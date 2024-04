Francisco en la Cumbre del G-7

El papa Francisco

Dijo Francisco: “…el progreso de la ciencia y de la técnica, en la medida en que contribuye a un mejor orden de la sociedad humana y a acrecentar la libertad y la comunión fraterna, lleva al perfeccionamiento del hombre y a la transformación del mundo.” (Mensaje en la Jornada Mundial por la Paz)

“La reducción a cero de las emisiones netas de carbono requerirá una producción a gran escala y el uso sostenible de diversas materias primas esenciales para producir tecnologías renovables en gran cantidad . Un sector especialmente importante es el de los vehículos eléctricos, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial.” (Informe OMC 2023 pág. 115)

La cumbre del G-7 será en Apulia, entre el 13 y el 15 de junio

“La noticia de la participación de Francisco en el G-7 tuvo mucha repercusión en Italia… " dice la periodista argentina Elizabeta Piqué del diario La Nación, acreditada ante la Santa Sede.

Y agrega: “Francisco -dice la periodista -se lleva bien con Sandra Meloni (presidente de Italia que a la sazón preside el G7)…(y fue) invitado a una sesión…abierta también a países invitados, como la Argentina en este caso, que no pertenecen al club de potencias. La presidencia italiana del G7 quiere darle valor al recorrido emprendido por la Santa Sede en cuanto a la Inteligencia Artificial que muchos, no erróneamente, consideran el mayor desafío antropológico de esta época y llevarlo a la atención de los demás líderes en ocasión de la cumbre de Apulia”, explicó Meloni en el video en el que dio el anuncio del huésped ilustre.”

Y agregó Piqué que : “La premier, presidenta de turno del G7 consideró que la Inteligencia Artificial “puede generar grandes oportunidades pero al mismo tiempo comporta enormes riesgos”, tanto que podría incidir en el equilibrio global.” Al mismo tiempo que recordó la”Rome call for IA ethics” (llamado a la ética de la IA) por el que desde 2020 (Roma)busca promover el concepto de “algorética”, es decir, dar una dimensión ética a los algoritmos.”

Recordemos que el Papa Francisco envió un importante Mensaje en ocasión de la Jornada Mundial de la Paz de 2024 en el que aborda el tema de la IA.

La inteligencia creada por Dios en el hombre

“La Sagrada Escritura -dijo Francisco en esa oportunidad- atestigua que Dios ha dado a los hombres su Espíritu para que tengan «habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos» (Ex 35,31). La inteligencia es expresión de la dignidad que nos ha dado el Creador al hacernos a su imagen y semejanza (cf. Gn 1,26) y nos ha hecho capaces de responder a su amor a través de la libertad y del conocimiento. La ciencia y la tecnología manifiestan de modo particular esta cualidad fundamentalmente relacional de la inteligencia humana, ambas son producto extraordinario de su potencial creativo.”

Agrega este cronista que el hacernos “a su imagen y semejanza” -a diferencia de la cosa portadora de la IA hecha por el hombre, no obra a causa de su propia libertad sino por decisión de su creador y poseedor que es el hombre. Este último, creado por Dios goza de libre albedrío y de la libertad para y la voluntad para hacer el bien.

La inteligencia artificial y la Iglesia católica

Prosigue el Mensaje de Año Nuevo diciendo: “En la Constitución pastoral Gaudium et spes, el Concilio Vaticano II ha insistido en esta verdad, declarando que «siempre se ha esforzado el hombre con su trabajo y con su ingenio en perfeccionar su vida». Cuando los seres humanos, «con ayuda de los recursos técnicos», se esfuerzan para que la tierra «llegue a ser morada digna de toda la familia humana», actúan según el designio de Dios y cooperan con su voluntad de llevar a cumplimiento la creación y difundir la paz entre los pueblos. Asimismo, el progreso de la ciencia y de la técnica, en la medida en que contribuye a un mejor orden de la sociedad humana y a acrecentar la libertad y la comunión fraterna, lleva al perfeccionamiento del hombre y a la transformación del mundo.”

“Nos alegramos justamente y agradecemos las extraordinarias conquistas de la ciencia y de la tecnología, gracias a las cuales se ha podido poner remedio a innumerables males que afectaban a la vida humana y causaban grandes sufrimientos…”

Remitimos para su integra y extensa lectura a Vatican News y sin perjuicio de ello no podemos dejar de mencionar la relación existente entre el avance logrado con los “algoritmos y tecnologías digitales” con “un compromiso de actuar de forma ética y responsable.”

Y agrega: ”La inmensa expansión de la tecnología, por consiguiente, debe ser acompañada, para su desarrollo, por una adecuada formación en la responsabilidad. La libertad y la convivencia pacífica están amenazadas cuando los seres humanos ceden a la tentación del egoísmo, del interés personal, del afán de lucro y de la sed de poder...” Y afirma que:

“La inteligencia artificial será cada vez más importante. Los desafíos que plantea no son sólo técnicos, sino también antropológicos, educativos, sociales y políticos”. Dice, hay que aprovechar estos adelantos “…de modo que se puedan salvaguardar los derechos humanos, respetando las instituciones y las leyes que promueven el desarrollo humano integral. La inteligencia artificial debería estar al servicio de un mejor potencial humano y de nuestras más altas aspiraciones, no en competencia con ellos.”

Los miembros del G-7 y la comunión fraterna

La Cumbre del G-7 es una asociación y foro político y económico intergubernamental conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Además, la Unión Europea es miembro de facto al tener representación política permanente.

Además del diálogo sobre la relación entre la teología y la tecnología los temas a desarrollarse en la reunión son muchos y variados sobre los grandes problemas del globo, y uno de ellos que nos involucra y sobre el cual nos interesa reflexionar es el tema del desarrollo de los países pobres y/o emergentes y los recursos naturales. Por tal razón lo haremos en forma brevísima acerca de la relación de nuestro país y el litio.

El Informe 2023 de la Organización Mundial del Comercio prevé que “el parque de vehículos eléctricos se multiplica al menos por ocho de aquí a 2030 para cumplir las promesas de los Gobiernos en materia de mitigación del cambio climático (AIE 2022)” (Informe, pag. 115). Para frenar el calentamiento global es imperiosa la sustitución de vehículos a base de nafta o fueloil por vehículos eléctricos. Para los mil millones de vehículos eléctricos que hay que fabricar hacen falta gigantescas cantidades de litio, cobalto y niquel. Hay muchos países que los tienen. Argentina es el segundo o tercer país más importante en el mundo en reservas naturales de litio. ¿Puede la Argentina aprovechar esta oportunidad como base de un gran desarrollo posible?

Preocupación por la necesidad de la fabricación de baterías de litio

Volvamos al informe de la OMC 2023. Dice: “El crecimiento exponencial del mercado de vehículos eléctricos suscita en el mundo preocupaciones sobre el suministro sostenible de materias primas primarias necesarias para fabricar baterías de iones de litio, un componente fundamental de estos vehículos . Las previsiones indican un importante incremento de la demanda mundial de materiales como el litio, el cobalto y el níquel entre 2020 y 2050 (Xu et al., 2020)”.

Hablando en criollo, hay dos modelos para conseguir divisas con la extracción de minerales para la exportación en general y también en la extracción-elaboración y exportación de iones de litio.

Modelo neocolonial o RDC

Una es contratar con las multinacionales dedicadas al extractivismo, no ponerles muchas condiciones para el cuidado del medio ambiente, no ponerles controles a los precios de venta, cederles a las exigencias de reducir los gravámenes y los aranceles a la exportación, no exigirles retorno de ganancias y cobrarles buenas comisiones para satisfacer la ambición de los funcionarios nacionales y provinciales de turno. Modelo que llamamos RDC (República Democrática del Congo) de experiencia en nuestro país en el ámbito de las minería del oro y la plata.

Modelo patriótico de Desarrollo

En el caso del litio, otro modelo que denominaremos “patriótico” es contratar con las terminales automotrices que produzcan vehículos eléctricos, asociadas o no a mineras argentinas para desarrollar en el país un proyecto común de producción de baterías a mediana o gran escala; exigiendo prácticas de explotación e inversiones en tecnologías más limpias y respetar los reglamentos ambientales para minimizar los efectos negativos de las actividades mineras en el medio ambiente y las comunidades locales (Informe OMC 2023, pag.121) fijar una cuota para exportar litio y una cuota progresiva para fabricar baterías conjuntamente con esas grandes industrias, también en forma progresiva. Aquí el bien común debe estar por encima de los bolsillos de los particulares.

La Argentina dispone de un proyecto de producción en pequeña escala, también y en esa medida de técnicos en la materia (CONICET y ULP), una planta instalada en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires (UniLib-YPF Tecnología) en condiciones de realizar desde la extracción y purificación de las sales, producción de materiales para baterías hasta el ensamblado final con técnicos especializados y mano de obra suficiente. Eso está. Necesitamos que las grandes empresas automotrices de los países del G-7 demanden nuestras baterías articulando con ellas la producción de estas autopiezas.

Según los informes, en nuestro suelo hay tres explotaciones de litio que están operativas. Estos proyectos incluyen Catamarca, Jujuy y Salta. No conocemos si siguen el modelo Congo o el modelo patriótico desarrollista. La proyección incluye la puesta en marcha de cuatro a siete proyectos en el segundo trimestre del presente año, lo que podría alcanzar las 50.000 toneladas. Se trata de una explotación incipiente si se piensa que se puede alcanzar un nivel diez veces superior.

Como indica el Informe 2023 de la OMC “el presente requiere que un sistema multilateral de comercio renovado que apuntale los esfuerzos de reglobalización debe hacer del desarrollo y la sostenibilidad su núcleo”.