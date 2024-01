El ajedrez financiero argentino y la movida maestra de la inclusión digital

La banca ya no se trata solo de transacciones; es una experiencia integral que acompaña al cliente en cada aspecto de su vida financiera

En el tablero estratégico de las finanzas argentinas, las fintech están desafiando a los bancos tradicionales con una propuesta revolucionaria: la inclusión digital. Es un fenómeno que refleja no solo una tendencia local, sino global, donde la agilidad y la adaptabilidad definen a los nuevos líderes del sector.

Te puede interesar: Una fintech argentina recibió USD 40 millones de inversores globales para expandirse en América Latina

Argentina presenta un escenario peculiar. Un robusto segmento de la población, hasta ahora desatendido por las estructuras bancarias tradicionales, está siendo cautivado por las fintech. Esto no es un golpe de suerte, sino el resultado de una estrategia que pone al usuario en el centro del diseño de servicios financieros. La inclusión financiera, entonces, es la bandera que ondea en lo alto de este nuevo paradigma económico.

La informalidad laboral, un fenómeno intrincado en el tejido social argentino, se suma a la ecuación. Con un alto índice de adopción digital, el país se convierte en un laboratorio de innovación para soluciones que apuestan por la accesibilidad y la conveniencia. Frente a esta realidad, los bancos enfrentan una disyuntiva crítica: transformarse o quedar relegados.

Las fintech están desafiando a los bancos tradicionales con una propuesta revolucionaria: la inclusión digital

La transformación digital en la banca ya no es una cuestión de si, sino de cómo y cuán rápido. El desafío radica en desarrollar plataformas que no solo satisfagan las necesidades actuales de los consumidores, sino que también sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a las regulaciones en constante cambio y a las expectativas de los usuarios.

El diseño intuitivo y accesible se convierte en un estándar oro. Las soluciones que permiten a los usuarios personalizar su experiencia, definir alertas de seguridad y gestionar una amplia gama de productos financieros con un par de clics, están marcando la pauta. La banca ya no se trata solo de transacciones; es una experiencia integral que acompaña al cliente en cada aspecto de su vida financiera.

El acceso omnicanal es otro pilar crucial. La capacidad de gestionar finanzas desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar no es solo una comodidad, es una demanda imperante de los consumidores. Aquellas instituciones que reconozcan y ejecuten esta visión, ofreciendo una experiencia sin fisuras entre plataformas web y móviles, con tecnologías de identificación biométrica y un enfoque en la seguridad, no solo sobrevivirán, sino que prosperarán.

La capacidad de gestionar finanzas desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar no es solo una comodidad, es una demanda imperante de los consumidores

Esta es la nueva cara de la banca, una que entiende y se adapta al ritmo de vida de sus usuarios. Los bancos que estén dispuestos a innovar, que implementen tecnología de punta y que, sobre todo, pongan al cliente primero, no solo retendrán a su base de usuarios, sino que atraerán a aquellos que hasta ahora han navegado en aguas financieras sin anclarse a un puerto.

En este contexto, Argentina se posiciona en un punto de inflexión. La competencia fintech es feroz, pero es precisamente esta competencia la que impulsa la innovación y mejora la oferta para los consumidores. La banca tradicional no está fuera de juego, pero debe mover sus piezas con inteligencia. La tecnología y la personalización son los reyes en este juego, y el mate no está lejos para aquellos que no sepan jugar sus cartas en esta era digital.

El autor es VP de Producto de Infocorp