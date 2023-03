Búsquedas laborales en verano

El verano es un momento ideal para tener reuniones por Zoom

Todas las organizaciones atravesaron transformaciones tecnológicas, en mayor o menor medida, la mayoría impuestas por el contexto ya que la pandemia las obligó a implementarlas para poder seguir operando. La pandemia también impuso cambios culturales y las organizaciones se han visto obligadas a realizar modificaciones en sus estructuras para acompañar estos requerimientos tan desafiantes.

Las empresas necesitan nuevas capacidades por parte de las y los colaboradores, por primera vez y de forma casi masiva, buscan organizaciones más humanas y orientadas al propósito en común, la diversidad, RSE, la agilidad y transparencia. Es la primera vez que generaciones tan diferentes conviven en una misma estructura y la primera vez en la que priman los requerimientos de los colaboradores por arriba de lo que querrían imponer las organizaciones.

Esta gran transformación y cambio requiere contar con líderes con nuevas habilidades y por este motivo el 2022 ha sido un año de mucho movimiento en las organizaciones, ha habido mucho recambio de personas. Últimamente me preguntan si el verano es el momento para buscar un cambio laboral.

Por algún motivo hay un sesgo por el cual la gente piensa que el verano es tiempo muerto, pero esto no es así. Yo supongo que tiene que ver con la idea de fin de año, fin de clases, fin de año fiscal etc. Y en el pasado, enero y febrero eran meses “muertos” ya que la mayoría de la gente en argentina se tomaba uno de los meses, entero, de vacaciones. Pero la realidad es que eso ya no es así, y las organizaciones siguen en movimiento, están a full.

¿Cómo será el verano 2023? Los veranos, históricamente han sido siempre movidos y con muchos procesos abiertos. Mi recomendación para aquellas personas que están en búsqueda activa es que no se tomen vacaciones de su búsqueda laboral. Viajen con sus computadoras, estén atentos a mails y mensajes internos en LinkedIn y sean proactivos.

El verano es un momento ideal para tener reuniones por Zoom ya que la agenda no los ata y no hay que hacer malabares para esquivar agendas, líderes y colaboradores para tener entrevistas sin presiones.

