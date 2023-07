A 24 horas de las PASO en Santa Fe: una elección con lecturas clave para el tablero político nacional

Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Pullaro, Carolina Losada y Patricia Bullrich

La elección que se celebrará este domingo en Santa Fe no serán una interna más, como la de cualquier otra provincia. No sólo porque se dará en uno de los principales distritos electorales, sino porque en la contienda se juegan liderazgos provinciales y alineamientos que tendrán fuerte repercusión en el tablero nacional.

Santa Fe será la última pulseada grande antes de los comicios nacionales de agosto entre los dos candidatos a presidente de Juntos por el Cambio, que ya celebraron con coincidente simpatía las victorias en San Juan y San Luis, dos terrenos donde hacía décadas gobernaba el peronismo. Ahora quieren sumar a Santa Fe a ese proceso de cambio, pero también dirimir fuerzas internas en una provincia grande.

En el medio tendrán otras dos elecciones, pero en las que se juegan menos dentro de su disputa interna, ya que tienen candidatos comunes del espacio para la elección a intendente de Córdoba y de gobernador en Chubut, que tendrán lugar en los próximos dos fines de semana.

Pero en Santa Fe los dos jugaron claramente sus diferencias al apoyar a distintos candidatos, justo quienes este domingo van a concentrar el principal dato de estos comicios. Lo que más importará del resultado de Santa Fe será saber quién se impondrá dentro del amplio frente opositor que armaron todo el radicalismo, el PRO y el socialismo para disputarle al peronismo la gobernación de la provincia, dentro de casi dos meses.

Los números previos perfilan al ganador de las PASO dentro de la alianza “Unidos” como el mejor posicionado para la general, ya que si se suman los votos de los tres grandes espacios que lo integran, probablemente orillen el 40%.

La senadora nacional Carolina Losada y el diputado provincial y ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro ya se enfrentaron en una interna hace dos años en el marco de la elección para senador nacional. Esa vez participaron cuatro precandidatos en la interna (ahora son tres con Mónica Fein por el socialismo) y la victoria de la ex periodista fue por apenas el 0,7%, unos 12 mil votos.

Desde aquella elección, Pullaro se propuso seguir en la carrera hacia la Gobernación y coronó más de un año de recorridas por la provincia, en tanto que Losada recién definió su postulación días antes del cierre de listas en mayo pasado.

Ese plus le hace confiar a los seguidores del ex ministro elegido por el ex gobernador Miguel Lifschitz que esta vez sí va a quedar arriba de su rival, aunque reconoce que será una elección muy pareja.

Carolina Losada y Maximiliano Pullaro

La interna nacional en Santa Fe

Horacio Rodríguez Larreta se mostró desde el inicio de la campaña junto a Pullaro y en sus últimas declaraciones antes de la veda electoral volvió a destacar sus preferencias por este candidato al señalar que lo valora “porque tiene experiencia, y la trayectoria vale mucho; fue ministro de Seguridad, que es hoy el principal problema de Santa Fe”.

En el equipo de Losada apuestan a su imagen de figura nueva de la política y al respaldo que le dio con varias visitas a la provincia Patricia Bullrich, con quien en el cierre de campaña firmó un compromiso con propuestas para atacar el problema de la inseguridad. La presidenta del PRO también prometió estar la noche del domingo en Rosario, donde los principales candidatos seguirán el escrutinio provisorio, que promete ser lento, sobre todo para las categorías de diputados provinciales y concejales.

La campaña estuvo teñida de acusaciones de alto voltaje, especialmente de parte de Losada, que llegó a afirmar que gane o pierda no va a trabajar con Pullaro después de la interna “por razones éticas”. El ex ministro explicó que no hará lo mismo y hasta reveló que muchos allegados a la actual senadora lo llamaron para aclararle que no estaban de acuerdo con la decisión que había tomado.

El socialismo se lamentó por tanta rivalidad, que considera le hace daño al espacio, en sintonía con algunos dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio que deslizaron que si en setiembre la oposición no gana la provincia, los precandidatos a gobernador que subieron tanto el tono de esta campaña serán los responsables.

Candidato o frente más votado

Durante la noche del domingo habrá un duelo para imponer distintas lecturas del resultado electoral. En Juntos por el Cambio van a hacer lo que suele ser un clásico en cada interna, que es sumar como se hacía con la histórica ley de lemas los votos conseguidos por los tres precandidatos a gobernador.

Esa cuenta no va a dejar dudas de que la diferencia de la alianza de la oposición con el frente que lidera el peronismo “Juntos avancemos” va a ser holgada. En los cálculos previos la suma en el frente opositor promete sacarle al otro entre 10 y 15 puntos, algo que desde ese lado creen será indescontable y pondrá al ganador de la interna, Pullaro o Losada, a las puertas de ser el próximo gobernador de Santa Fe.

No es lo que piensan todos. El propio Pullaro declaró que la que viene será otra elección y llamó a no subestimar al peronismo.

Marcelo Lewandowski

Desde el peronismo en el gobierno de Santa Fe los cálculos son también distintos. Creen que Marcelo Lewandowski va a ganar muy claramente su interna frente a los otros tres precandidatos de ese frente, y suman a esa victoria que además va a resultar el candidato individualmente más votado de toda la elección.

Lo imaginan consiguiendo alrededor del 20% de los sufragios y que sus tres competidores internos juntos le van a sumar otro 10% por lo menos. Si la diferencia entre frentes es de alrededor de diez puntos, creen que la elección para gobernador puede ser competitiva, porque asumen que esa diferencia, aunque parece grande, “es remontable”.

Los votos de Lewandowski

Basan tanto optimismo en que el candidato del peronismo puede salir a pescar en varias peceras. La primera es en la de sus rivales. Opinan que después de los cruces que hubo en la última campaña entre los dos principales candidatos de la oposición, esos votos no deberían sumarse automáticamente. “Losada no va a acompañar a Pullaro y viceversa”, aseguran.

Desde el vamos dan por hecho que Lewandowski va a consolidar para la elección general el voto de todo el peronismo y que, a diferencia de lo que puede pasar en el otro frente, en su espacio no habrá fugas.

Para reforzar esa imagen, en la semana posterior a las elecciones (es improbable que se concrete la misma noche del escrutinio como se había insinuado) los cuatro postulantes que disputaron por ser el candidato del peronismo en la general se van a juntar para una foto grupal de unidad.

En el peronismo confían además en la capacidad como candidato para la general que tiene Lewandowski, quien por su perfil podría sumar unos diez puntos que sostienen “son de él”, debido a que posee una imagen más amplia que la de un peronista clásico.

En esa cuenta incluyen además algunos votos del socialismo que, sostienen, una vez que no ganen, o sea “cuando se enfrenten a la realidad de tener que votar para gobernador a algún candidato con terminales en el PRO de Buenos Aires, van a migrar”. También cuentan a favor del senador del PJ a los que queden heridos después de las PASO en el frente opositor y a los votantes de otros partidos que queden afuera de la disputa por no superar el piso del 1,5% del padrón. Para pasar a la general, los candidatos a gobernador de cada frente o partido tendrían que cosechar más de 42 mil sufragios.

En menor medida, ponen en la sumatoria que podría aumentar la competitividad del senador nacional y ex periodista deportivo rosarino que va a aglutinar la mayoría de quienes no van a ir a votar en esta PASO (usualmente es menor el porcentaje que va a la interna con respecto al de la general), y los votos nuevos de los menores que se incorporen al padrón de acá al 10 de setiembre, unos 8 mil en toda la provincia. En contra habrá que ver si se bajan o no los 83 mil menores del voto joven que pueden sufragar esta vez, pero no está claro si podrán hacerlo en las generales.

Otros focos de la elección

-Un envión para las posibilidades de Lewandowski sería que se concrete el batacazo que piensa dar el peronismo en la elección por la intendencia de la ciudad de Rosario, donde deberá enfrentar a Pablo Javkin, que con el respaldo de Losada y Bullrich va por su reelección.

-Fuera de la elección para gobernador, otro punto que interesa en estas PASO es saber si el gobernador Omar Perotti podrá imponerse en la categoría para diputado provincial al otro frente. Si no fuera así pondría en riesgo su estrategia de buscar la presidencia de la Cámara. También le interesará ver cuántos candidatos de las otras listas con las que va a la interna en esa categoría se van a insertar en la nómina única con la que se presentará “Juntos " a la general. Y comparar sus votos con los que consiga Lewandowski, en una suerte de disputa por el liderazgo hacia el futuro del peronismo santafesino.

-Por el lado del Partido Socialista esta interna resolverá también cuestiones de liderazgo, ya que van a participar enfrentados en estos comicios, con listas divididas, principalmente para diputado nacional (el ex gobernador Antonio Bonfatti y la diputada Clara García encabezan dos), y también para senador y concejales de Rosario.

Los números de la interna

Se calcula que en esta interna el porcentaje de asistentes va a ser bajo y va a aumentar en la general. En las PASO de 2019 para la categoría gobernador votó el 69% del padrón.

Las vacaciones de invierno que empiezan el próximo lunes en Santa Fe podrían hacer desertar a algunos votantes. Algo de esto se insinuó durante la designación de autoridades de mesa, donde hubo falta de confirmación y obligó a la Secretaría Electoral de la provincia a trabajar contra reloj. Recién entre jueves y viernes se aseguraron la totalidad de las participantes, con reemplazos incluidos.

Este sábado personal de Correo iniciará el despliegue habitual para repartir el material electoral en las escuelas y habrá una especial custodia policial en Rosario para evitar amenazas o balaceras.

