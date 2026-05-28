Reflexiones sobre la Reforma Electoral enviada por el Ejecutivo Nacional al Congreso

Se apunta a que todas las votaciones nacionales sean con Boleta Única de Papel (Maximiliano Luna)

Cualquier reforma electoral, nos parece que debe cumplir al menos tres requisitos, ya que es una ley con una mayoría especial, la mitad más uno de los miembros de cada Cámara, estén o no presentes.

El primer requisito es el de generar una política de Estado que mire hacia el futuro en cuanto al mejoramiento. En este caso, en lo electoral.

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El segundo, que esa propuesta sea desde una mirada de estadistas y no de especulación político-partidaria para servirse de ella en el corto plazo.

El tercero, que genere en la previa y en el tratamiento puntual el más amplio consenso de los partidos políticos, los representantes en el Congreso y los especialistas y las ongs que entienden sobre el tema.

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Veremos, en forma sencilla y somera, algunos aspectos donde afirmamos que esta propuesta no es una política de Estado que mire más allá del 2027. Es en sí el uso de una visión cortoplacista para eliminar competidores y adversarios y ensanchar la grieta. Finalmente, como en la Ley Bases, en el capítulo electoral no ha habido ni reflexión ni consulta a distintos actores que deberían intervenir.

La otra cuestión es la de tomarse todo el tiempo necesario para su análisis, y aquí existe la dificultad de que una elección nacional presidencial tiene un importante tiempo previo en cuestiones de logística, licitaciones y organización que difieren con PASO o sin ella.

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PASO o zarpazo

Un breve resumen sobre las cuestiones planteadas con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En un sistema de desorden político electoral como el que vive la Argentina, las PASO han sido una herramienta útil para el ordenamiento de coaliciones y candidaturas. No es verdad que no hayan sido utilizadas y es verdad que en algunos casos donde no se utilizaron sirvieron como un mecanismo preventivo para que las distintas coaliciones se pusieran de acuerdo.

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No es posible pensar en las PAS sin la O de obligatorias. Si bien en los grandes centros urbanos no existe un peligro real, en provincias pequeñas o en intendencias se puede conseguir que, al no ser obligatorias, se vuelva un electorado militante o que la estructura simpatizante ayude a elegirse “el mejor opositor conveniente“ para que sea el “peor competidor obtenible “.

Podemos ejemplificar con las PAS de Alberto Rodriguez Saá en San Luis, por ejemplo.

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Las PASO despejan caminos. En la presidencial del 2023 hubo 17 precandidaturas y solo seis de ellas superaron el piso del 1,5 %, llegando a la elección presidencial con un número razonable y abarcando el espectro político.

Boleta Única de Papel (BUP) sábana: la casta a full

La ciudadanía ya conoce el beneficio de la Boleta Única de Papel (BUP) como sistema de votación, ya sea en cuanto a encontrar a todos los candidatos en un solo instrumento electoral, así como para evitar la falta de transparencia el día de la elección.

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Plantear la incorporación del botón de voto completo es un ítem que puede tomarse o no, no habiendo ni limitaciones al respecto ni un porcentaje amplio del electorado que haya “fallado” en elegir sus representantes, con el sistema aprobado de cruces por categorías.

La propuesta que en la simultaneidad del día de las elecciones se genere una “sábana” con candidatos nacionales y provinciales en la misma boleta es un beneficio para la cabeza presidencial de la boleta y para aquellos gobernadores que no tengan ese tipo de candidatura. Son elecciones diferentes con debates diferentes y deben ser en urnas diferentes si fuera el mismo día de la elección, aconsejable para no cansar al electorado.

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La BUP sábana es una muestra de casta a full, donde volvemos al tren fantasma con una locomotora y poca claridad.

Financiamiento de las campañas, publicidad y debate

El cuasi retiro del Estado para dejar lugar exclusivamente al privado genera un mecanismo no solo injusto por lo desigual, sino que además puede provocar la falta de transparencia en la procedencia de esos fondos que deben ser limitados y, como dice la norma, bancarizados y auditados por la Justicia Electoral.

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El debate presidencial debe continuar siendo obligatorio para que se suban al estrado todos los candidatos y nadie pueda prescindir de ello. Es republicano debatir y es fair play que quien vaya primero en las “encuestas” también lo haga.

Reforma a la Ley de Partidos Políticos

Incrementar las condiciones de conformación de los partidos políticos llevándolos de 5 a 10 para ser de carácter nacional y aumentando el número de afiliados en una realidad mundial donde cuesta lograr ese tipo de adhesiones es una limitante a la libre asociación, donde la libertad queda herida. Dejar que los votantes decidan si esas fuerzas son competitivas o no, es darles libertad a los votantes. Poner porcentajes que ya existen para su validación es razonable, en los porcentajes existentes y aclarando como corresponde cuando un partido integra una alianza.

Esta reforma intenta configurar dos mundos agrietados: el del llamado “republicanismo”, girando alrededor del partido oficial; y el justicialismo y sus “satélites” más el resto que se ajuste a cualquiera de estos dos planetas o desaparezca.

Ficha Limpia: objeto de deseo oscuro

Incorporar este ítem en esta reforma solo puede ser considerado como una zanahoria para que aquellos que no se sumen a la misma queden como no republicanos. Con separarla de la misma y votarla aparte, alcanza y sobra para que sea un deseo limpio y transparente.

Todo es mejorable

Cada uno de estos ítems es mejorable y estará en manos de los legisladores hacerlo, absteniéndose todos del toma y daca al que estas cuestiones nos tienen acostumbrados.

Así, servirá para la posteridad y no para su posterior vuelta atrás oportunamente. O peor, que quien continúe o reemplace al actual Ejecutivo, aunque esté en desacuerdo, se sirva de estas herramientas a su gusto y placer.