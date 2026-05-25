Opinión

Moreno vs. Saavedra: la primera grieta nació antes de que existiera la Argentina

Empezó en 1810, cuando dos hombres discutieron cómo debía nacer una nación que todavía estaba intentando descubrir qué quería ser

Guardar
Moreno Saavedra portada
Mariano Moreno y Cornelio Saavedra

La Argentina nació dividida. Mucho antes del peronismo y el antiperonismo. Mucho antes de unitarios y federales. Incluso antes de la declaración de la Independencia.

La primera gran grieta política argentina empezó en mayo de 1810 y tuvo dos nombres: Mariano Moreno y Cornelio Saavedra.

PUBLICIDAD

No fue solamente una pelea de egos.

Fue un choque de modelos de poder, de velocidades políticas y de visión de país.

PUBLICIDAD

Uno representaba la revolución inmediata.

El otro, la administración prudente del cambio.

Moreno era el ideólogo.

Saavedra era el hombre fuerte.

Moreno escribía.

Saavedra mandaba tropas.

Moreno creía que las revoluciones no admiten medias tintas. Que había que avanzar rápido, limpiar resistencias, centralizar el poder y construir un nuevo orden político casi desde cero. Tenía una mirada jacobina, influida por la Revolución Francesa y por las ideas ilustradas.

Saavedra desconfiaba de los saltos al vacío. Entendía que sin estabilidad política y militar la revolución podía terminar destruida. Prefería negociar, contener y avanzar gradualmente.

Ahí nació una tensión que la Argentina jamás resolvió:

¿Cambiar todo de golpe o transformar lentamente?

¿Confrontar o administrar?

¿Revolución o gobernabilidad?

Dos siglos después, esa discusión sigue viva.

El kirchnerismo construyó buena parte de su identidad política sobre una lógica “morenista”: la idea de la transformación acelerada, la épica permanente, la confrontación como motor político y la convicción de que la moderación muchas veces es una forma de claudicación.

El antikirchnerismo, en cambio, suele pararse más cerca de una lógica “saavedrista”: gradualismo, institucionalidad, búsqueda de acuerdos, temor al exceso de poder concentrado y prioridad del orden sobre la épica.

Por supuesto, toda analogía histórica tiene límites.

Moreno no era kirchnerista.

Saavedra no era liberal republicano del siglo XXI.

Pero la matriz emocional y política de aquella pelea sigue apareciendo una y otra vez en la Argentina.

La historia oficial, durante décadas, romantizó a Moreno. El joven brillante. El intelectual intenso. El revolucionario puro que muere en alta mar rumbo a Europa a los 32 años. Su muerte temprana ayudó a convertirlo en mito.

Saavedra, en cambio, quedó muchas veces retratado como conservador, lento o ambiguo. Pero hay una verdad incómoda: sin Saavedra probablemente la Revolución de Mayo no sobrevivía ni una semana.

Porque las ideas necesitan fuerza.

Y las revoluciones necesitan poder real.

Saavedra tenía el control del Regimiento de Patricios. Tenía calle, tropa y respaldo popular. Moreno tenía la capacidad intelectual para darle sentido político al movimiento. Uno aportaba legitimidad armada. El otro, legitimidad ideológica.

La pelea entre ambos explotó rápidamente.

Moreno impulsó medidas durísimas contra los enemigos de la revolución. Saavedra buscó moderar el proceso. Moreno quería un gobierno central fuerte en Buenos Aires. Saavedra entendía que había que incorporar a las provincias y ampliar consensos.

Finalmente, Saavedra ganó la pulseada política cuando se incorporaron diputados del interior y nació la Junta Grande. Moreno quedó aislado, renunció y fue enviado en misión diplomática a Europa. Murió en el viaje, en circunstancias que todavía alimentan sospechas históricas.

Pero la paradoja argentina apareció enseguida.

Saavedra ganó el poder.

Moreno ganó la posteridad.

Y acaso ahí esté una de las claves de la Argentina contemporánea: los moderados suelen administrar el presente; los intensos suelen dominar el relato histórico.

La grieta argentina no empezó en televisión.

No empezó en redes sociales.

Ni siquiera empezó con el siglo XX.

Empezó en 1810, cuando dos hombres discutieron cómo debía nacer una nación que todavía estaba intentando descubrir qué quería ser.

Temas Relacionados

Argentina25 de MayoMariano MorenoCornelio SaavedraEduardo Feinmann

Últimas Noticias

Mientras miramos la ola de la IA, el tsunami del quantum se acerca

Un grupo creciente de compañías ya está incorporando soluciones cuánticas para optimizar operaciones financieras, acelerar desarrollos moleculares y enfrentar retos de ciberseguridad, mientras expertos advierten sobre riesgos en la falta de preparación empresarial

Mientras miramos la ola de la IA, el tsunami del quantum se acerca

25 de Mayo: libertad, orden e institucionalidad

La conmemoración brinda un contexto para repasar el proceso histórico que permitió consolidar la autonomía nacional a través de la creación de instituciones sólidas y el respeto por un marco jurídico claro

25 de Mayo: libertad, orden e institucionalidad

El nuevo trabajo del CEO: unir mundos que piensan distinto

En un escenario donde la fragmentación política, tecnológica y emocional afecta a las empresas, el liderazgo ejecutivo enfrenta el reto de construir sentido compartido y compromiso en equipos diversos, equilibrando la gestión del presente con la visión del futuro

El nuevo trabajo del CEO: unir mundos que piensan distinto

La paradoja argentina de los colegios inmobiliarios

El mercado inmobiliario argentino enfrenta críticas por su estructura burocrática y regulaciones restrictivas que limitan la competencia

La paradoja argentina de los colegios inmobiliarios

La salud mental no puede seguir esperando

El Senado de la Nación debate una reforma clave para la Ley Nacional de Salud Mental en Argentina

La salud mental no puede seguir esperando

DEPORTES

El insólito intercambio entre Messi y un fanático que revolucionó las redes por el gesto del jugador: “No anda esto”

El insólito intercambio entre Messi y un fanático que revolucionó las redes por el gesto del jugador: “No anda esto”

El gran elogio del director de Alpine a Colapinto por su rendimiento en la F1: “Ojalá siga así por mucho tiempo”

Juan Martín del Potro volvió a jugar al tenis en una histórica exhibición y un detalle llamó la atención en los fanáticos

La decisión de Julián Álvarez sobre su futuro tras el Mundial en medio de la puja entre el Atlético de Madrid y el Barcelona

La particular reacción de Hamilton y Verstappen con Kimi Antonelli tras su triunfo en Canadá que causó furor en la Fórmula 1

TELESHOW

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, enfrentados por la mascota familiar: cómo fue la pelea por Frida tras la separación

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, enfrentados por la mascota familiar: cómo fue la pelea por Frida tras la separación

El álbum de fotos del bebé de María Belén Ludueña y Jorge Macri: las imágenes más tiernas de Vito

Tini Stoessel se convirtió en “la peluquera” de Rodrigo De Paul: el video del nuevo corte del futbolista

Quién es Rochi Hernández, la actriz de La casa de los espíritus: sus comienzos y el famoso que le abrió la primera puerta

Premios Gardel 2026: quién será el conductor de la gala y la banda que recibirá el premio a la trayectoria

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: El Ministerio de Energía y Minas ajusta controles para la transición al E10

Guatemala: El Ministerio de Energía y Minas ajusta controles para la transición al E10

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo podría impactar a El Salvador?

La medicina avanzada y los precios competitivos consolidan a Guatemala como destino regional de salud

Retrasan apostillas hasta cuatro meses y venden citas por USD 400: crece el mercado negro en Nicaragua

Ataques rusos y advertencias a Bielorrusia: las implicaciones de una escalada en el flanco norte de Ucrania