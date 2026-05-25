Moreno vs. Saavedra: la primera grieta nació antes de que existiera la Argentina

Mariano Moreno y Cornelio Saavedra

La Argentina nació dividida. Mucho antes del peronismo y el antiperonismo. Mucho antes de unitarios y federales. Incluso antes de la declaración de la Independencia.

La primera gran grieta política argentina empezó en mayo de 1810 y tuvo dos nombres: Mariano Moreno y Cornelio Saavedra.

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No fue solamente una pelea de egos.

Fue un choque de modelos de poder, de velocidades políticas y de visión de país.

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Uno representaba la revolución inmediata.

El otro, la administración prudente del cambio.

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Moreno era el ideólogo.

Saavedra era el hombre fuerte.

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Moreno escribía.

Saavedra mandaba tropas.

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Moreno creía que las revoluciones no admiten medias tintas. Que había que avanzar rápido, limpiar resistencias, centralizar el poder y construir un nuevo orden político casi desde cero. Tenía una mirada jacobina, influida por la Revolución Francesa y por las ideas ilustradas.

Saavedra desconfiaba de los saltos al vacío. Entendía que sin estabilidad política y militar la revolución podía terminar destruida. Prefería negociar, contener y avanzar gradualmente.

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Ahí nació una tensión que la Argentina jamás resolvió:

¿Cambiar todo de golpe o transformar lentamente?

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¿Confrontar o administrar?

¿Revolución o gobernabilidad?

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Dos siglos después, esa discusión sigue viva.

El kirchnerismo construyó buena parte de su identidad política sobre una lógica “morenista”: la idea de la transformación acelerada, la épica permanente, la confrontación como motor político y la convicción de que la moderación muchas veces es una forma de claudicación.

El antikirchnerismo, en cambio, suele pararse más cerca de una lógica “saavedrista”: gradualismo, institucionalidad, búsqueda de acuerdos, temor al exceso de poder concentrado y prioridad del orden sobre la épica.

Por supuesto, toda analogía histórica tiene límites.

Moreno no era kirchnerista.

Saavedra no era liberal republicano del siglo XXI.

Pero la matriz emocional y política de aquella pelea sigue apareciendo una y otra vez en la Argentina.

La historia oficial, durante décadas, romantizó a Moreno. El joven brillante. El intelectual intenso. El revolucionario puro que muere en alta mar rumbo a Europa a los 32 años. Su muerte temprana ayudó a convertirlo en mito.

Saavedra, en cambio, quedó muchas veces retratado como conservador, lento o ambiguo. Pero hay una verdad incómoda: sin Saavedra probablemente la Revolución de Mayo no sobrevivía ni una semana.

Porque las ideas necesitan fuerza.

Y las revoluciones necesitan poder real.

Saavedra tenía el control del Regimiento de Patricios. Tenía calle, tropa y respaldo popular. Moreno tenía la capacidad intelectual para darle sentido político al movimiento. Uno aportaba legitimidad armada. El otro, legitimidad ideológica.

La pelea entre ambos explotó rápidamente.

Moreno impulsó medidas durísimas contra los enemigos de la revolución. Saavedra buscó moderar el proceso. Moreno quería un gobierno central fuerte en Buenos Aires. Saavedra entendía que había que incorporar a las provincias y ampliar consensos.

Finalmente, Saavedra ganó la pulseada política cuando se incorporaron diputados del interior y nació la Junta Grande. Moreno quedó aislado, renunció y fue enviado en misión diplomática a Europa. Murió en el viaje, en circunstancias que todavía alimentan sospechas históricas.

Pero la paradoja argentina apareció enseguida.

Saavedra ganó el poder.

Moreno ganó la posteridad.

Y acaso ahí esté una de las claves de la Argentina contemporánea: los moderados suelen administrar el presente; los intensos suelen dominar el relato histórico.

La grieta argentina no empezó en televisión.

No empezó en redes sociales.

Ni siquiera empezó con el siglo XX.

Empezó en 1810, cuando dos hombres discutieron cómo debía nacer una nación que todavía estaba intentando descubrir qué quería ser.