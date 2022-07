Los movimientos sociales apoyaron la designación de Silvina Batakis pero advirtieron que impedirán recortes en los planes sociales

Los movimientos sociales apoyan la designación de Silvia Batakis como ministra de Economía

Los movimientos sociales, tanto albertistas como cristinistas, apoyan la designación de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía de la Nación. Así se lo expresaron a Infobae minutos después de la oficialización del cargo. La ex funcionaria de Daniel Scioli, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y actual ministro de Desarrollo Productivo del Alberto Fernández, fue merecedora de los mejores conceptos de los principales dirigentes del Movimiento Evita y, por ejemplo, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, liderado por Juan Grabois.

Desde el Evita expresaron: “Es una compañera peronista propuesta que ya fue funcionaria en la provincia de Buenos Aires, fue colaboradora de un gobernador peronista y entiende a la economía popular como también la entendía Martín Guzmán. Celebramos su designación”.

Daniel Menéndez, referente de Somos Barrios de Pie y subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local, le dijo a este medio: “Es una persona con sensibilidad social para transitar esta etapa de gobierno y le deseamos el mayor de los éxitos en la gestión ”.

Los referentes sociales también aseguraron que, a pesar de este apoyo, estarán alertas ante la posibilidad de un recorte en las políticas sociales y que seguirán promoviendo una batería de leyes que tienen como objetivo impulsar a la economía popular.

El Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie son dos de las principales organizaciones populares que apoyan, de manera incondicional, al Presidente. De hecho, se movilizaron cada vez que Cristina Fernández de Kirchner atacó a Alberto Fernández, y están dispuestos a manifestarse en las calles si el mandatario se los pide o creen que lo necesita. El nombre de Batakis fue consensuado en el diálogo telefónico que, durante la noche del domingo, mantuvieron la Vicepresidenta y el Jefe de Estado. Antes, y a través de los medios de comunicación, se aventaba a Marco Lavagna, titular del INDEC y economista ligado a Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, como el posible sucesor de Guzmán.

Juan Grabois: "Tengo la mejor opinión de Batakis. Espero que el Salario Básico Universal se implemente de inmediato porque los trabajadores informales y de bajos ingresos no aguantan más".

Grabois, en diálogo exclusivo con este medio, fue el primero en manifestarse a favor de la hasta entonces Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación. “Tengo la mejor opinión de Batakis. Espero que el Salario Básico Universal se implemente de inmediato porque los trabajadores informales y de bajos ingresos no aguantan más. Es la medida económica más importante a tomar en estos días”, sostuvo el dirigente social.

-¿Y qué opina sobre el ministro saliente? Usted, desde los movimientos sociales, fue uno de los que lo cuestionó.

-Guzmán es un hombre íntegro que no entendió bien la Argentina porque se formó en un mundo de teorías y abstracciones. Le faltó pisar el barro un poco más y escuchar otras voces. A veces, bajo apariencia de humildad, hay cierta soberbia intelectual que te juega en contra. Además es un hombre muy influenciado por personal del ala “progresista” de los organismos multilaterales de crédito y las universidades norteamericanas. Creo que por eso decidió no pelear la corresponsabilidad del staff del FMI en el endeudamiento criminal de la era macrista. Esa evasión a una confrontación fuerte con ese sector que de alguna manera son el alma mater de él y de Sergio Chodos (representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional) que lo llevó a un mal acuerdo con ese organismo. De todas formas, creo que es un compañero que puede aportar en el futuro si logra revisar críticamente su trabajo que también dejó saldos positivos en algunos temas.

-¿A qué se refiere?

-Lo único que no me gustó de Guzmán es que en su carta tome como mérito propio el aumento de las exportaciones pero no haga mención a los graves problemas de coordinación entre el Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Producción sobre las importaciones de bienes suntuosos, aviones, autos de lujo, la sobrefacturación evidente de los servicios y hasta recortes de papel y cartón (basura) norteamericanos , es decir, insumos de producción nacional que la industria traía para bajar sus costos perjudicando a las cadenas locales de suministros y sin que esto reduzca la inflación, además de otras maniobras de quienes buscaban aprovechar ilegítimamente la brecha cambiaria. Hay que hacerse cargo de todo el paquete: si tenés mérito en las exportaciones, también tenés responsabilidad sobre el despilfarro de dólares en importaciones.

Daniel Menéndez salió a caminar el conurbano con el ahora ex ministro Martín Guzmán

Los dirigentes sociales alineados con el albertismo como Menéndez o Emilio Pérsico, uno de los referentes del Movimiento Evita, junto a Fernando “Chino” Navarro, el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias -un área del organigrama de la jefatura de Gabinete- hicieron lo posible para apoyar a Guzmán al frente al Palacio de Hacienda.

El 17 de mayo Pérsico y Menéndez, junto a Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, acompañaron a Guzmán durante una visita a la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo (FUNCAT), ubicada en el partido bonaerense de Almirante Brown. Fue a pedido de Fernández y después de una de las tantas andanadas de críticas de la Vicepresidenta contra el ministro saliente.

“La renuncia de Guzmán era lo que Cristina estaba buscando hace rato. Con este nivel de ataque era muy difícil que Martín se sostuviera en el cargo. Su renuncia es una consecuencia del asedio de Cristina ”, interpretó ante este medio uno de los principales dirigentes del Movimiento Evita apenas se enteró de la renuncia del economista a su cargo.

Silvina Batakis, ex ministra de economía del gobernador Daniel Scioli (NA)

Pasada la sorpresa, o el golpe asestado por el kirchnerismo, las organizaciones populares no dudan en expresar su apoyo al mandatario y recordar que el próximo 7 de agosto, día de San Cayetano, se movilizaran desde Liniers hasta Plaza de Mayo en reclamo de Tierra, Techo y Trabajo y el Salario Universal.

Tanto es así que ayer, en medio de la conmoción por la renuncia del titular de Hacienda, Grabois expresó a través de sus redes sociales: “En medio del ruido y la furia, tres consensos claros en el FdT. 1) decretar el Salario Básico Universal 2) fortalecer la Economía Popular Organizada y las cooperativas de trabajo 3) liberar a Milagro Sala Esperamos su decisión Sr. Presidente. ¡Coraje!”. Después de escribir el mensaje, Grabois les dijo a sus allegados: “No hablemos más de nombres, hablemos de medidas y tomémosla”.

El nombre ya es público, fue oficializado por Gabriela Cerruti, la ex periodista de Página/12 y portavoz presidencial. Ahora habrá que ver si ejecuta las políticas que reactiven el trabajo y disminuyan la pobreza e indigencia, como reclaman las organizaciones sociales, como el Evita que ayer, en plena crisis, salieron a “bancar” al titular del Poder Ejecutivo de la Nación.

