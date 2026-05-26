Georgia celebra el Día de su Independencia y más de un siglo de hermandad con Argentina

Las banderas de Argentina y Georgia se exhiben juntas, simbolizando las relaciones diplomáticas y la cooperación entre ambas naciones en un evento oficial. (Embajada de Georgia en Buenos Aires)

Georgia celebra el Día de su Independencia el 26 de mayo, un día después de que Argentina conmemora el aniversario de la Revolución de Mayo. A lo largo de nuestra historia milenaria, hemos atravesado varias etapas para lograr nuestra independencia. Este recorrido no hubiera sido posible sin el acompañamiento de los países amigos y aliados nuestros.

“En nombre de mi gobierno tengo la honra de expresar al Gobierno de la República Argentina mis agradecimientos por el reconocimiento de la Georgia como estado libre e independiente, y por el acto de solidaridad democrática y republicana al proclamar su deseo de estar de derecho en relaciones con el Estado y la Nación Georgianos. La República Argentina ha sido la primera, por su acto de reconocimiento, en admitir al estado de Georgia en la comunidad de las naciones, reconociendo el derecho de las naciones de disponer de su suerte. Tengo la honra de rogar a V.E. quiera hacerse, de esto, el intérprete ante al Gobierno Argentino, como asimismo de los sentimientos de profundo agradecimiento del pueblo georgiano, y de su esperanza de ver estrecharse, por sus principios comunes, las relaciones mutuas de ambos Estados y los lazos morales y económicos, a los cuales el acto de reconocimiento sirve de base y de origen”.

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Estas palabras son las que se leen en la nota diplomática del entonces representante de Georgia en Alemania, Vladimer Ajmeteli, dirigida al representante de la legación argentina, Luis Molina. Así respondió Georgia a Argentina, el primer país que, con el Decreto del Presidente Hipólito Yrigoyen, oficialmente reconocía a Georgia como libre e independiente el 15 de septiembre de 1919. Este hito histórico merece su debida consideración y celebración hoy también. Con este reconocimiento, se fundamentaron los profundos vínculos históricos que unirían a Georgia y Argentina para siempre. No cabe duda de que el sostén decisivo de éste fundamento fueron precisamente los valores democráticos.

La República Democrática de Georgia nació el 26 de mayo de 1918 y este hito histórico dejó una huella importante en el camino de la formación de Estado de Georgia. Durante su existencia, se implementaron cambios democráticos destacados para aquella época; entre otros, se llevaron a cabo las elecciones universales y democráticas, se les concedió a las mujeres el derecho a participar en dichas elecciones, es más, cinco de ellas fueron elegidas como miembros del parlamento georgiano, se adoptó la Constitución, se establecieron las instituciones del Estado, se desarrolló la legislación para proteger a las minorías nacionales y religiosas, se fundó la primera Universidad georgiana.

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Lamentablemente, la República Democrática de Georgia tuvo una vida corta – de solamente tres años, debido a la ocupación del país por parte de la Rusia soviética. Sin embargo, la ocupación soviética de setenta años nunca logró detener la lucha del pueblo georgiano por la libertad y por la democracia.

La independencia de Georgia se restauró en 1991. La independencia de la Georgia moderna fue declarada sobre la base del legado histórico-jurídico y democrático de la República Democrática de Georgia. Por otra parte, a lo largo de ese periodo, Argentina tuvo sus propias luchas por sus ideales democráticos lo que culminó en el año 1983 con el inicio de la democracia ininterrumpida que ya cuenta más de cuarenta años.

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En 1992, poco después de que Georgia restaurara su independencia, se establecieron las relaciones diplomáticas entre Georgia y Argentina. Desde 2011 la Embajada de la República Argentina en Türkiye es concurrente para Georgia. En el año 2012 se abrió la Embajada de Georgia en Buenos Aires. Desde entonces, los vínculos entre los dos países se han ido ampliando a lo largo de los años con más fuerza, y hoy nos complace observar que las relaciones han alcanzado una madurez histórica.

Resaltamos orgullosamente que no existe ningún asunto problemático en las relaciones, que pueda arrojar sombra alguna sobre nuestros vínculos ya tan estrechos de amistad. La cooperación en los ámbitos político y diplomático ha alcanzado su nivel más alto, mediante los acuerdos se ha ampliado la base jurídica, se activó la diplomacia parlamentaria y culturalmente, los países se han ido acercando cada vez más. Las estrechas relaciones que unen a los países también se evidencian en la creciente dinámica de intercambio de visitas, tanto a nivel ejecutivo como legislativo.

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Georgia y Argentina comparten los mismos valores: el respeto por la integridad territorial y por la soberanía, la independencia política, la democracia y el estado de derecho. La protección del orden internacional basado en reglas, así como de los principios del derecho internacional y de la carta de la ONU son pilares fundamentales para ambos países en el marco de la diplomacia multilateral.

A pesar de los logros conjuntos, creemos que la profundización de la cooperación entre Georgia y Argentina puede traer muchos más beneficios para el bienestar de nuestros pueblos. Deseamos que ambos países geográficamente alejados uno de otro, se acerquen aún más entre sí desde el punto de vista económico-comercial y cultural. Es nuestra prioridad desarrollar cooperación sectorial en las esferas agrícola y vitivinícola.

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Además, con la ubicación estratégica, con el papel significativo en el Corredor Medio de creciente importancia y la infraestructura relevante, el entorno favorable para negocios e inversiones, la red amplia de tratados de libre comercio, la función de hub de tránsito y de logística, así como con su hospitalidad excepcional, Georgia sigue abierto para Argentina y los argentinos.

En ese sentido, teniendo en cuenta que la prioridad del gobierno argentino es la apertura a nuevos mercados y por consiguiente, la diversificación de las exportaciones, Georgia se ofrece no únicamente como un mercado comercial, sino también como un hub regional y como una plataforma para la salida de los productos argentinos a los mercados de aproximadamente 2.3 mil millones habitantes, con los que Georgia tiene firmado Tratados de Libre Comercio. Estamos convencidos de que el excelente estado de las relaciones política-diplomáticas producirá un efecto hondamente positivo en el intercambio comercial entre nuestros países, así como contribuirá a la profundización de los vínculos en los respectivos sectores económicos.

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Argentina y Georgia realmente tiene mucho en común. El vino como parte de identidad de ambas naciones, la pasión por el fútbol, rugby y el deporte en general, el amor hacia los bailes, la fuerte tradición literaria, las costumbres familiares son solamente una parte de las similitudes culturales que comparten los pueblos georgiano y argentino. Tal vez sea por ello que tan sencillo y agradable se hace comunicarnos y trabajar conjuntamente. Será por este motivo que la comunidad georgiana (de la que mucho se cuenta en varios de los artículos de este libro) encontró en Argentina su nuevo hogar, donde pudo reanudar sus actividades y así seguir contribuyendo a la vida estatal de su patria y al ámbito cultural de ambos países. Esperamos que los georgianos y los argentinos disfrutemos de muchas oportunidades para compartir mutuamente aún más nuestras características culturales, para descubrir y fortalecer nuestros conocimientos sobre peculiaridades culturales similares o diferentes y de esta manera acercarnos más a pesar de la distancia física. Al respecto, cabe señalar que Georgia seguirá con sus brazos bien abiertos para recibir a los visitantes y turistas argentinos. También es gratificante que cada vez más georgianos se interesen por Argentina y deseen viajar para disfrutar de la rica naturaleza y cultura de este país.

Hoy, más de un siglo después de que Argentina reconociera a Georgia, el principal objetivo estratégico de la política exterior de Georgia es fortalecer la soberanía del país y restaurar la integridad territorial de manera pacífica dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas. Además, Georgia aspira a la membresía en la Unión Europea y la OTAN, crucial para su seguridad y prosperidad. Una de las principales prioridades de la política exterior de Georgia es profundizar la cooperación estratégica con los países vecinos (Azerbaiyán, Armenia y Türkiye) en todos los ámbitos.

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En cuanto a Rusia, Georgia no restablecerá relaciones diplomáticas con su vecino del norte, mientras este ocupe dos de las regiones indivisibles de Georgia (Abjasia y la Región de Tsjinvali/Osetia del Sur) en flagrante violación del derecho internacional.

Asimismo, como la dirección de suma importancia de la política exterior de Georgia, se han fortalecido especialmente durante la última década las relaciones con Latinoamérica. Desde este punto de vista, es particularmente importante, profundizar aún más los vínculos con países de ideas afines de la región. Argentina es un socio de ese tipo, un socio clave para Georgia y, por lo tanto, se le atribuye un valor especial a la cooperación entre Georgia y Argentina. Por su parte, Georgia es un socio fiable para Argentina tanto en el Cáucaso Sur, como en la región del Mar Negro.

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Con el espíritu de la celebración de nuestros días patrios, seguiremos trabajando conjuntamente para ampliar y profundizar la cooperación entre Georgia y Argentina, dos naciones amantes de la libertad, con valores democráticos compartidos y con los lazos históricos de amistad.