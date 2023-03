Apagón: cómo se recompuso el suministro y por qué el gobierno cree que pudo haber sido un sabotaje

Cerca de las 21 de anoche en los despachos del Ministerio de Economía celebraban, tras las horas de tensión y nerviosismo por el apagón en medio país tras un incendio que sacó de circulación buena parte de la energía eléctrica del tendido nacional, que el 100% del suministro en el cableado había sido recompuesto.

La secretaría de Energía tuvo que apurar un operativo de urgencia ante un accidente intempestivo como es un incendio en medio del canal de circulación de la energía eléctrica. La transportista Transener detectó un foco de incendio a 8 kilómetros de General Rodríguez y luego de apagar el fuego, comenzó con un proceso de control de daños.

Uno de los generadores que salió del sistema interconectado como medida de seguridad fue Atucha I, a pocos kilómetros del incendio. Típicamente ante un incidente de esta naturaleza, las usinas tienen esquemas de salvaguarda que los desconectan al verse obstruida la circulación en el tendido nacional.

Atucha I fue apagando su nivel de actividad paulatinamente y, tras un chequeo de seguridad al intentar reconectarlo -un ejercicio similar, explicaron desde el área energética, a levantar el disyuntor de un domicilio, que vuelve a saltar en caso de que sigue existiendo una falla-, volvió a la normalidad.

El Gobierno sospecha que pudo haber intencionalidad en el incendio que provocó un apagón en medio país

Según explicó el subsecretario de Energía Eléctrica Santiago Yanotti en diálogo con Infobae, le tomará un tiempo a la central para volver al 100% de su capacidad operativa.

“Funcionó muy bien Atucha pero no vuelve a inyectar hasta dentro de 48 horas. No se apaga de golpe, sino de a poco con sistemas de backup, se prende de a poco y después que ingresa (al sistema interconectado) la potencia que inyecta requiere un par de días hasta que llega al 100%, pero lo importante es que no hubo ningún tipo de fallas”, mencionó.

“Atucha como máquina es la más grande en términos de potencia, son unos 750 megavatios los que genera y lo que se perdió por el apagón fueron 10 mil megavatios. Son muchas generadoras las que ‘salieron’. El tiempo de tres horas para restablecerlas es bastante razonable”, aseguró.

De acuerdo a Yanotti, ese tiempo hasta que Atucha I vuelva al 100% de su producción no implicaría que haya desabastecimiento de energía. “No necesariamente haya faltantes porque hay más oferta eléctrica de lo que necesitamos, usamos la más barata, Atucha y Embalse son las más baratas y confiables, quizás tengamos que quemar combustible líquido que es un poco más caro”, aclaró.

Según estimaron en la Secretaría de Energía, poco antes de las 20 se restableció el sistema de interconexión en todo el país. Eso no implica, explicaron, que el 100% de los usuarios tenga luz y que no se detecten cortes, pero mencionaron que en ese caso la responsabilidad pasará a las distribuidoras.

La carta que envió Massa a la justicia en que manifiesta la sospecha de un incendio intencional

Otro tema es la cuestión de las causas del incendio. A través de una carta dirigida al Juez Federal de Primera Instancia de Campana, Adrián González Charvay, el ministro de Economía, Sergio Massa, solicitó que se tomen las medidas necesarias a fin de “investigar, perseguir y en su caso detener a los responsables de los gravísimos hechos ocurridos durante el día de la fecha (1 de marzo de 2023) y que podrían encuadrar en el delito de incendios y estragos (Art. 186 del Código Penal)”.

“Como es de público conocimiento, en las últimas horas se registraron dos grandes incendios sobre islas del delta del Río Paraná. Los mismos tienen lugar en la zona del sur de delta, más precisamente en la localidad de Campana, Buenos Aires”, continúa el comunicado formal del Gobierno. “En ese sentido, atendiendo a la certeza que me invade sobre la intencionalidad de los acontecimientos, solicito a V.S. prosigan las actuaciones de rigor”, cerró el ministro.

Fuentes del Palacio de Hacienda consideran que hay elementos para creer que pudo haber sido un sabotaje, aunque aclaran que deberá determinarlo la investigación judicial. Según imágenes que analizaron en los despachos pasada la noche, la sospecha surge en que el foco del incendio estuvo muy cerca de uno de los cableados, en los pastos que están pegados al tendido.

Un elemento que dilucidará si hubo premeditación o no será si los peritajes encuentran que el fuego fue, por ejemplo, iniciado con gasoil, algo que, sostienen en el ministerio, configuraría un indicio claro de intencionalidad.

