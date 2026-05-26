Opinión

El Papa, la dignidad humana y el peligro del gemelo digital

La encíclica emitida por León XIV enfatiza la necesidad de establecer un marco legal que regule el uso de inteligencia artificial y la administración de datos personales en la gestión estatal, priorizando la protección de derechos fundamentales

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La reciente discusión sobre el llamado “gemelo digital social” en la Argentina nos obliga a abrir un debate urgente y profundo. No estamos frente a una cuestión meramente tecnológica. Estamos discutiendo poder, soberanía, democracia y derechos humanos en el siglo XXI.

En este contexto, la publicación de Magnifica Humanitas, la primera encíclica del papa León XIV, aporta una mirada imprescindible. Allí se advierte con claridad que la Inteligencia Artificial “no es neutral” y que quien controle estas tecnologías “impondrá su visión moral como infraestructura invisible de los sistemas”.

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La definición es contundente. Y profundamente política.

Porque detrás de los discursos sobre eficiencia, innovación y modernización del Estado, existe una disputa concreta sobre quién administra la información de millones de personas y con qué objetivos.

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Los datos personales no son mercancías. Son parte de la dignidad humana. Reflejan historias de vida, trayectorias sociales, vínculos, necesidades, derechos. Cuando esa información queda concentrada en manos de corporaciones tecnológicas extranjeras, sin regulación adecuada ni control democrático, no solo se vulnera la privacidad: también se debilita la soberanía de los Estados y la libertad de las sociedades.

La encíclica recupera una idea central de la doctrina social: la tecnología debe estar al servicio de la persona humana y del bien común, nunca al revés. Y allí aparece uno de los riesgos más preocupantes de esta época: la naturalización de que toda decisión social puede ser reemplazada por sistemas automatizados, diseñados lejos de nuestras comunidades y orientados por intereses económicos globales.

Innovación no es sinónimo de progreso. Y progreso tampoco significa necesariamente desarrollo.

El desarrollo implica inclusión, ampliación de derechos, igualdad de oportunidades y fortalecimiento democrático. Una sociedad no es más desarrollada porque acumule más tecnología, sino porque logra que esa tecnología mejore efectivamente la vida de su pueblo.

La Inteligencia Artificial puede ser una herramienta extraordinaria para la gestión pública y especialmente para las políticas sociales. Puede ayudar a identificar situaciones de vulnerabilidad, optimizar recursos, mejorar sistemas de salud, educación o asistencia social, y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado. Negar esas posibilidades sería un error. Pero también sería un error gravísimo aceptar sin discusión modelos de gestión basados en la acumulación masiva de datos sensibles, sin garantías institucionales, sin marcos legales claros y sin control democrático.

Hoy la Argentina carece de una legislación integral debatida y votada en el Congreso Nacional que regule específicamente el uso de Inteligencia Artificial aplicada a la administración pública y al procesamiento masivo de datos personales. Esa ausencia no puede ser reemplazada por decisiones administrativas ni acuerdos entre gobiernos y empresas privadas.

El Poder Legislativo tiene un rol indelegable. Debe discutir límites, controles, responsabilidades y garantías. Debe establecer quién accede a los datos, para qué fines, durante cuánto tiempo y bajo qué mecanismos de auditoría pública. Debe proteger derechos fundamentales antes de que los hechos consumados vuelvan irreversibles prácticas profundamente nocivas para la democracia.

Porque cuando el control tecnológico se concentra, también se concentra el poder político.

La propia encíclica advierte sobre el peligro de un “tecnofascismo” capaz de convertir los algoritmos en herramientas de dominación cultural, económica y social. No es una exageración distópica: es la constatación de que las plataformas digitales ya moldean conductas, consumos, discursos públicos y formas de participación ciudadana en todo el mundo.

Necesitamos una discusión democrática amplia, con participación de universidades, organismos de derechos humanos, trabajadores, científicos, organizaciones sociales y representantes del pueblo. Porque lo que está en juego no es solamente un modelo tecnológico. Es el tipo de sociedad que queremos construir.

La Argentina necesita innovación. Necesita ciencia. Necesita inteligencia artificial. Pero necesita, sobre todo, que esas herramientas estén subordinadas a un proyecto humanista, democrático y soberano.

Como plantea Magnifica Humanitas, la humanidad enfrenta una elección decisiva: construir una nueva Torre de Babel dominada por el poder tecnológico o una sociedad donde la técnica esté al servicio de la dignidad humana.

Esa decisión no puede quedar en manos del mercado ni de corporaciones extranjeras. Debe quedar en manos de la democracia.

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