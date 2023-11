Sedentarismo cognitivo: las habilidades perdidas

La IA llegó para quedarse y el desafío es adaptarse a los cambios que propone

¿Qué pasaría si, con toda nuestra formación y cultura acumulada durante siglos, hiciéramos un viaje a la prehistoria? Casi con seguridad, estaríamos ahí más desvalidos que un cavernícola en el presente. En ese mundo primitivo, encender un fuego para cocinar los alimentos o para calentarnos resultaba crucial para la supervivencia, pero no había fósforos. Y la mayoría de nosotros no sabemos cómo crear una llama a partir de piedras o maderas. Quizás pronto perderemos la facultad de navegar sin GPS o conseguir alimento si no hay supermercados. En definitiva, la incorporación de herramientas que hicieron nuestra vida más sencilla nos hizo perder muchísimas habilidades.

Actualmente corremos el riesgo de perder pilares básicos de la cognición que son vitales para el pensamiento. Estos incluyen, entre otros, la capacidad de concentrarnos, la competencia lectora, el buen uso del lenguaje y el pensamiento lógico y matemático. Algunos ladrillos fundamentales no cambian. La clave, entonces, es separar lo importante de lo accesorio para no dejar por completo en manos de las máquinas aquellas habilidades que no deberíamos perder. Si el escenario futuro es muy incierto, debemos asegurarnos de no perder este tipo de capacidades que ayudan a que cada persona sea autónoma en distintas áreas del pensamiento. Algunas corrientes reformistas de la escuela basan sus decisiones en un enfoque que cobra cada vez más impulso: una visión clientelista de la educación que tiene que ser vendida, como buen producto de marketing, a sus consumidores, los estudiantes y sus padres. Y, por lo tanto, tiene que ser divertida, colorida, original y, además debe justificar, en cada uno de los tramos, la utilidad inmediata y evidente de lo que se está enseñando. Este enfoque marketiniano y cortoplacista de la educación presenta un riesgo sustancial: que dejemos de enseñar el valor del esfuerzo y de la concentración, del permanecer tres horas sentados, enfocados en algo difícil con la intención de resolverlo. Podemos incluso olvidar que, para llegar a lugares bellos, es indefectible a veces pasar por lugares difíciles y oscuros y que para eso hace falta tenacidad y resiliencia.

Perder la capacidad de calcular, de mantener la atención o de realizar durante un tiempo un esfuerzo deliberado para resolver un problema difícil, forma parte de un fenómeno que en nuestro libro “Artificial” llamamos sedentarismo cognitivo. Este concepto resulta más claro con un ejemplo del ámbito del cuerpo. Hace más de cien años que tenemos máquinas que nos transportan y podríamos imaginar un escenario futuro en el que directamente dejemos por completo de caminar y recurramos a la ayuda de un dispositivo para desplazarnos, ya sea un coche, una moto, o un patín eléctrico. Si esto fuese posible, ¿lo elegiríamos? La mayoría pensamos que no, porque es bastante claro que renunciar por completo a la actividad física no es bueno para nuestro futuro y la falta de movimiento genera consecuencias negativas claras para nuestra salud. Y pese a saberlo, hoy en día ya caminamos mucho menos que nuestros antepasados.

La portada de “Artificial”, el nuevo libro de Mariano Sigman y Santiago Bilinkis que explora el futuro del mundo frente a la IA

Esta analogía entre el movimiento mental y el del cuerpo nos sirve para pensar cuáles pueden ser las ventajas y las desventajas de apoyarnos en la IA para muchas habilidades cognitivas. La bicicleta puede servir como ejemplo de un equilibrio razonable. Usándola mantenemos el esfuerzo, pero con el mismo trabajo logramos llegar mucho más lejos que si vamos caminando. La usamos para potenciar nuestro alcance, sin anular nuestras capacidades. Esta es una metáfora del mejor uso del GPT o, más en general, de los grandes modelos de lenguaje. Usarlos con esfuerzo, con dedicación, cultivando una voz propia, con pensamiento crítico, con iteraciones y elaboraciones y elaborando una idea clara del contenido que queremos crear. Usarlo sin dejar de escribir, ni redactar, ni de corregir. Para que multiplique el esfuerzo que hemos hecho y nos permita llegar a lugares creativos que sin esta tecnología serían imposibles. Como la bicicleta. Que no sea un instrumento de la pereza sino un amplificador de nuestra propia inteligencia.

El uso indiscriminado de la inteligencia artificial, fundamentalmente en la escuela pero también fuera de ella nos pone en riesgo de delegar excesivamente habilidades cruciales para nuestro proceso de pensamiento y así perder autonomía en aspectos esenciales de la vida. De la misma manera en que no podemos darnos el lujo de dejar de caminar, tampoco deberíamos habilitar un uso de IA que acabe por hipotecar nuestro futuro, y que nos haga totalmente dependientes de esa herramienta.

Teniendo a disposición máquinas que nos permitan aprobar cualquier examen sin saber nada, la tentación de elegir el camino del menor esfuerzo y apoyarnos completamente en ellas será grande, pero tanto como lo es tomar un transporte en vez de caminar o correr treinta minutos hasta nuestro destino. Y aquí la paradoja: los que confían todos sus desplazamientos a un coche, son los mismos que luego pasan horas en un gimnasio corriendo en una cinta. ¿Realmente queremos pasar todos los exámenes sin esfuerzo? ¿Qué habilidades estamos dispuestos a perder en una concesión a la pereza?