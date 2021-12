¿Deben leer los chicos en el verano?

Regalos educativos para dar en Navidad a niños y niñas curiosos. (Foto:Captura)

¿Sabías que aquellos chicos que leen en el verano sostienen o mejoran las habilidades cognitivas, además de desarrollar mayor autonomía? Además, desarrollan su vocabulario, su comprensión lectora, mejoran habilidades como la empatía, la creatividad, la imaginación y mantienen activa su mente. Como si fuese poco, aprenden a auto-gestionar el aburrimiento.

Sí, leer en el verano es muy beneficio para los chicos. Te comparto algunas ideas para incentivar el placer por la lectura en estos meses de verano:

- Liderá con el ejemplo: si lo que buscamos es que los chicos sean lectores, debemos predicar con el ejemplo. Si lo único que ven es adultos usando celulares, seguramente el celular será su primera opción de recreación y no le encontrarán valor a la lectura.

- Una buena idea es tener en casa diferentes tipos de textos e ir eligiéndolos a lo largo del día para leer juntos, que lean solos, leerles a ellos o que ellos te lean a vos.

Esto es ideal para aquellos chicos que no pueden/quieren leer. Empezamos por algo informal.

- Si no les gusta leer, o se distraen fácilmente, probá con algo corto, como tal vez un libro de historietas, de chistes, de magia.

- Lo primero que debemos considerar es qué les gusta a los chicos, qué les da curiosidad, qué los motiva, qué los apasiona y tratar de encontrar algún libro que hable sobre eso que les interese. No elijas lo que te gustaba leer a vos, elegí el género que más se adapte a su edad e interés.

- Debemos tener cuidado con el nivel del libro. Si es muy fácil, se van a desmotivar; si por el contrario, es muy difícil, se van a frustrar. Te comparto una buena idea para saber si el libro es del nivel adecuado:

Los chicos abren el libro que quieren leer en cualquier página. Por cada palabra que no conocen, levantan un dedo.

De 0 a 1: el libro es probablemente muy fácil para ellos.

2: Una buena opción que les va a ofrecer un pequeño desafío pero los va a alentar a conocer nuevas palabras.

3: los chicos podrían necesitar ayuda, pero podría funcionar si les gustan los desafíos.

4: Podría ser difícil para que lo lean por sí mismos. Con ayuda, podría funcionar; si no, sería mejor evaluar otra opción.

5: Tal vez sea muy difícil para ellos. Mejor elegir otra opción.

- Podrían armar una biblioteca ambulante entre amigos. Cada uno puede llevar algunos libros que haya disfrutado leer, en algún encuentro se ponen sobre una mesa y cada uno elige el que más le guste. También podríamos incentivar a nuestros hijos a escribir una pequeña reseña o crítica y pegarla detrás del libro con algún post-it. ¡Ahora son críticos literarios!

- Otra idea es leer el mismo libro -ellos y vos- y discutirlo juntos. ¡Una buenísima manera de desarrollar le pensamiento crítico, el autoconocimiento y compartir una actividad juntos!

- Visitar librerías y bibliotecas es algo que debemos incentivar. Entrar a una librería y elegir lo que más les gusta de cientos de opciones, es muy motivador. Pueden agendar alguna visita a una biblioteca o librería y sentarse a leer ahí. ¡Ojalá encuentren alguna opción que los tiente y se lo quieran llevar!

- Pueden tratar de predecir acerca de qué tratará el libro por su título, leer juntos un párrafo y desde ahí armar su propia aventura o hacernos preguntas divertidas, o profundas, o lo que se les ocurra.

- Podrían armar un rincón de lectura, un espacio de lectura especial con luces especiales, una carpa, un puff, una alfombra, snacks o lo que tengan ganas .

- Pueden investigar al autor, hacer predicciones, investigar sobre el tema…

- Después de leer, pueden imaginarse una segunda parte, o qué pasó con los protagonistas, o “meter” un personaje nuevo y ver qué cambios se hubieran producido en la historia con ese personaje nuevo…

- Otra opción son los libros digitales o audio-libros. Existen cientos de opciones que seguramente van a poder captar la atención de los chicos.

- No tener tiempo no puede ser una excusa, háganse el tiempo para leer: antes de acostarse, después de almorzar, o cuando sea conveniente para ellos.

Por último, si tu hijo se queja que no puede ver bien o ves que entrecierra los ojos para leer, no descartes una visita al oftalmólogo. Podría tener problemas en la visión los cuales son importantes detectar a tiempo.

No lo olvides, incentivar el placer por la lectura es tan importante que no debemos forzar a los chicos a leer. La idea es inspirarlos, incentivarlos, pero no forzarlos.

SEGUIR LEYENDO