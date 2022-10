Un liderazgo al servicio del país

El ex presidente Mauricio Macri acaba de lanzar su segundo libro, titulado “Para qué” (EFE/Zipi)

Con su inteligente pluma, Ernesto Tenembaum formula una dura crítica a Mauricio Macri. Parecería que la impresión que quiere dejarnos Ernesto es la de un dirigente frívolo, solo preocupado por emitir generalidades, y con poca preocupación real por el drama que vive nuestro país. Nada más lejos de la realidad.

Ante todo, equipos de primerísimo nivel están trabajando a tiempo completo para convertir los principios en políticas concretas, en diálogo constante con Mauricio Macri. Y no es poco importante, porque si no hay rumbo estratégico, las propuestas quedarán presas del corto plazo y agravarán la crisis enorme que vamos a recibir. El rumbo da fortaleza a las decisiones y ayuda a superar los efectos de los inevitables cambios estructurales. Y, sobre ese rumbo Macri ha sido terminante, más allá de las discusiones coyunturales.

El tema del dólar, esencial para cualquier propuesta, no tiene aún acuerdos por razones obvias: el marco nacional e internacional es demasiado incierto como para tomar decisiones concluyentes. Más aún, cualquiera que defina hoy las políticas relacionadas con el dólar que se aplicarán dentro de 14 meses, es un irresponsable. Pero lo que esta clarísimo entre nosotros es que el dólar no es una causa sino una consecuencia y por eso estamos trabajando con mucha dedicación al ordenamiento estructural del gasto público, que excede los recortes coyunturales.

Cambiar el Estado es mucho más que bajar el gasto público. Exige reformar el sentido mismo de la existencia del Estado, que se ha convertido en un aparato al servicio de corporaciones de todo tipo, en lugar de promover el desarrollo y reducir la pobreza. Y, sobre este tema, Macri es concluyente en cada intervención y lo refirma en su libro.

Mas allá de las recetas económicas, pero como un insumo esencial, Macri y nuestros dirigentes no dejan lugar a dudas acerca de las propuestas en temas como la Justicia, las instituciones, las relaciones con el mundo, la prioridad de la Seguridad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Cuestiones en las que nuestros Legisladores también se expresan cotidianamente con el apoyo abierto de Macri.

Otro tema en el que el ex presidente y la mayoría de nuestros dirigentes son explícitos es el referido a los acuerdos políticos. Cualquier búsqueda de citas periodísticas mostrará que no estamos dispuestos a entregar nuestros valores en aras de oportunismos coyunturales. El país que queremos construir no es la suma algebraica de lo que queremos para nuestra sociedad con los desvalores de CFK y sus aliados, que nos han llevado a este desastre en todos los campos. Esta no es una decisión menor, no se puede tomar si no hay una decisión firme. No hay “promedios” con la corrupción, el narco, la desinversión, la violación de la Constitución y la des-educación que promueve el kirchnerismo.

Tenembaum es injusto al calificar de “peligrosísimas imprecisiones y vaguedades” todas las claras y cotidianas definiciones estratégicas de Macri, que nos ayudan -además- a marcar los límites de nuestros disensos.

Finalmente, un comentario sobre el libro. Es el relato de la construcción del liderazgo de una persona privilegiada que optó por el servicio y cuenta todas las dificultades que existen en Argentina para alcanzar resultados, cuando se opta por ese camino. Ni más, ni menos: pero muy útil para conocer no solo la personalidad, sino también los valores que lo ayudan en una carrera que sigue teniendo mucha influencia sobre nuestra vida cotidiana. No es poco (dicho también por un hincha de River).





