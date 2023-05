Seguridad: parte del problema y lejos de ser la solución

Los ministros de seguridad no han logrado mejorar las gestiones que recibieron en las zonas más calientes del país (Rosario3)

Así es como visualiza la población, el ciudadano común, a su policía en algunas provincias de nuestra República Argentina. Santa Fe y Buenos Aires a la cabeza de las quejas y de la mala percepción por razones varias que se tiene de sus policías.

¿Es culpa de los hombres y mujeres que las componen que mal los consideren? ¿Esas almas que se uniforman día a día, con mayor, menor o escasa capacitación y profesionalismo para cumplir con su deber, son los culpables?

La remera que luce muchas veces el ex senador Esteban Bullrich tiene un texto que dice “Me define mi actitud”. Es verdad. ¿Quién no reconoce en las actitudes de este hombre que busca la aproximación, la cercanía y el consenso entre dirigentes políticos, esas acciones que lo definen como un hombre de bien?

Año tras año se degrada la seguridad pública de ambas provincias, en todos los ángulos y aristas de la multiplicidad de delitos contra las personas y la propiedad. El aumento en la violencia aplicada por los delincuentes en la consecución de delito ya es exponencial, llegando en infinidad de casos a no valorizar la vida de sus víctimas. No saben valorar su propia vida, por lo cual no tienen en cuenta la vida del otro.

En los actos delictivos sin frenos inhibitorios, ni siquiera diferencian las penas que podrían caberles en caso de tener que presentarse ante la justicia a rendir cuentas. No es lo mismo en cumplimiento de pena un robo o robo automotor que un homicidio en ocasión de robo, que tiene pena de entre 8 a 25 años de cárcel. Una vida arruinada de la víctima, y una vida arruinada del victimario.

Rosario en Santa Fe arde, el Gran Buenos Aires hecha humo, en ambos lugares su policía tiene más gente uniformada de policía que policías de verdad. ¿Se entiende? Difícil combatir el delito y al narco que viene ganando espacio (y dinero) con estos cuerpos policiales mal pagos, mal entrenados, mal capacitados, pero muy especialmente integrados por Millennials en mucha cantidad, que ingresaron por un sueldo y un trabajo, pero sin vocación.

La policía, en ocasiones, es parte del problema (Télam)

Ser policía no es un trabajo, es una profesión, quizás una de las mas estresante que existen, y seguramente junto a los bomberos, una de las únicas donde el profesional debe ir a buscar o dirigirse al lugar del problema o de peligro, lugar de donde puede salir airoso, lesionado o muerto. También en otros casos, procesado por la justicia ante la mala o buena interpretación de los hechos por parte de los fiscales de la justicia.

Se le exige muchas veces al hombre policía lo que no puede dar, ni está capacitado para dar, aquello para lo que debía estar preparado, pero no lo estaba. Aquello que los responsables políticos de la seguridad publica debían de proveerles, que era el sentido de pertenencia, el horizonte, la capacitación, y el camino de la honradez del servidor público.

Esa “actitud” político ministerial es la que no se vio a lo largo de muchas décadas en estas dos provincias, y en algunos periodos de la responsabilidad nacional. Esa actitud es la que define a los ministros de seguridad responsables/irresponsables, y la que en definitiva sufren día a día los habitantes.

Un político en funciones, en general, es a los ojos de los demás, lo que el cree que quieran que es como persona o funcionario. Algunas veces, no muchas, tenemos la suerte que la mejor versión del político coincide con la mejor versión de la persona misma.

Que poco profesionalismo se vio en estas últimas décadas en los equipos de trabajo de los ministros de seguridad de esas dos provincias mencionadas. Quienes debían dar el marco de actuación y realizar los planes de seguridad territoriales para el buen y optimo funcionamiento de sus policías, no tuvieron la capacidad, la inteligencia, el interés, o el coraje de llevarlos a cabo.

“Siga siga” decía Pancho Lamolina en el arbitraje del futbol de hace unas décadas, aunque la patada del contrario hubiese sido aplicada a la altura del cuello. “Siga siga” pareciera que dijeron los responsables de la seguridad de ambos territorios. La violencia creció, el delito creció, y el narco cómodamente se afincó.

Año tras año en las últimas décadas hemos tenido que soportar diferentes alquimias de ministros varios de seguridad en ambos territorios, que carentes de conocimiento en seguridad publica y sin equipo capacitado, vinieron con su librito y un tacho de pintura, creyendo que cambiar el color de los móviles o el uniforme policial era mostrar gestión en seguridad.

Leían el texto o libreto de lo que iban a hacer. A cambiar la policía, a sacar a los corruptos de dentro de la fuerza, a hacer más seguras las calles, a luchar contra las mafias, a desarticular el narcotráfico que cobra la vida de los hijos de muchas familias. Pareciera que algo salió mal, o no pudieron, no los dejaron, o no se animaron a hacer en forma completa lo que prometieron. Hoy estamos peor que antes. La gente lo siente así, mal, aunque con números traten de indicarnos que algunas variables tienden a mejorar.

No es solo cuestión de criticar profesionalmente en esta nota, sino de alertarlos y decirles que “trabajen seriamente para poner coto a tanto circo hueco”, recuperen a esas policías con trabajo coherente y profesionalismo, pero primero díganle a la población que se cayó muy bajo, que están en las antípodas de la excelencia y calidad policial, y que ahora retomar la senda llevará años.

Como no me canso de repetir, ningún ministro de seguridad en estas jurisdicciones entregó una mejor seguridad pública o policía que la que recibió al inicio de su gestión.

Basta de política con la seguridad, hay que hacer políticas de seguridad.

