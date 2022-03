Les duele la verdad

Mauricio Macri junto al entonces Presidente Carlos Menem, y Eduardo Duhalde

Las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri manifestando que el ex presidente Carlos Menem había resuelto los problemas de la grieta en la Argentina y que vino con un peronismo moderno, intentando realmente unir a los argentinos detrás de la producción, el empleo, el progreso, considerando que cada vez será más reivindicado; desató algunas críticas de integrantes de Juntos por el Cambio, totalmente desubicadas, y revelando ignorancia mezclada con un odio que parecía no existir en esa fuerza política.

El presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, manifestó su rechazo por las políticas neoliberales que destruyeron el aparato productivo, nos hicieron más pobres y terminaron con la esperanza de nuestro pueblo. No deja de sorprender que el jefe del radicalismo realice tales afirmaciones, cuando sabe que su partido abandonó el poder en 1989 dejando un caos en el país, con una inflación del 4.926,3 por ciento en el último año de gobierno, con una pobreza del 47%, con un déficit energético que, entre otras cosas, provocaba un promedio de 6 o más horas de cortes de electricidad todos los días, en medio de corridas bancarias y saqueos que obligó al presidente Raúl Alfonsín a declarar el estado de sitio el 29 de mayo de 1989.

Comparando algunas estadísticas oficiales sobre la gestión radical (1983-1989) y la del gobierno justicialista (1989-1999) se podrá comprobar la falsedad de las afirmaciones del jefe del radicalismo:

-El PBI decreció un 3,7% con Alfonsín y creció el 48% con Menem

-El PBI industrial decreció el 8,7% con Alfonsín y creció el 36% con Menem

-La inversión bruta total (construcción, maquinaria y equipo) disminuyó un 41% con Alfonsín y creció 361,8% con Menem

-Las exportaciones industriales crecieron 44,6% con Alfonsín y 119% con Menem

-Las reservas en el Banco Central dejadas por el radicalismo fueron de 2.000 millones de dólares y las dejadas por el justicialismo fueron de 33.000 millones de dólares

-En el periodo 1989-1999 se cuadriplicó la producción de automotores y, como prueba de la seguridad jurídica que existía en el país, se radicaron las empresas General Motors y Toyota, registrándose también importantes inversiones de Fiat y de autopartistas

Por otra parte, también habría que recordarle a Morales que su partido integró la Alianza que asumió en 1999 y terminó con un fracaso en el 2001.

En cuanto a las críticas del diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica, cabe recordarle que durante la presidencia de Menem se estableció la autarquía del Poder Judicial y se sancionó un nuevo Código Procesal Penal, dejando atrás el viejo sistema inquisitivo. En cuanto a la ampliación de la Corte, ya la habían intentado antes los ex presidentes Arturo Illia y Alfonsín, y la había concretado el ex presidente Arturo Frondizi, llevando a siete el número de integrantes, dejada luego sin efecto por el gobierno de facto que lo derrocó.

No merecen contestación las acusaciones infames de Mariana Zuvic porque no tienen la altura ni la seriedad para merecer una respuesta, salvo destacar su bajeza e insolencia.

Por último, quiero recordar a los feroces críticos de la Coalición Cívica que mientras Carlos Menem sufría la prisión impuesta por el gobierno del Proceso Militar en diciembre de 1976, la jefa de ese espacio formaba parte del gobierno de ese Proceso en la provincia del Chaco, en los tiempos de la masacre de los detenidos políticos en las cercanías de Margarita Belén, ejecutada por fuerzas militares y de la policía provincial, por lo que tendrían que tener mucho cuidado al exacerbar sus críticas políticas.

Indudablemente, la insólita reacción de los nombrados ante la opinión favorable del ex presidente Macri, en relación al ex presidente Menem, se debe a que les duele esa verdad por cuanto ellos provienen de partidos que fracasaron cuando les tocó gobernar y quieren darse a conocer por declaraciones altisonantes que nada tienen que ver con la realidad, porque no pueden negar la pacificación y modernización del país producida por el Justicialismo en el periodo 1989-1999.

