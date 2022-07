¿Cristina avala realmente a Batakis?

Silvina Batakis, entre el compromiso con el FMI que respaldó el presidente Alberto Fernández y las exigencias de Cristina Fernández de Kirchner

La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis sostuvo que va a cumplir lo firmado con el Fondo Monetario Internacional y, específicamente, que cumplirá el objetivo de 2,5% de déficit fiscal primario como tope para el año, lo cual implicaría ajuste de gastos en segundo semestre. Y dado que se ha priorizado el gasto social, deberán aminorarse las partidas destinadas a jubilaciones (porque la fórmula lo facilita), a empresas (Aerolíneas !!), a provincias (?), a inversión pública, etc.

También sostuvo la sucesora de Martín Guzmán que, si bien discusión sobre salario universal es válida, acá y en todo el mundo, no hay lugar para que pueda implementarse ahora. No se le preguntó, pero cabe suponer que no cree es oportuno auspiciar la nueva moratoria previsional impulsada en el Senado por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

¿Y entonces? Todo lo antedicho se contradice con lo que ha venido hablando Cristina, y se supone, fue el fundamento de su asedio a Guzmán (y ella enfatiza se trata de políticas y no de personas). ¿Debemos inferir que comienza entonces rápido asedio de Cristina contra Batakis? Puede ser.

Pero no luce probable que, en el actual incendio, y tras haber avalado su nombramiento (o mejor dicho, no haberlo “vetado”), se lance de inmediato en su contra.

En su discurso en Calafate Cristina Fernández de Kirchner se mostró “apacible”, y que no pensaba “revolear ningún ministro”.

Mejor así. Podríamos creerle, al menos por ahora.

Pero, Cristina “habría transmitido” (ni confirmado ni desmentido) vía Juan Grabois, que ve serios riesgos de hiperinflación, y fogonea aumento de gastos a ser financiados con emisión monetaria, que justamente, si se hicieran, daría cuasi certeza de ese escenario que ella misma “teme”.

La economía cruje, y la “histeria” de la que habló también Cristina se palpa en el aire

Estamos entonces en un problema.

No sabemos si efectivamente Silvina Batakis está “empoderada” para hacer lo que dice que va a hacer, si en la práctica se va a retractar, o si por mantenerse firme pero no empoderada, terminará siendo “eyectada” del gobierno en poco tiempo.

Mientras, la economía cruje, y la “histeria” de la que habló también Cristina se palpa en el aire.

Desafíos

El Gobierno deberá actuar bien en varios frentes, pero al menos 4 lucen como los más acuciantes:

a) El uso de reservas del BCRA (pareciera es hora, como mal menor, de que los ahorros, los gastos de tarjeta de crédito y de turismo, vayan a un mercado de dólar MEP), tornando efectivo y transparente que se solucionan los problemas para importar toda clase de insumos y de bienes (y si hay que exceptuar algunos, se sepan cuales);

b) Junto a lo anterior, verificar que no se interrumpe cadena de suministro de bienes desde industrias a mayoristas y de estos a comercios;

c) El frente fiscal, donde urge brindar certezas de cumplimiento de las metas acordadas con el FMI (y si hay desvíos, sean negociados y acordados con el FMI);

El mercado de bonos en pesos. Que está aquietado de momento por la intervención del BCRA (a mi juicio, correcta pero incompleta). Pero que “cruje” dado los riesgos de “reperfilamiento” que flotan en el aire (Reuters)

d) El mercado de bonos en pesos. Que está aquietado de momento por la intervención del BCRA (a mi juicio, correcta pero incompleta). Pero que “cruje” dado los riesgos de “reperfilamiento” que flotan en el aire.

Muchas cosas para hacer. Sin tiempo que perder. Y sin margen de error. Veremos si hay buen accionar económico. Y veremos si hay apoyo político “en serio” para tal accionar.

