Ingresos pasivos: qué son y que podría generarnos

Los ingresos pasivos hacen referencia a toda actividad que genera beneficios económicos sin necesidad de destinar tiempo y atención de forma permanente. Si bien es necesario contar con un capital inicial, no exigen salidas frecuentes de dinero. A continuación, analizamos los ingresos pasivos generados por 5 fuentes diferentes: renta de un departamento, inversión en acciones, creación de un Canal de YouTube e inversión en negocio de la economía real.

1 - Rendimiento anual de un departamento de un 1 ambiente

Alquiler mensual, $60.000, inversión inicial, USD 85.000. ¿Cuánto deja de renta anual sobre inversión?

Comprar un departamento de 1 ambiente y alquilarlo a $60.000 mensual otorga un rendimiento anual a la inversión del 2,5%, dicho valor está ubicado en el rango de rendimiento que se observaba en 2021 para un inmueble en CABA (1,5%-3,1%). Sin embargo, con la evolución de la inflación y el incremento de los costos a cargo del propietario esta renta podría ubicarse en términos netos promedios descontando costos de entre 1 % al 1,5 % anual del valor de la inversión realizada.

Para recuperar el valor de la inversión inicial en el departamento es necesario que transcurran 40 años. Es un retorno de un poco más de la mitad de vida promedio de un argentino en nuestro país. Parecería ser un retorno bajo en relación al capital invertido y los riesgos que hoy tiene este tipo de inversiones en relación a la nueva ley de alquileres es que los propietarios no ven conveniente para rentar y por eso la retiran de oferta para el alquiler.

2 - Inversión en Acciones.

¿Cuáles tuvieron mayor rendimiento en 2022? ¿Alguna le ganó a la Inflación del 97% en el acumulado del año?

Si se hubieran invertido $10.000 en cada uno de los instrumentos detallados en el gráfico, se tendría las siguientes ganancias anuales:

- Merval: agrupa las acciones de empresas argentinas que se caracterizan por ser sólidas y estables como YPF, Molinos Río de la Plata, Pampa Energía y Central Puerto. Su rendimiento anual fue del 138,8%, es decir como resultado se tendría una ganancia de 13.800 pesos.

- Plazo fijo UVA: su rendimiento se encuentra sujeto al valor de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que depende del índice CER que refleja la evolución de los precios de los bienes y servicios registrados por el Indec. En 2022 tuvo un rendimiento del 91,7%, generando ganancias por 9.170 pesos.

- Cedears: al considerar el promedio de 3 de las empresas más importantes, Johnson & Johnson, Coca Cola y Petrobras, en 2022 la cotización promedio incrementó un 84,5%, obteniendo como ganancia $8.450 luego de una inversión de 10.000 pesos.

- Plazo fijo tradicional: es un instrumento de inversión de renta fija, es decir se deposita en un banco cierta cantidad de dinero por un periodo mínimo de 30 días y se obtiene un interés preestablecido. La ganancia luego de depositar $10.000 sería de 7.500 pesos.

Para conocer el rendimiento real de las inversiones mencionadas es necesario considerar la inflación, la cual en promedio en 2022 fue del 97% y sólo instrumentos como el Plazo fijo UVA y el Índice Merval pudieron igualarla generando ganancias reales positivas. Cabe destacar que Bitcoin no se encuentra en el gráfico debido a que tuvo una caída del 64% durante el 2022. El Bitcoin es uno de los instrumentos más volátiles a la hora de invertir.

La premisa a la hora de invertir es diversificar, toda inversión implica un riesgo y no es posible saber con certeza su rendimiento futuro. Si durante el 2022 se hubiera elegido sólo un instrumento no habría sido suficiente para cubrir la pérdida por inflación.

Observando el rendimiento de las acciones de empresas argentinas de forma particular, YPF fue la que mayor incremento tuvo en su cotización (284,6%), seguido por la empresa Central Puerto con el 220,2%.

3 - Creación de un Canal YouTube

¿Cuál es la métrica por el cual una vez subido un video hubiese rendido en la monetización más que la inflación anual?

Al subir un video a YouTube se lo puede evaluar por medio de diferentes métricas: vistas, cantidad de clics, tiempo de visualización, duración promedio de visualizaciones, suscriptores, revenue per mille (RPM), entre otros. La métrica RPM hace referencia al seguimiento de ingresos que se obtiene cada 1.000 visualizaciones, para ello es necesario en primera instancia que el canal de YouTube este monetizado. En Argentina, para 2023 los ingresos serán de 0,77 dólares cada 1.000 visitas, de los cuales un 45% son comisión de la plataforma, además se deben descontar impuestos.

La característica de los ingresos incluidos en el RPM es que son netos, es decir son los ingresos obtenidos luego de aplicarse el porcentaje de comisión de YouTube y considerando solo las vistas monetizadas. Las fuentes de ingreso principales de un creador de contenido son:

- Membresías.

- YouTube premium.

- Súper chat.

- Súper calcomanías

Al multiplicar el número de visualizaciones del video al mes por 0,77 dólares y dividirlo entre 1.000, se tendría una estimación del ingreso bruto mensual obtenido. Las ganancias mensuales entre youtubers son dispares, dependen de factores como cantidad visualizaciones o popularidad de sus videos. El ingreso neto es el medido por la RPM, que dependiendo el número de visualizaciones es posible que se encuentre por encima de la tasa de inflación anual, generando ingresos reales positivos.

4 - Inversión en un negocio de tercero

Caso de inversión de USD 85.000 en departamento vs Inversión gastronómica con retorno de inversión en 50 meses. ¿Cuánto nos estaría dando en forma mensual vs departamento? Tomamos un caso que no le fue tan bien con el negocio y es renta variable con riesgo vs inmueble.

A un capital inicial de USD 85.000 es posible invertirlo en un departamento cuyo valor de alquiler mensual se sitúa en $60.000 o en un local gastronómico generando en forma mensual beneficios por $578.000.

En el segundo caso la ganancia es ampliamente mayor a la obtenida de alquilar un inmueble luego de invertir el mismo capital inicial. Se debe considerar que la inversión en local gastronómico es de tipo renta variable con riesgo, a mayor riesgo mayor es el nivel de ganancias, con lo cual en última instancia la decisión de si invertir en un inmueble o en un local comercial estará dado por el perfil del inversionista y su actitud ante el riesgo (arriesgado, moderado o conservador).

Rendimiento mensual de inversión en inmueble vs inversión gastronómica. Mismo capital inicial

Dave Ramsey, asesor norteamericano en finanzas personales, aseguró que “paz financiera no es comprar cosas, es vivir con menos de lo que ganás de forma que puedas retribuir e invertir. No podés ganar hasta que hagas esto”.

Sin este paso es difícil lograr ingresos pasivos. El segundo paso es seleccionar muy bien el sector a invertir para convertir nuestro ahorro en una inversión con ingreso y rendimiento constante a lo largo del tiempo.

