo, su fe cristiana lo llevó a ser perseguido por el emperador romano Diocleciano. Fue martirizado alrededor del año 305 d.C. Según la leyenda, Pantaleón fue sometido a terribles torturas, pero sobrevivió milagrosamente. Finalmente, fue atado a una higuera seca y decapitado. Después de su muerte y regada con su sangre, la higuera floreció.

San Pantaleón es considerado el patrono de los médicos y los enfermos. Su festividad se celebra el 27 de julio. Es venerado en muchas partes del mundo, especialmente en Italia, Grecia y Rusia.

En América Latina, su culto se extendió gracias a la influencia española e italiana de los inmigrantes.

La Cabalgata de la Fe es una procesión que se realiza en la fiesta de San Pantaleón en Nápoles, Italia. Esta tradición se remonta al siglo XIV y tiene sus raíces en la Edad Media. Durante la peste negra, los napolitanos atribuyeron su salvación a la intercesión de San Pantaleón. Para agradecerle, organizaron una procesión en su honor, que incluía una cabalgata con personas disfrazadas de ángeles, santos y personajes bíblicos. Con el tiempo, la cabalgata se convirtió en un elemento central de la fiesta de San Pantaleón, que se celebra el 27 de julio. La procesión incluye carrozas decoradas, bandas de música, bailarines y, por supuesto, fieles participantes, es un ejemplo de cómo las tradiciones religiosas pueden evolucionar y adaptarse a lo largo del tiempo, reflejando la cultura y la identidad de una comunidad.

Esta tradición tiene su versión particular en la Argentina, más particularmente en la provincia del Chaco.

Como cada 26 y 27 de julio se festeja una nueva edición de la Cabalgata de la Fe, un encuentro multitudinario de peregrinos que cabalgan desde Quitilipi hasta el Parque Provincial Pampa del Indio. El ex gobernador y ex senador chaqueño Ángel Rozas, impulsor de la Cabalgata, hizo un repaso sobre cómo surgió.

Rozas recordó que poco tiempo después de asumir la gobernación de la provincia, en febrero o marzo de 1996, le planteó al por entonces Jefe de Protocolo de Casa de Gobierno “intentar buscar un acercamiento entre todos los chaqueños, en alguna fecha ideal donde no hubiera distinciones políticas, ideológicas, de razas, de condiciones económicas”.

Cabalgata por la fe, en Chaco

“Nuestra intención era hacer una cabalgata, por lo que intercambiamos opiniones y surgió la primera idea de hacer la Cabalgata de la Fe desde la Sociedad Rural de Quitilipi hasta el Parque Provincial Pampa del Indio y así fue como surgió”, contó.

Este evento, que comenzó como “un sueño y una ilusión”, encuentra su fundamento en un “acontecimiento que supera las diferencias normales de sus habitantes, basado en lo cultural, popular y masivo que sea capaz de juntarnos a todos los chaqueños por encima de nuestras diferencias políticas, ideologías, religiones, condiciones sociales”, expresó Rozas.

Para los miles de jinetes y peregrinos que año a año participaban de la celebración a San Pantaleón, santo patrono de los Enfermos y a la patrona de la provincia, Inmaculada Concepción de María, será una edición especial ya que como cae en fin de semana y con buen clima, esperan batir récords de participación.

Como cada año se inicia muy temprano en Quitilipi con una misa y la bendición de los jinetes y sus caballos. Por la noche habrá un alto en el camino, con la actuación de varios artistas folklóricos. En la mañana se celebrará la misa y para finalizar y se espera la presencia del Chaqueño Palavecino que dará un recital. Se esperan según estimaciones unos 25.000 jinetes, lo que la vuelve la peregrinación a caballo más numerosa del mundo. “creo que va a ser una concentración muy emotiva”.

Destacó además que la Cabalgata de la Fe “es una de las concentraciones populares más importante de la Argentina. En el Parque Provincial Pampa del Indio habrá unas 70 u 80 mil personas acompañándonos”. Además, remarcó lo que a su parecer considera dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, que año tras año se suman multitudes de jóvenes que van desde los 5 años, “y el impacto positivo de la presencia de jóvenes es lo que garantiza que la cabalgata no muera nunca”. Y agregó “lo que realmente me alegra es que finalmente todos comprendimos que es patrimonio del Chaco más allá que haya sido la idea fundadora de un gobernador de origen radical”. Esto también aporta una dato curioso. No fue la Iglesia la que la organizó, pero sí trata de acompañar esta multitudinaria manifestación de fe y cultura. En esa misma línea, el ex gobernador radical reafirmó la importancia de la Cabalgata de la Fe: “Hoy podemos decir con total seguridad que la Cabalgata no tiene patrones, ni dueños y que la gente va por otras motivaciones, porque tiene fe en el Chaco, fe en el Dios de cada uno, fe en nuestra tierra porque quieren reivindicar nuestras tradiciones. Podemos decir satisfactoriamente que después de 27 años, hemos logrado nuestro objetivo”. Finalmente, envió un mensaje a todos los chaqueños, jinetes y peregrinos que cada año se congregan en esa multitudinaria celebración: “Sigamos confiando en nuestro Chaco, más allá de las diferencias y las distintas miradas, tengamos mucha fe en el Dios de cada uno de nosotros, respetándonos y esto va a hacer que cosechemos los frutos”. Y concluyó: “Creo que la Cabalgata va a seguir siendo por muchos años más un verdadero éxito en el sentido de una gran concentración popular, cultural y religiosa para todos los chaqueños sin distinción. La Cabalgata ya tiene nombre y apellido, espíritu y corazón propio y no va a morir nunca”. Le contaba Rosas al medio chaqueño “alerta urbana” Hay muchos templos en donde se encuentra su imagen y un gran Santuario en el Barrio Porteño de Mataderos. Podemos pedir su intercesión para el alivio de los enfermos o por nuestra salud, física o espiritual.