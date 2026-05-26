Magnifica Humanitas: la Iglesia tiene voz propia en este momento de la historia

El papa León XIV firma "Magnifica humanitas" su primera Encíclica (vía REUTERS)

Más que una Encíclica. Impecable arquitectura teológica.

El plano intelectual del Papa León XIV se revela con nitidez en la estructura de Magnifica Humanitas. Las 224 citas que jalonan el documento no son un alarde erudito. Son el armazón visible de una arquitectura pensada desde la teología.

El dato es elocuente: de esas 224 referencias, todas salvo un puñado —Viktor Frankl, Hannah Arendt, J.R.R. Tolkien, Giorgio la Pira y Platón— proceden de fuentes estrictamente teológicas y eclesiales. Papas, concilios, santos, documentos del Magisterio, Padres de la Iglesia. León XIV no pide prestada autoridad a la sociología ni se apoya en la filosofía de turno. En especial el documento fundamental de la Comisión Teológica Internacional: ¿Quo vadis, humanitas? Pensar la antropología cristiana ante algunos escenarios futuros de la humanidad.

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Esa decisión metodológica encierra una reivindicación de fondo: la Iglesia tiene voz propia en este momento de la historia. No necesita disfrazarse de think tank ni de comité académico para ser escuchada. Su tradición —dos mil años de reflexión sobre la persona, el bien común, el trabajo, la justicia— le ofrece un corpus de sabiduría que ningún algoritmo puede suplantar.

Y así, el documento resulta tan magnífico como la humanidad que su título reivindica. Porque no se limita a advertir sobre los peligros de la inteligencia artificial. Propone, desde una coherencia interna impecable, propia de un matemático como lo es este Papa, los criterios para que la tecnología sirva a la persona y no al revés. Esa es la grandeza de esta arquitectura: no encierra, sino que alberga. No clausura, sino que abre caminos.

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La presentación de la encíclica "Magnifica humanitas", enfocada en la Inteligencia Artificial, en el Vaticano ( REUTERS/Yara Nardi)

La precisión de un matemático, la altura de un teólogo

Hay documentos eclesiásticos que tal vez demandan del lector una paciencia que no siempre abunda. Otros, en cambio, logran atrapar la atención con la misma intensidad con que se sigue el desenlace de un partido disputado en los minutos finales. Magnifica Humanitas pertenece a esta segunda categoría. No porque sea un thriller —aunque el tema, la inteligencia artificial, lo es— sino porque su autor, León XIV, ha logrado lo que parecía imposible: hablar de tecnología sin caer ni en la profecía de catástrofe ni en el manual de instrucciones para bendecir algoritmos.

El Papa tiene formación matemática. Y eso se nota. No en el sentido de que la encíclica esté llena de ecuaciones sino en la precisión conceptual con la que aborda los problemas. Cuando León XIV distingue entre inteligencia humana e inteligencia artificial, no lo hace solo con el pálpito del teólogo que intuye, sino con la claridad del matemático que define: la una vive experiencias, tiene cuerpo, siente dolor y alegría; la otra procesa datos. La una madura en el tiempo y el error; la otra se entrena con estadísticas. Diferencia de naturaleza, no sólo de grado.

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Disruptivo (en el mejor sentido)

Pero la verdadera novedad no está sólo en el texto. Está en el contexto de su presentación. El Papa León XIV eligió para presentar la encíclica a Christopher Olah, fundador de Anthropic, una de las empresas líderes en inteligencia artificial. Olah tiene 33 años. Su patrimonio ronda los 3.700 millones de dólares. Su nombre en español “Cristóbal”, dicho sea de paso, es un guiño que la Providencia no puede haber dejado pasar: el santo que carga al Niño Jesús a través de las aguas turbulentas.

Anthropic co-founder Christopher Olah stands at the Paul VI Hall after the presentation of "Magnifica humanitas", Pope Leo XIV's first encyclical, focused on the rise of artificial intelligence, at the Vatican, May 25, 2026. REUTERS/Yara Nardi

¿Qué hace un joven magnate de la tecnología al lado del Papa, presentando un documento que habla de los límites de la IA? Diálogo. No conversión. No cooptación. Diálogo en estado puro. Ese gesto —insólito, audaz, profundamente evangélico— nos dice que la doctrina social de la Iglesia ha dejado de ser un techo que cierra el debate para convertirse en un piso abierto sobre el cual construir.

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Porque durante mucho tiempo, la Doctrina Social de la Iglesia se pudo llegar a percibir por algunos como un conjunto de respuestas ya dadas. Un código. Un decálogo que, antes de escuchar las preguntas, ya tenía las sentencias. Eso ha terminado. León XIV no ofrece soluciones cerradas para problemas abiertos. Ofrece principios —bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad, solidaridad, justicia social— y los propone como herramientas de discernimiento. El piso está firme. Pero el techo, si lo hay, es el cielo.

Superar la grieta: ni apocalípticos ni integrados

Umberto Eco, hace más de medio siglo, dividió a los intelectuales frente a la tecnología en dos bandos: los apocalípticos (todo tiempo pasado fue mejor) y los integrados (lo nuevo es, por definición, maravilloso). León XIV no se reconoce en ninguna de esas caricaturas. Propone una tercera vía: la de la custodia responsable y creativa.

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Y para eso, introduce un giro metodológico que me parece, permítanme la palabra, genial. El método clásico de la Doctrina Social era el “ver, juzgar, obrar”. Un esquema virtuoso, pero que presuponía que el observador estaba fuera de lo observado. Hoy eso es imposible. Porque la inteligencia artificial ya está dentro de nuestra vida cotidiana. Dentro de nuestros trabajos. Dentro de nuestras relaciones. Dentro de nuestras conciencias, incluso, cuando delegamos en un algoritmo una decisión que antes tomábamos con el corazón.

León XIV saluda al cofundador de Anthropic, Christopher Olah, durante la presentación de "Magnifica humanitas" (REUTERS/Yara Nardi)

Por eso León XIV propone pasar a las preguntas clásicas de la filosofía: ¿qué podemos conocer? ¿qué podemos hacer con lo que conocemos? No es un retroceso al racionalismo del siglo XVIII. Es un avance hacia la humildad. Porque reconocer que no todo lo que se puede conocer se debe hacer, y que no todo lo que se puede hacer se debe realizar, es el primer paso de la sabiduría. Y la Iglesia, en esto, tiene dos mil años de ventaja.

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La centralidad humana: un don, no una conquista

Aquí llegamos al corazón propositivo de la encíclica. La centralidad humana no se funda en sí misma, sino en la trascendencia de Dios. Dicho de otro modo: no somos el centro porque hayamos ganado ese lugar en un torneo de méritos. Somos el centro porque hemos sido puestos allí por Alguien que nos trasciende. Y esa condición de don —no de conquista— es la que nos permite relacionarnos con la inteligencia artificial sin caer en la idolatría ni en el pánico.

León XIV lo formula desde una perspectiva teológica y espiritual que merece ser grabada en mármol: el hacer del hombre mediante la irrupción de la IA permite que el ser del hombre vuelva a la fuente que es Dios. No es un poema místico. Es una tesis de trabajo. Significa que la tecnología, cuando se ejerce con responsabilidad, no nos aleja de lo divino. Nos devuelve a la pregunta por el origen. Y esa pregunta, formulada con honestidad, nos abre a la trascendencia.

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El Papa no pide que frenemos la innovación. Pide que la orientemos. Y para eso, ofrece criterios concretos: transparencia algorítmica, control humano efectivo en decisiones que afectan vidas, acceso equitativo a los datos, protección de los trabajadores invisibles que entrenan los modelos, educación digital para los jóvenes, límites de edad para el uso de dispositivos, alianzas entre familia, escuela y Estado.

Nada de utopías. Nada de anatemas. Políticas públicas posibles. Responsabilidades empresariales exigibles. Alianzas educativas realizables. Un realismo esperanzado que es, quizá, la mejor definición de la sabiduría cristiana.

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León XIV: La IA tiene que ser "desarmada" del dominio, la exclusión y la muerte (EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI)

Una encíclica para vivir, no para guardar

Magnifica Humanitas no es un documento para enmarcar. Es un documento para habitar. Por eso termina con una imagen que recorre toda la carta: la de Nehemías reconstruyendo las murallas de Jerusalén, ladrillo tras ladrillo, con el pueblo entero —sacerdotes, artesanos, mujeres, jóvenes— poniendo el hombro. Frente a la torre de Babel, que construye desde el orgullo y termina en confusión, León XIV elige el trabajo paciente, compartido, esperanzado.

Y en esa obra, todos tienen un tramo de muralla. Los científicos. Los empresarios. Los educadores. Los padres de familia. Los legisladores. Los periodistas. Incluso —por qué no— los analistas políticos.

El Papa León XIV acaba de darnos una herramienta. No es una varita mágica. Es un martillo y una plomada. Para medir. Para construir. Para custodiar. Porque lo humano, esa magnífica humanidad que Dios ha creado, merece algo mejor que ser dejada a la deriva de los algoritmos o encerrada en las jaulas de los miedos. Merece ser cuidada. Y eso, exactamente eso, es lo que esta magnífica encíclica nos invita a hacer.