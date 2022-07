Salario Básico Universal: Kicillof se recuesta en los gobernadores que buscan la reconversión de planes sociales

Axel Kicillof junto a Jorge Capitanich, dos de lso gobernadores más cercanos a Cristina Kirchner

“Salario Básico Universal ¡Ya!”. Los volantes con esa demanda se repartieron por algunas bancas de diputados nacionales del Frente de Todos durante la última sesión. Algunos legisladores los pegaron en sus bancas, otros apenas los dejaron apoyados en el estrado. Aunque sutil, es una foto de que el posicionamiento por este pedido -que ya cuenta con un proyecto de ley impulsado por los diputados de Patria Grande que integran el espacio que comanda Juan Grabois y acompañan otros once integrantes del bloque- no es unánime. Cuando fue consultada en una entrevista en C5N, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo que es un tema a debatir y no mucho más. En el medio, los gobernadores prefieren la reconversión de “planes sociales en trabajo digno” y hoy el bonaerense Axel Kicillof ve allí terreno posible para avanzar, más que una aplicación total del SBU.

Ante la consulta de Infobae, en el entorno de Kicillof advierten que lo que hoy está en agenda es la reconversión de planes sociales y que se necesita más una política. Lo habían marcado los mandatarios en la última reunión que mantuvieron en Chaco a finales del mes pasado. En ese ámbito, el bonaerense encontró un lugar que le sienta cómodo e incluso podría servirle para la búsqueda de consensos ante un eventual proyecto electoral impulsado por Cristina Kirchner. Los mandatarios provinciales trabajan en la confección de un proyecto de ley para el control de los planes, aunque aún no haya texto oficial.

Sucede que cada provincia tiene realidades y demandas diferentes. Entonces no asoma algo unísono como pudo haber sido el proyecto de ley de ampliación de la Corte Suprema que los gobernadores peronistas defendieron en el Senado. “Es tiempo de construir consensos estructurales respecto a políticas para el desarrollo productivo con el objetivo de generar nuevos empleos de calidad. En este sentido, estamos estudiando también alternativas para federalizar las políticas que permitan transformar los planes sociales en trabajo genuino y digno”, lanzaron los gobernadores de Tucumán, San Juan, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Salta, Misiones, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Chubut, Santiago del Estero, Chaco, Santa Cruz, Buenos Aires, San Luis y Formosa.

La liga de gobernadores durante la última reunión en Chaco

Pero el pedido de un Salario Básico Universal fue ratificado el sábado pasado por la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el acto que encabezó en Ensenada. “Lo charlé mucho con Juan Grabois y creo que tenemos que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico”, dijo en esa charla ante la militancia que marcó un antes y un después en la vida del Frente de Todos y tuvo como pincelada final la renuncia de Martín Guzmán al frente del ministerio de Economía.

Así, la dirigente oficialista puso nuevamente el tema sobre la mesa que para el ex ministro de Economía no estaba en agenda. En tanto que su sucesora, Silvina Batakis, aseguró que “es un tema que se viene trabajando en el mundo desde hace mucho tiempo y la verdad es que la revolución 4.0 lo pone más en evidencia porque claramente el mundo, dentro de 50 años será uno totalmente distinto a este y necesitamos discutir estos temas”. La respuesta no convenció del todo a Grabois: “La botonera hay que encontrarla rápida, a quiénes más hay que exigirle es a los compañeros; de Guzmán no esperaba un política redistributiva, de Batakis sí”, amplió en una entrevista en Radio Nacional.

Respaldo a Batakis y medidas fuertes

“Silvina es la ministra que necesitábamos a nivel nacional”, dijo Kicillof. El mandatario fue consultado por la llegada de la economista bonaerense al gabinete de Alberto Fernández y no dudó en respaldarla. En el marco de una recorrida por San Andrés de Giles, donde entregó escrituras, aseguró que con Batakis tiene “diálogo permanente”.

Es cierto que la gestión los llevó a una relación de trato habitual. Cuando Batakis era ministra de Economía bonaerense, Kicillof ocupaba la misma función a nivel nacional. El envío de fondos nacionales para el pago de salarios de los trabajadores estatales de la provincia fue uno de los puntos que tuvo su momento de tensión, hace exactamente diez años atrás. Hoy la relación es otra.

Kicillof habla con Malena Galmarini antes de la jura de Batakis (Nicolas Stulberg)

El gobernador no ahorró elogios en la designación de Batakis, pero estimó que “ hay que tomar medidas fuertes ”. Al ser consultado sobre cuáles medidas, advirtió que no le iba a decir “a Silvina qué medidas tomar”, aunque sus primeras definiciones le llevaron “tranquilidad”.

“Tiene ese conocimiento de la realidad y esa sensibilidad por la provincia y por los que menos tienen, que es prácticamente lo mismo. Así que la agenda de temas que marcó Silvina es la agenda que necesitamos solucionar”, sintetizó.

